La stagione 2024 di Tennis non è ancora finita visto che mancano ancora le Next Gen ATP Finals a Jeddah dal 18 al 22 dicembre, ma andiamo a vedere anche il calendario ATP che aprirà il 2025, con i tornei di preparazione prima dell’Australian Open di gennaio. Prossimi tornei tennis 2024-2025.

Dal 18 al 22 dicembre si giocano le Next Gen ATP Finals

Come detto il 2024 di tennis non è ancora davvero terminato visto che le Next Gen ATP Finals, sono in programma dal 18 al 22 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita, anche se quest’anno non ci saranno giocatori azzurri per la prima volta, una cosa davvero curiosa, nell’anno di tripudio 2024 del tennis azzurro non portiamo giovani a queste finali. I migliori under 20 della stagione sono stati Gianluca Cadenasso (35mo nella categoria, 97 punti ATP) e Federico Bondioli (41mo, 73 punti). Jannik Sinner (sempre lui) vinse il trofeo nel 2019.

Questo evento di fine stagione è riservato ai migliori otto tennisti under 20 dell’annata di tennis: si tratta dell’equivalente delle ATP Finals vinte da Jannik Sinner poche settimane fa a Torino, ma riservate ai giovani emergenti del circuito.

All’evento si sono giа ufficialmente qualificati il francese Arthur Fils (2.355 punti in stagione, numero 20 del mondo), lo statunitense Alex Michelsen (1.245, 41mo), il ceco Jakub Mensik (1.136, 48mo) e il cinese Juncheng Shang (1.115, 50mo).

Prossimi tornei tennis 2024-2025: gli eventi prima dell’Australian Open

Andiamo a vedere i tornei che apriranno il 2025 di Tennis. Nemmeno il tempo di chiudere il 2024 che si tornerà subito in campo negli ultimi giorni di dicembre, e poi all’inizio di gennaio, con gli eventi che anticipano il primo slam dell’anno, come sempre l’Australian Open.

United Cup 2025 dal 27 dicembre, poi Brisbane, Hong Kong, Adelaide ed Auckland

Ancora a dicembre, e fino al 5 gennaio, si gioca la United Cup 2025, con qualche giorno di anticipo rispetto al solito. L’evento si svolgerа tra Perth e Sydney e in contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.

Nella settimana successiva si giocheranno altri due tornei ATP 250, quelli in programma ad Adelaide, in Australia, ed Auckland, in Nuova Zelanda, che scatteranno lunedм 6 gennaio e si concluderanno sabato 11. Domenica 12 sarа giа tempo di Australian Open 2025, con il primo Slam stagionale che si concluderа domenica 26 gennaio.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI ATP 2025

18-22 dicembre Next Gen ATP Finals 2024, Jeddah, Arabia Saudita

27 dicembre-5 gennaio United Cup 2025, Perth-Sydney, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Brisbane, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Hong Kong, Hong Kong Cina

6-11 gennaio ATP 250 Adelaide, Australia

6-11 gennaio ATP 250 Auckland, Nuova Zelanda

12-26 gennaio Australian Open, Melbourne, Australia

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.