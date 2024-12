Da mercoledì 18 dicembre torna il grande Tennis con l’ultimo torneo della stagione, le ATP Next Gen 2024 che mette di fronte i migliori giovani giocatori. Italia senza rappresentati quest’anno, ma vediamo l’anteprima con tutto quello che c’è da sapere su questa manifestazione: match, quote antepost, guida tv, calendario completo, consigli per le scommesse e Pronostici ATP Next Gen 2024.

Pronostici ATP Next Gen 2024: i giovani protagonisti

Dopo la strabiliante vittoria di Medjedovic nelle ATP Next Gen 2024 ci si aspetta veramente un buon torneo, visti proprio i partecipanti: la testa di serie numero uno è Artur Fils, che è il super favorito. Attenzione però anche alla presenza di Mensik e Michelsen.

Le Atp Next Gen Finals 2024 verrà disputate in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City di Jeddah. L’evento nato praticamente in Italia e riservato agli under 20 avrà regole aggiornate e diverse rispetto a quelle classiche dei tornei ATP. Ci sarà uno shot clock di otto secondi tra la prima e la seconda di servizio e gli spettatori potranno muoversi liberamente anche durante lo scambio lungo. Per la prima volta in sette edizioni non ci sarà un giocatore italiano, con Sinner vittorioso a Milano nel 2019.

Il format è identico a quello delle Atp Finals per quanto riguarda la formula (due gironi nella fase Round Robin e successive semifinali, oltre alla finale in programma il 22 dicembre), ma diverso nello svolgimento delle gare che saranno sui cinque set, ma col parziale che si assegna a chi vince per primo quattro game. Ecco i gironi:

Gruppo Blu: Arthur Fils (1), Jakub Mensik (3), Learner Tien (5), Joao Fonseca (8).

Gruppo Rosso: Alex Michelsen (2), Shang Juncheng (4), Luca Van Assche (6), Nishesh Basavareddy (7).

Quote Antepost Next Gen ATP Finals 2024

Il favorito dalle quote antepost è il francese Artur Fils, numero 20 del ranking, @2.37. Il talento ceco Jacub Mensik al secondo posto a quota @4.33, tallonato da Alex Michelsen, numero 40 al mondo, quotato @5 volte la posta. La sorpresa Juncheng Shang si gioca @6.50.

Se parliamo di sorprese attenzione anche a Joao Fonseca. Il 18enne brasiliano, che già ha fatto intravedere grandi colpi, bancato @15.00. Luca Van Assche e Tien Learner indietro rispettivamente @15.00 e @17.00. Chiude la lista un altro statunitense, Nishesh Basavareddy, a quota @23.00.

-ARTUR FILS 2.37

-JAKUB MENSIK 4.33

-ALEX MICHELSEN 5.00

-JUNCHENG SHANG 6.50

-JOAO FONSECA 15.00

-LUCA VAN ASSCHE 15.00

-TIEN LEARNER 17.00

-NISHESH BASAVAREDDY 23.00

Dove vedere la Next Gen ATP Finals 2024

Le Next gen 2024 saranno visibili su Sky sport a partire dal 18 di Dicembre.

Il montepremi delle finali Next Gen di quest’anno

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 157.899

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE –€ 38.591

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 119.477

SUCCESSO FINALE – € 161.057

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 554.204

Previsione antepost vincitore Next Gen ATP Finals 2024

Ci aspettiamo un torneo molto duro e ricco di partite mozzafiato. Decidiamo di dare fiducia a Artur Fils a quota @2.37.

