Dopo la pausa delle ultime settimane, torna in gioco il grande tennis con i primi tornei nell’emisfero boreale che ci preparano in vista dello slam dell’Australian Open. Vediamo gli impegni degli italiani a Brisbane e delle azzurre ad Aukland. Pronostici ATP Brisbane 2025.

Pronostici ATP Brisbane 2025: sorteggiato il tabellone principale

Nella notte è stato sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Brisbane, torneo nato nel 2009 che ha avuto tra i suoi vincitori Andy Murray, Lleyton Hewitt e Roger Federer mentre quest’anno ci proverà anche Novak Djokovic che esordirà contro Rinky Hijikata, giocatore di casa ammesso con wild card, poi potrebbe esserci l’eterno scontro con Gael Monfils al secondo turno. Il record tra Djokovic e il transalpino è impietoso a livello di precedenti: 19-0.

Torna anche Matteo Berrettini, che finisce contro l’australiano Jordan Thompson. Due i precedenti con doppio successo del romano, l’ultimo allo US Open 2019. Il vincitore potrebbe già trovarsi contro Grigor Dimitrov al secondo turno.

C’è un altro azzurro in gioco, Matteo Arnaldi, da settimane in Australia per la preparazione, atteso dall’altro padrone di casa Alexei Popyrin. I due si sono sfidati giа tre volte, tutte nel 2023 e con un bilancio di 2-1 a favore dell’azzurro. L’orbita и quella di un quarto con Djokovic.

Il primo turno di maggior spicco rimane comunque un Lehecka-Rune. Intanto Nick Kyrgios continua a lanciare bombe contro Sinner e in generale contro il tennis italiano ed è atteso al debutto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

TABELLONE COMPLETO ATP 250 BRISBANE

Djokovic (SRB) [1]-Hijikata (AUS) [WC] Qualificato-Monfils (FRA)

Qualificato-Opelka (USA) [PR] Arnaldi (ITA)-Popyrin (AUS) [7]

Tiafoe (USA) [4]-Walton (AUS) [WC] Mpetshi Perricard (FRA)-Kyrgios (AUS) [PR] Mensik (CZE)-Qualificato

Kazaux (FRA)-Korda (USA) [5]

Tabilo (CHI) [6]-Qualificato

Navone (ARG)-Jarry (CHI)

Rinderknech (FRA)-Qualificato

Lehecka (CZE)-Rune (DEN) [3]

Thompson (AUS) [8]-Berrettini (ITA)

Michelsen (USA)-O’Connell (AUS)

Goffin (BEL)-Vukic (AUS) [WC] Qualificato-Dimitrov (BUL) [2]

I primi match del WTA Aukland 2025

In campo in Nuova Zelanda anche il tennis femminile con il WTA 250 di Auckland che ha sorteggiato il tabellone principale che andiamo a vedere, uno dei due tornei che aprono la stagione, United Cup a parte.

Per l’Italia abbiamo solo una giocatrice, Lucia Bronzetti, che è stata anche sfortunata nel sorteggio visto che ha subito pescato Madison Keys, la numero 1 del seeding. Uno solo il confronto tra le due, in United Cup nel 2023: vinse l’americana per 6-3 6-2.

Sono due le giocatrici di casa impegnate: una è la wild card classe 2005 Vivian Yang, che incoccia subito nella belga Elise Mertens, l’altra è Lulu Sun, che esordirа con la canadese Rebecca Marino dopo un 2024 da approdo ai quarti di finale di Wimbledon.

La parte bassa del tabellone, però, appare più interessante di quella alta visto che c’è la possibilitа di un quarto stellare tra Mertens, che mantiene da anni un livello molto alto, e Naomi Osaka, con la giapponese che sta provando a rimettersi sulla strada che l’aveva portata tra i volti del tennis a cavallo tra i due lustri. Curiositа anche per capire se l’ennesimo percorso intrapreso da Emma Raducanu darа alfine qualche frutto alla britannica.

TABELLONE COMPLETO WTA 250 AUKLAND

Keys (USA) [1]-Bronzetti (ITA)

Starodubtseva (UKR)-Cristian (ROU)

Kenin (USA)-Xiyu Wang (CHN)

Qualificata-Tauson (DEN) [5]

Sun (NZL) [4]-Marino (CAN)

Pera (USA)-Qualificata

Niemeier (GER)-Qualificata

Montgomery (USA)-Raducanu (GBR) [6]

Volynets (USA) [8]-E. Andreeva

Li (USA)-Stephens (USA)

Minnen (BEL)-Qualificata

Parks (USA)-Anisimova (USA) [3]

Osaka (JPN) [7]-Qualificata

Qualificata-Grabher (AUT)

Baptiste (USA)-Jamrichova (SVK) [WC] Yang (NZL) [WC]-Mertens (BEL) [2]

