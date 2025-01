Il 2025 del Tennis è già entrato nel vivo, vediamo il calendario completo di tutti i tornei ATP e WTA 250 e 500, ma ovviamente anche i più importanti Masters 1000 e i quattro slam che inizieranno dall’Australian Open di gennaio. Calendario Slam Master Tennis 2025.

Calendario Slam Master Tennis 2025: il programma dell’anno

Il 2025 del Tennis è già iniziato da giorni, da quando eravamo ancora nel 2024 con la United Cup. Andiamo a vedere i principali tornei di tennis che ci attendono per questa stagione, con i Master 1000 e ovviamente i 4 slam più importanti, che inizieranno come di consueto con Australian Open su cui daremo qualche approfondimento in più.

I tornei Tennis ATP maschile del 2025

Vediamo tutti i tornei del ATP di Tennis del 2025.

27 dicembre-5 gennaio — United Cup

30 dicembre-5 gennaio — Atp 250 Brisbane

30 dicembre-5 gennaio — Atp 250 Hong Kong

6-11 gennaio — Atp 250 Adelaide

6-11 gennaio — Atp 250 Auckland

12-26 gennaio — Australian Open

27 gennaio-2 febbraio — Atp 250 Montpellier

27 gennaio-2 febbraio — Davis Cup

3-9 febbraio — Atp 500 Dallas

3-9 febbraio — Atp 500 Rotterdam

10-16 febbraio — Atp 250 Buenos Aires

10-16 febbraio — Atp 250 Delray Beach

10-16 febbraio — Atp 250 Marsiglia

17-23 febbraio — Atp 500 Rio de Janeiro

17-23 febbraio — Atp 500 Doha

24 febbraio-2 marzo — Atp 500 Acapulco

24 febbraio-2 marzo — Atp 500 Dubai

24 febbraio-2 marzo — Atp 250 Santiago

5-16 marzo — Masters 1000 Indian Wells

19-30 marzo — Masters 1000 Miami

31 marzo-6 aprile — Atp 250 Houston

31 marzo-6 aprile — Atp 250 Marrakech

31 marzo-6 aprile — Atp 250 Bucarest

6-13 aprile — Masters 1000 Monte-Carlo

14-21 aprile — Atp 500 Barcellona

14-21 aprile — Atp 500 Monaco di Baviera

23 aprile-4 maggio — Masters 1000 Madrid

7-18 maggio — Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia)

18-24 maggio — Atp 500 Amburgo

18-24 maggio — Atp 250 Ginevra

25 maggio-8 giugno — Roland Garros

9-15 giugno — Atp 250 ‘s-Hertogenbosch

9-15 giugno — Atp 250 Stoccarda

16-22 giugno — Atp 500 Halle

16-22 giugno — Atp 500 Queen’s

22-29 giugno — Atp 250 Maiorca

23-29 giugno — Atp 250 Eastbourne

30 giugno-13 luglio — Wimbledon

14-20 luglio — Atp 250 Los Cabos

14-20 luglio — Atp 250 Bastad

14-20 luglio — Atp 250 Gstaad

20-27 luglio — Atp 250 Kitzbuhel

20-27 luglio — Atp 250 Umago

21-27 luglio — Atp 500 Washington

27 luglio-7 agosto — Masters 1000 Toronto

7-18 agosto — Masters 1000 Cincinnati

17-23 agosto — Atp 250 Winston-Salem

25 agosto-7 settembre — Us Open

8-14 settembre — Davis Cup Fase a Gironi

17-23 settembre — Atp 250 Chengdu

17-23 settembre — Atp 250 Hangzhou

20-22 settembre — Laver Cup (San Francisco)

24-30 settembre — Atp 500 Pechino

24-30 settembre — Atp 500 Tokyo

1-12 ottobre — Masters 1000 Shanghai

13-19 ottobre — Atp 250 Almaty

13-19 ottobre — Atp 250 Anversa

13-19 ottobre — Atp 250 Stoccolma

20-26 ottobre — Atp 500 Basilea

20-26 ottobre — Atp 500 Vienna

27 ottobre-2 novembre — Masters 1000 Parigi-Bercy

2-8 novembre — Atp 250 Belgrado

2-8 novembre — Atp 250 Metz

9-16 novembre — Atp Finals (Torino)

Data da definire — Next Gen Atp Finals (Jeddah)

Calendario e Guida TV Australian Open 2025

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis saranno come sempre gli Australian Open. La stagione sul cemento inizierà domenica 12 gennaio con i tabelloni principali. Si giocherà sino alla finale femminile che si disputerа sabato 25, mentre domenica 26 ci sarа l’ultimo atto maschile.

Tutti gli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrа assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Lunedì 6 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Martedì 7 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Mercoledì 8 gennaio

2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Giovedì 9 gennaio

3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – eurosport.it e discovery+

Venerdì 10 gennaio

Riposo

Sabato 11 gennaio

Riposo

Domenica 12 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Lunedì 13 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Martedì 14 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Mercoledì 15 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Giovedì 16 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Venerdì 17 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Sabato 18 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Domenica 19 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Lunedì 20 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Martedì 21 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Mercoledì 22 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, eurosport.it e discovery+

Giovedì 23 gennaio

Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

Venerdì 24 gennaio

Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

Sabato 25 gennaio

Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

Domenica 26 gennaio

Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, eurosport.it e discovery+

I tornei WTA femminile del 2025

Vediamo ora anche tutti i tornei del calendario WTA del 2025.

27 dicembre-5 gennaio — United Cup

29 dicembre-5 gennaio —> Wta 500 Brisbane

30 dicembre-5 gennaio —> Wta 250 Auckland

6-11 gennaio —> Wta 500 Adelaide

6-11 gennaio —> Wta 250 Hobart

12-26 gennaio —> Australian Open

27 gennaio-2 febbraio —> Wta 500 Linz

27 gennaio-2 febbraio —> Wta 250 Singapore

2-8 febbraio —> Wta 500 Abu Dhabi

3-9 febbraio —> Wta 250 Cluj-Napoca

9-15 febbraio —> Wta 1000 Doha

16-22 febbraio —> Wta 1000 Dubai

24 febbraio-2 marzo —> Wta 500 San Diego

24 febbraio-2 marzo —> Wta 250 Austin

5-16 marzo —> Wta 1000 Indian Wells

18-30 marzo —> Wta 1000 Miami

31 marzo-6 aprile —> Wta 500 Charleston

31 marzo-6 aprile —> Wta 250 Bogotа

14-20 aprile —> Wta 500 Stoccarda

14-20 aprile —> Wta 250 Rouen

22 aprile-4 maggio —> Wta 1000 Madrid

6-18 maggio —> Wta 1000 Roma (Internazionali d’Italia)

19-25 maggio —> Wta 250 Rabat

19-25 maggio —> Wta 500 Strasburgo

25 maggio-8 giugno —> Roland Garros

9-15 giugno —> Wta 250‘s-Hertogenbosch

9-15 giugno —> Wta 500 Queen’s

16-22 giugno —> Wta 500 Berlino

16-22 giugno —> Wta 250 Nottingham

23-28 giugno —> Wta 500 Eastbourne

23-28 giugno —> Wta 500 Bad Homburg

30 giugno-13 luglio —> Wimbledon

14-20 luglio —> Wta 250 Budapest

14-20 luglio —> Wta 250 Amburgo

21-27 luglio —> Wta 500 Washington

21-26 luglio —> Wta 250 Praga

27 luglio-7 agosto —> Wta 1000 Montreal

7-18 agosto —> Wta 1000 Cincinnati

18-23 agosto —> Wta 500 Monterrey

17-23 agosto —> Wta 250 Cleveland

25 agosto-7 settembre —> US Open

8-14 settembre —> Wta 500 Guadalajara

8-14 settembre —> Wta 250 Monasti

15-21 settembre —> Wta 500 Seoul

24 settembre -5 ottobre —> Wta 1000 Pechino

6-12 ottobre —> Wta 1000 Wuhan

13-19 ottobre —> Wta 500 Ningbo

13-19 ottobre —> Wta 250 Osaka

20-26 ottobre —> Wta 500 Tokyo

20-26 ottobre —> Wta 250 Guangzhou

26 ottobre-1 novembre —> Wta 250 Hong Kong

27 ottobre-2 novembre —> Wta 250 Merida

27 ottobre-2 novembre —> Wta 250 Jiujiang

1-8 novembre —> WTA Finals

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.