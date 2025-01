Ci avviciniamo all’Australian Open 2025, primo slam della nuova stagione di Tennis, e ci avviciniamo anche geograficamente visto che questa settimana si giocano gli ATP 250 di Adelaide ed Auckland. Pronostici Tennis 6-12 gennaio 2025.

Pronostici Tennis 6-12 gennaio 2025: i tornei ATP della settimana

Siamo sempre più vicini all’Australian Open, primo slam del 2025 di Tennis. In questi giorni partiranno i tabelloni di qualificazione a Melbourne, ma si giocano anche altri due tornei ATP 250 in questa zona del mondo: Adelaide (con molte defezioni e nessun italiano) e Auckland dove invece ci saranno azzurri impegnati.

ATP 250 Auckland: quattro azzurri in gioco

L’ultimo torneo prima degli Australian Open è ATP 2025 Auckland, sede storica per l’inizio d’anno del tennis che gioca la 67° edizione di questo torneo dove infatti non mancano nomi importanti in gioco, anche se siamo a pochi giorni dallo Slam australiano.

Su tutti Ben Shelton, miglior testa di serie del seeding, che dopo il bye avrа un secondo turno potenzialmente ostico con uno tra Alexandre Muller e Jakub Mensik chiamato all’anno della consacrazione. In quella parte di tabellone ci sono anche Reilly Opelka, carico dopo il successo su Novak Djokovic, e l’azzurro Luciano Darderi.

La testa di serie #2 è il campione in carica di questo torneo, Alejandro Tabilo, che potrebbe avere contro un ostico Fabian Marozsan al secondo turno. Anche Sebastian Baez potrebbe avere un match interessantissimo con Cameron Norrie al debutto.

Oltre a Darderi ci sono altri italiani. Flavio Cobolli è il miglior piazzato, come sesta testa di serie del tabellone. Debutto insidioso con un Luca Nardi proveniente dalle qualificazioni. Nel quarto spicchio c’è invece Lorenzo Sonego, che avrà un match alla portata contro Gabriel Diallo al debutto e al secondo turno eventualmente il bombardiere Alex Michelsen, talentuoso ma ancora incostante.

TABELLONE COMPLETO ATP 250 AUCKLAND

Shelton (USA) [1]-Bye

Muller (FRA) [SE]-Mensik (CZE)

Navone (ARG)-Opelka (USA) [SE] Darderi (ITA)-Borges (POR) [7]

Cerundolo (ARG) [4]-Bye

Carballes Baena (ESP)-Pouille (FRA) [WC] Struff (GER)-Becroft (NZL) [WC] Qualificato-Cobolli (ITA) [6]

Mpetshi Perricard (FRA) [5]-Bu (CHN)

Martinez (ESP)-Monfils (FRA)

Norrie (GBR)-Qualificato

Bye-Baez (ARG) [3]

Michelsen (USA) [8]-Qualificato

Diallo (CAN) [WC]-Sonego (ITA)

Qualificato-Marozsan (HUN)

Bye-Tabilo (CHI) [2]

ATP 250 Adelaide: tante defezioni

Al ATP 250 Adelaide dovevano esserci Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, ma gli italiani hanno scelto una settimana in più di allenamenti per prepararsi al meglio al primo slam dell’anno.

In queste condizioni è Tommy Paul il numero 1 del seeding: per l’americano, comunque, cammino non facile (Safiullin e poi Nakashima). Attenzione al derby canadese che non si vedeva da tre anni e mezzo tra Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.

Nella parte bassa del tabellone Sebastian Korda avrà un secondo turno tosto tra il vincitore del derby spagnolo Bautista Agut-Davidovich Fokina. Chi passerà verso la semifinale potrebbe incontrare il ceco Jiri Lehecka o il kazako Alexander Bublik.

TABELLONE COMPLETO ATP 250 ADELAIDE

Paul (USA) [1]-Bye

Qualificato-Safiullin

Goffin (BEL)-Munar (ESP)

Qualificato-Nakashima (USA) [7]

Machac (CZE) [3]-Bye

Cazaux (FRA)-Qualificato

Vukic (AUS)-Giron (USA)

Shapovalov (CAN)-Auger-Aliassime (CAN) [5]

Bublik (KAZ) [6]-Kecmanovic (SRB)

Rinderknech (FRA)-O’Connell (AUS)

Qualificato-Tu (AUS) [WC] Bye-Lehecka (CZE) [4]

Etcheverry (ARG) [8]-Schoolkate (AUS) [WC] Zhang (CHN)-Kokkinakis (AUS) [WC] Bautista Agut (ESP)-Davidovich Fokina (ESP)

Bye-Korda (USA) [2]

Gli altri italiani in gioco tra esibizioni (Sinner), qualificazioni e WTA

Tanti azzurri impegnati nei prossimi giorni nei tabelloni di qualificazione all’Australian Open, con in palio i pass per il tabellone principale. Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager e Federico Arnalboldi saranno i tennisti italiani coinvolti, mentre sul versante femminile vi saranno Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone.

Elisabetta Cocciaretto cercherà invece di ben figurare nel WTA250 di Hobart, dove nel 2023 seppe addirittura spingersi in finale.

Infine Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, come и noto, non prenderа parte a partite ufficiali. Tuttavia, per avvicinarsi al meglio allo Slam, giocherа due match-esibizione nel corso dell’Australian Open Opening Week. Gli incontri ci saranno il 7 e il 10 gennaio, rispettivamente contro l’australiano Alexei Popyrin e contro il greco Stefanos Tsitsipas.

