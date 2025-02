Sulla terra rossa argentina del ATP 250 Buenos Aires di tennis, si è arrivati ai quarti di finale, dopo che Musetti ha stracciato Moutet e ora se la vedrà nella notte tra venerdì e sabato, contro lo spagnolo Pedro Martinez, su cui l’azzurro rimane comunque nettamente favorito, anche in quota. Pronostico Musetti-Martinez 15 febbraio 2025.

Pronostico Musetti-Martinez 15 febbraio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Nella notte andranno in scena i quarti di finale del tabellone principale del ATP 250 Buenos Aires 2025 di tennis, dove si affronteranno Lorenzo Musetti, contro Pedro Martinez, match che abbiamo analizzato nei dettagli per seguirlo al meglio, fornendovi anche le quote migliori e gli spunti più interessanti per le scommesse.

Lorenzo Musetti (numero #16 al mondo) è reduce da un buon torneo disputato in Australia, ma soprattutto dalla grande vittoria ai danni di Moutet fatto fuori lo scorso turno in due set, sulla terra rossa argentina, e andando anche meglio del previsto (noi avevamo puntato un Over games che non si è concretizzato, anche se nella stessa giornata abbiamo recuperato col grande colpo di Navone @2.75 che batte da underdog Rune).

Dall’altra parte troviamo Pedro Martinez (spagnolo, numero #41 al mondo), che ha passato un buon primo turno contro El Peque, all’ultimo suo match. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Pedro Martinez?

Potrete seguire in diretta tv, su Sky canale 203, e non prima della mezzanotte italiana, il match tra Lorenzo Musetti-Pedro Martinez valido per i quarti di finale del ATP 250 Buenos Aires 2025 di tennis. Disponibile anche la diretta streaming con Sky Go o NOW Tv.

Migliori quote Lorenzo Musetti-Pedro Martinez

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per i quarti di finale del ATP Buenos Aires. Il nostro Lorenzo Musetti è nettamente favorito per la vittoria, con quota massima @1.31 su Lottomatica e Goldbet mentre il successo di Martinez si gioca @3.50 su Sisal e poco sotto, @3.40, su Snai.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Pedro Martinez

Ci aspettiamo un match complicato viste le abilità dello spagnolo su questa superficie. Decidiamo comunque di prenderci comunque la vittoria di Musetti 2-0 a quota @1.91 su Bet365 nel set betting, dopo la convincente prova di ieri contro Moutet.

