Nelle ore in cui arriva la notizia di tre mesi di stop per Jannik Sinner e il caso doping, vediamo la nuova settimana di scommesse tennis che si concentra sul maschile con gli eventi ATP di Rio de Janeiro e Doha. Pronostici Tennis 17-23 febbraio 2025.

Pronostici Tennis 17-23 febbraio 2025: i tornei ATP della settimana

Nella settimana del 17-23 febbraio si giocano due tornei di tennis maschile del circuito ATP, e in due continenti diversi. In gioco il numero 2 e il numero 3 al mondo, ma non nello stesso evento. Zverev giocherà infatti il torneo brasiliano del ATP Rio de Janeiro mentre Alcaraz sarà impegnato al ATP Doha.

ATP Rio de Janeiro 2025: Alexander Zverev nuovamente favorito

Il torneo ATP 500 Rio de Janeiro ha un tabellone molto interessante, con tanti campioni in gioco, su tutti Alexander Zverev, il numero uno del seeding, che anche a Buenos Aires apriva da favorito, come qui in Brasile, ma non è riuscito a portare a casa la vittoria finale (ko al quarto di finale contro il padrone di casa Francisco Cerundolo che poi perderà la finale col giovane talento Joao Fonseca che vince il suo primo titolo in carriera). Il tedesco comincia il proprio percorso contro il cinese Bu Yunchaokete, numero 69 del ranking mondiale, reduce da un ottavo di finale al Delray Beach Open. L’incontro è in programma per martedì 18 febbraio a partire dalle ore 14:00. Non ci sono precedenti tra i due tennisti.

Presenti tanti giocatori argentini che vogliono mettersi in mostra in questo torneo sudamericano: Cerundolo, Baez, Etcheverry, Navone, Diaz Acosta e Comesana. Un solo rappresentante azzurro, Lorenzo Musetti, che però è presente come una delle teste di serie della competizione.

L’evento si giocherà al Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro in Brasile. Il torneo viene giocato all’aperto sui campi in terra rossa. La competizione, la più importante del Sudamerica, fa parte dell’ATP Tour 500 dal 2014 per gli uomini.

ATP Doha 2025: Carlos Alcaraz è l’uomo da battere

Spostiamo al Khalifa International Tennis Complex dove si gioca l’ATP 500 Doha, dove è presente un solo italiano, ovvero Matteo Berrettini che per giunta non è stato neppure fortunatissimo nel sorteggio con il tabellone visto che inizierà subito contro Novak Djokovic, che non è nei suoi momenti migliori, ma è sempre un avversario ostico ovviamente.

I riflettori sono puntati su Carlos Alcaraz, numero #3 al mondo, testa di serie #1 nel torneo di Doha, e favorito per la vittoria finale. Lo spagnolo inizierà il suo percorso contro Marin Cilic. Sono quattro i precedenti tra i due tennisti, con supremazia dello spagnolo che ha vinto tre volte sempre nel 2022 tra Miami, Cincinnati e New York con gli US Open.

Alcaraz è uscito ai quarti di finale agli Australian Open, riscattandosi prontamente a Rotterdam dove ha conquistato il suo 17esimo titolo nel circuito maggiore. Per quanto riguarda Cilic, invece, non lo vediamo in campo da novembre per cui il 36enne di Medjugorje rappresenta una piccola incognita dal punto di vista della condizione fisica per un giocatore veterano che in carriera vanta 21 trofei e nel 2018 era salito anche in terza posizione nel ranking dove ora troviamo proprio il murciano.

Guida TV Tennis: dove vedere gli ATP Rio de Janeiro e Doha?

A detenere i diritti televisivi degli ATP di Rio de Janeiro e Doha è come sempre Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei maschili di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).

Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW TV, con abbonamento differente rispetto a quello per i canali satellitari, o Sky Go, o sempre con abbonamento anche su Tennis TV.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.