Questa settimana ci attendono tre tornei ATP in giro per il mondo. Si gioca ad Acapulco, a Dubai e anche a Santiago, con diversi azzurri in campo, ma abbastanza sfortunati nei sorteggi, per non parlare di Musetti che è ancora alle prese con un infortunio e ha dato forfait al torneo in Messico. Pronostici Tennis 24 febbraio-2 marzo 2025.

Pronostici Tennis 24 febbraio-2 marzo 2025: i tornei ATP della settimana

Nella settimana del 24 febbraio – 2 marzo si giocano tre tornei interessanti per le scommesse sul tennis maschile ATP. Giocatori in campo ad Acapulco, Dubai e Santiago. Vediamo programma, quote, primi match e gli azzurri in campo su questi tre tornei in giro per il mondo.

ATP Acapulco 2025: Zverev favorito e subito contro Arnaldi. Musetti da forfait

Iniziamo dal ATP 500 Acapulco 2025, torneo messicano dove arrivano tanti giocatori importanti ad iniziare dal numero #2 al mondo (con mire sulla #1 di Sinner), Alexander Zverev, che inoltre inizierà il suo cammino contro Matteo Arnaldi, sfortunato nel sorteggio che mette l’azzurro subito di fronte al numero 1 del seeding di questo torneo.

Sfortunato anche Flavio Cobolli che pesca Ben Shelton anche se i precedenti sono favorevoli all’italiano: un 2-0 nel quale uno dei due precedenti risale alla semifinale del 500 di Washington dello scorso anno, vinta dall’italiano in rimonta.

Era in lista anche Lorenzo Musetti, ma le ultime notizie sono negative, con il numero 17 al mondo che alla fine non prenderà parte a questo torneo, dopo l’infortunio (lesione muscolare di primo grado al polpaccio della gamba destra) subito nel torneo di Buenos Aires contro Moutet.

TABELLONE ATP 500 ACAPULCO 2025

Zverev (GER) [1]-Arnaldi (ITA)

Shapovalov (CAN)-Norrie (GBR)

Altmaier (GER) [WC]-Kecmanovic (SRB)

Mensik (CZE)-Machac (CZE) [8]

Rune (DEN) [4]-Carballes Baena (ESP)

Bonzi (FRA)-Nakashima (USA)

Goffin (BEL)-Hijikata (AUS)

Cobolli (ITA)-Shelton (USA) [5]

Musetti (ITA) [6]-Qualificato

Michelsen (USA)-Bu (CHN) [WC] Giron (USA)-Qualificato

Qualificato-Paul (USA) [3]

Tiafoe (USA) [7]-Muller (FRA)

Davidovich Fokina (ESP)-Qualificato

Vukic (AUS)-Pacheco Mendez (MEX) [WC] Rinderknech (FRA)-Ruud (NOR) [2]

QUOTE ATP 500 ACAPULCO 2025

Ad Acapulco è ovviamente Alexander Zverev l’uomo da battere, favorito @4.50 per la vittoria finale, con Tommy Paul @6 primo avversario, poi abbiamo Ben Shelton @7 e Casper Ruud @9. Con Denis Shapovalov si sale in doppia cifra @11, assieme ad Holger Rune. Italiani molto indietro, con Matteo Arnaldi il migliore dei nostri @51 volte la posta.

ATP Dubai 2025: speranze azzurre su Matteo Berrettini

Si gioca anche l’ATP 500 Dubai 2025 con Daniil Medvedev che sarà la testa di serie numero 1 anche se ci sarà da valutare il suo stato di forma dopo il ritiro al termine del primo set contro Auger-Aliassime per un’intolleranza alimentare. L’esordio del russo sarà contro Jan-Lennard Struff e un eventuale quarto contro uno tra Griekspoor, Lehecka o Humbert.

Parte bassa presenziata da Alex de Minaur che esordirа contro Marin Cilic, poi ci sono Andrey Rublev e Jack Draper che potrebbero ritrovarsi ai quarti di finale dopo il successo del russo in tre set nella finale di Doha.

Anche qui l’Italia è un pò sfortunata col sorteggio. Matteo Berrettini pesca un vecchio volpone come Gael Monfils, affrontato in due quarti di finale Slam, uno allo US Open e uno all’Australian Open, entrambi vinti dal tennista romano che, dopo il bel torneo a Doha, torna tra i primi 30 del mondo come vedremo anche dopo in questo articolo. Secondo turno che potrebbe mettere di fronte a Berrettini un altro giocatore di grande esperienza, Grigor Dimitrov. Per Lorenzo Sonego esordio contro la testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas: entrambi sono nella parte alta di tabellone.

TABELLONE ATP 500 DUBAI 2025

(1) Daniil Medvedev vs Jan-Lennard Struff GER

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Zhizhen Zhang CHN

Qualifier vs Tallon Griekspoor NED

Jiri Lehecka CZE vs (5) Ugo Humbert FRA

(4) Stefanos Tsitsipas GRE vs Lorenzo Sonego ITA

(WC) Daniel Evans GBR vs Karen Khachanov

Gael Monfils FRA vs Matteo Berrettini ITA

Qualifier vs (6) Grigor Dimitrov BUL

(7) Jack Draper GBR vs Qualifier

(WC) Aziz Dougaz TUN vs Zizou Bergs BEL

Fabian Marozsan HUN vs Roberto Bautista Agut ESP

Qualifier vs (3) Andrey Rublev

(8) Arthur Fils FRA vs Nuno Borges POR

Alexander Bublik KAZ vs Felix Auger-Aliassime CAN

Alexei Popyrin AUS vs (WC) Hady Habib LBN

(PR) Marin Cilic CRO vs (2) Alex de Minaur AUS

QUOTE ATP 500 DUBAI 2025

A Dubai comandano i russi, con Daniil Medvedev col seed #1, ma che nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale si deve accodare di poco al connazionale Andrey Rublev @5.50 (contro il #6 di Medvedev). Anche Alex De Minaur @6 può putrire alla vittoria mentre Ugo Humbert e Felix Auger Alliasime sono più staccati @10. Un trionfo di Matteo Berrettini non è semplice, ma nemmeno impossibile, col romano offerto in seconda fascia @17 volte la posta.

ATP Santiago 2025: solo Darderi a difendere i colori azzurri in Cile

Il torneo più piccolo della settimana è ATP 250 di Santiago del Cile su terra rossa dove il migliore del tabellone principale, sulla carta, è Francisco Cerundolo che però avrà un cammino difficile; con un secondo turno alla portata, ma poi si troverà subito contro uno tra il padrone di casa Cristian Garin e il connazionale Tomas Martin Etcheverry.

Luciano Darderi se la vedrà con un giovane portoghese che sta prendendo la scena, Jaime Faria, ventunenne di Lisbona che a Rio si è spinto fino ai quarti di finale, un turno che qui a Santiago potrebbe vedere Darderi (o Faria), probabilmente contro Pedro Martinez, ma ci sono anche Djere e Seyboth Wild.

TABELLONE ATP 250 SANTIAGO 2025

F. Cerundolo (ARG) [1]-Bye

Hanfmann (GER)-Diaz Acosta (ARG)

Garin (CHI) [WC]-Qualificato

Gaston (FRA)-Etcheverry (ARG) [5]

Martinez (ESP) [4]-Bye

Buse (PER) [WC]-Djere (SRB)

Qualificato-Seyboth Wild (BRA)

Faria (POR)-Darderi (ITA) [8]

Navone (ARG) [6]-Shevchenko (KAZ)

Moutet (FRA)-Dzumhur (BIH)

Qualificato-Comesaсa (ARG)

Bye-Baez (ARG) [3]

Jarry (CHI) [7]-Ugo Carabelli (ARG)

Qualificato-Monteiro (BRA)

Coria (ARG)-Barrios Vera (CHI) [WC] Bye-Tabilo (CHI) [2]

QUOTE ANTEPOST ATP 250 SANTIAGO 2025

Abbiamo detto di Francisco Cerundolo favorito @6 su Laslo Djere @7.50 e Sebastian Baez @7.50. Attenzione anche a Martin Etcheverry @8.50 mentre il trionfo azzurro con Luciano Darderi si gioca @23 volte la posta.

Aggiornamenti Ranking ATP e WTA

Iniziamo la settimana andando a vedere anche gli aggiornamenti dei ranking di tennis maschile e femminile, dopo i risultati della scorsa settimana. Nel ATP Jannik Sinner sappiamo bene che sta scontando 3 mesi di stop, ma inizia la sua 38° settimana consecutiva da #1 al mondo e rimarrà in vetta alla classifica mondiale almeno fino all’aggiornamento del 7 aprile, considerati il margine di vantaggio nei confronti dei principali inseguitori, col tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz che non sono riusciti ad avvicinarsi come avrebbero potuto all’altoatesino, viste le loro eliminazioni a sorpresa nei quarti di finale a Rio de Janeiro e a Doha.

Tra gli azzurri c’è il ritorno in top-30 di Matteo Berrettini. Il romano, nei quarti di finale a Doha, ha fatto vedere grandi cose nel suo tennis, riuscendo per la prima volta in carriera a battere Djokovic. Impegnato questa settimana a Dubai, l’azzurro cercherа di scalare ulteriormente la graduatoria. Il n.2 d’Italia è sempre Lorenzo Musetti, anche se il toscano и fermo per un problema a un polpaccio e vedremo se riuscirа a recuperare in vista del Sunshine Double. Si conferma il dato degli 11 italiani nella top-100. Posizioni guadagnate da Luca Nardi (sei posti e n.79 del ranking), grazie agli ottavi raggiunti a Doha.

TOP-10 RANKING TENNIS ATP

1. Jannik Sinner 11330

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7510

4. Taylor Fritz 4900

5. Casper Ruud 4325

6. Daniil Medvedev 4030

7. Novak Djokovic 3900

8. Alex de Minaur 3785

9. Andrey Rublev 3670

10. Tommy Paul 3280

In campo femminile la bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre il ranking WTA, anche se non sta attraversando un grande momento di forma viste le eliminazioni prima del tempo prima a Doha e poi a Dubai. Non ha saputo approfittarne la polacca Iga Swiatek. Più distanziata l’americana Coco Gauff (n.3).

Jasmine Paolini non è riuscita a difendere il proprio titoli sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. L’azzurra è stata sconfitta dall’americana Sofia Kenin nel suo secondo match ed è scesa al 6° posto. Paolini ha avuto un problema anche con una distorsione alla caviglia, niente di grave e Jasmine è già tornata ad allenarsi per prepararsi al meglio per Indian Wells.

Molto lontane le altre azzurre con Lucia Bronzetti che è sempre la n.2 d’Italia (ma la #62 al mondo), precede la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.71), uniche tre italiane in top-100 visto che con Sara Errani si sale alla n.117 e Martina Trevisan n.135, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

Da segnalare infine l’ascesa della russa Mirra Andreeva che, all’etа di 17 anni e 9 mesi, и diventata la piщ giovane tennista alltime ad aggiudicarsi un torneo della categoria 1000. L’affermazione contro la danese Claura Tauson è valsa anche l’ingresso nella top-10 (n.9).

TOP-10 RANKING WTA TENNIS FEMMINILE

1. Aryna Sabalenka 9076

2. Iga Swiatek 7985

3. Coco Gauff 633

4. Jessica Pegula 5196

5. Madison Keys 4679

6. Jasmine Paolini 4518

7. Elena Rybakina 4328

8. Qinwen Zheng 3780

9. Mirra Andreeva 3720

10. Emma Navarro 3704

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.