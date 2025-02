Vediamo gli ultimi aggiornamenti dal ATP 500 Dubai di Tennis dove abbiamo Matteo Berrettini e Luca Nardi che si giocano l’accesso ai quarti di finale, rispettivamente contro Christopher O’Connell e Zizou Bergs. Pronostici Tennis 26 febbraio 2025.

Pronostici Tennis 26 febbraio 2025: analisi Matteo Berrettini-Christopher O’Connell

L’ATP 500 Dubai di Tennis entra nel vivo della sua 33° edizione. La giornata di oggi è molto importante per i rappresentanti del tricolore. Dalle 15:30 tocca a Matteo Berrettini scendere in campo per gli ottavi di finale della kermesse di categoria 500 contro l’australiano Christopher O’Connell. Tra i due tennisti c’è un solo precedente, risalente alla scorsa stagione ai Masters 1000 di Shanghai. In quella circostanza a passare il turno fu proprio The Hammer, che spera di fare altrettanto in una cornice diversa ma comunque dai tratti fortemente esotici.

Non c’è stato nulla da fare per Gael Monfils. Per la quarta volta in assoluto l’esperto tennista francese ha trovato un muro per lui invalicabile, rappresentato da Matteo Berrettini che ha vinto per 2 set a 0.

Christopher O’Connell è dovuto passare attraverso le qualificazioni per garantirsi il main draw della competizione. L’australiano ha infatti superato prima Aldulrahman Al Janahi e poi Botic van de Zandschulp, finché non c’è stato il forfait di Grigor Dimitrov che gli ha inaspettatamente aperto le porte degli ottavi senza troppa fatica.

Guida TV: teatro dell’evento è l’Aviation Club Tennis Centre di Dubai. Il complesso ha una capienza di 5.000 spettatori. A detenere i diritti televisivi dell’ATP di Dubai è come sempre Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei maschili di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW TV, con abbonamento differente rispetto a quello per i canali satellitari, o Sky Go.

Quote e scommesse Luca Nardi-Zizou Bergs, ATP Dubai

Prima di Matteo Berrettini, però, tocca a Luca Nardi provare a fare la sua parte oggi al cospetto di Zizou Bergs. Il 21enne marchigiano non fa parte della cerchia di italiani presenti tra i Fab Fourty, per la cronaca al momento occupa la casella numero 79 del ranking mondiale. Tuttavia il pesarese ha sicuramente delle carte da giocarsi per fare bene qui a Dubai, in un contesto fortemente competitivo.

I precedenti con il belga sono sfavorevoli: nel circuito maggiore i due si sono incrociati una volta soltanto ed è stato proprio il 25enne di Lommel in quella circostanza a passare il turno. Da allora non è passato neanche tanto tempo, dal momento che l’incontro si è giocato ad inizio anno ad Auckland. Volendo, si può inserire nel calderone anche la gara del 2022 che l’italiano vinse a Maiorca, conquistando peraltro anche un titolo. Allora, però, si trattava di Challenger. Nardi fin qui ha battuto nell’ordine Lloyd Harris e Marton Fucsovics in rimonta.

Analisi e i nostri pronostici su Berrettini-O’Connell

In questa audio analisi il nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, che consiglia Over games in questa sfida tra Berrettini ed O’Connell.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti, sale Berrettini

Matteo Berrettini parte con il piede giusto nel torneo di Dubai. L’azzurro regola in due set l’esperto Gael Monfils e si guadagna l’accesso agli ottavi di finale contro l’australiano Christopher O’Connell, che ha approfittato del ritiro di Grigor Dimitrov. Per i bookmaker poca storia in quota: si gioca a 1,25 su 888sport e 1,28 su William Hill il passaggio del turno di Berrettini contro il 3,80 dell’avversario. Vittoria in due set in pole a 1,73 sul 2-1 dato a 3,45. Per un posto ai quarti Luca Nardi sfida Zizou Bergs: indietro nelle quote l’italiano, a 2,50, contro l’1,53 del belga.

I tanti big usciti nel primo turno, tra cui anche Rublev e De Minaur favoriti della vigilia, fanno balzare Berrettini nelle quote per la vittoria del torneo: passa da 16 a 7,50 il primo titolo 2025 del tennista romano, preceduto in quota dal numero uno del seeding Danil Medvedev a 4,50, seguito da Felix Auger-Aliassime a 5 e Ugo Humbert a 6.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.