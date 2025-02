Questo giovedì match di lusso ai quarti di finale del ATP Dubai 2025 con Matteo Berrettini-Stefanos Tsitsipas che si giocano la semifinale, e in gioco c’è anche Luca Nardi. Vediamo anche gli aggiornamenti sugli ATP a Santiago ed Acapulco per le migliori scommesse sul tennis. Pronostico Berrettini-Tsitsipas 27 febbraio 2025.

Pronostico Berrettini-Tsitsipas 27 febbraio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Stefanos Tsitsipas, match valido per i quarti di finale del ATP 500 Dubai di Tennis, in campo oggi pomeriggio, non prima delle ore 17:30 e in cui scopriremo chi raggiungerà le semifinali di questo torneo.

Matteo Berrettini continua la sua corsa nell’Atp di Dubai. Il tennista romano, dopo aver battuto Monfils e O’Connell, va a caccia della semifinale contro Stefanos Tsitsipas. Nonostante in classifica ci siano 19 posizioni di differenza (il greco è numero 11, l’italiano 30), per i bookmaker Berrettini parte favorito: vale infatti @1,55 su Unibet la vittoria, mentre quella di Tsitsipas è in lavagna @2,40. Il passaggio del turno in due set è in pole @2,43 sul successo in tre, fissato @3,50.

I due tennisti si sono sfidati 9 volte in passato e comanda il greco per 7-2 sul romano, anche se Berrettini ha vinto il confronto diretto più recente, quello dello scorso anno sulla terra rossa di Gstaad in cui Matteo superò con un netto 2-0 Tsitsipas.

La quota per il titolo al tennista romano continua a calare ed ora Berrettini è proposto @5,50: dietro soltanto a Medvedev @3 e Auger Aliassime @3,50.

Migliori quote Matteo Berrettini-Stefanos Tsitsipas

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Berrettini favorito in quota massima @1.60 su Sisal e @1.59 su Lottomatica mentre la vittoria del greco si gioca @2.33 su Goldbet e @2.30 su SNAI.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Stefanos Tsitsipas

In questo audio il nostro Brian analizza il match di Berrettini, con un consiglio per le scommesse.

ATP Dubai: in campo anche Lorenzo Nardi

Luca Nardi, ventenne italiano e attuale numero 79 del mondo, ha iniziato il torneo come lucky loser, approfittando di un posto disponibile nel tabellone principale. Al primo turno, ha affrontato Marton Fucsovics, riuscendo a prevalere in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3. Dopo una vittoria già di prestigio contro un avversario insidioso come l’ungherese, l’azzurro è stato bravo a dare seguito e strappare il pass per i quarti contro Zizou Bergs, giovane promessa del tennis belga, con il quale ci sono oltre 20 posizioni ATP di differenza. Il successo è stato convincente, 6-4 7-6 in poco meno di due ore di gioco, e pone Nardi in una situazione inedita: quella di giocarsi un posto in semifinale di un 500.

Quentin Halys, attualmente numero 77 del ranking ATP, ha iniziato il suo cammino a Dubai dalle qualificazioni. Dopo aver superato Yasutaka Uchiyama e Pavel Kotov, il francese ha affrontato al primo turno la terza testa di serie, Andrey Rublev. In un match combattuto, Halys ha ribaltato lo svantaggio iniziale, imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6(5). Una vittoria sorprendente, la sua prima affermazione su un giocatore tra i primi 10 del mondo e la più significativa della sua carriera fino ad oggi.

Halys e Nardi si sono incontrati una sola volta in passato, nel 2021, durante il Challenger di Ortisei. In quell’occasione, il francese si impose in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Sarà uno scontro quasi inedito, in quanto i due a distanza di quattro anni hanno affinato il proprio gioco e alzato notevolmente il livello.

Aggiornamenti ATP Santiago e ATP Acapulco

In Cile, l’ATP 250 di Santiago mette di fronte agli ottavi di finale il brasiliano Thiago Monteiro e l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Monteiro, attualmente al numero 108 del ranking ATP, ha recentemente superato Juan Manuel Cerundolo dopo quasi tre ore di gioco.

Camilo Ugo Carabelli, numero 69 del mondo, ha già recentemente raggiunto le semifinali al Rio Open, mettendo in mostra un tennis di alto livello, eliminando avversari di rilievo e costringendo Sebastian Baez a una dura battaglia in semifinale, prima di cedere con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-1. A Santiago, l’argentino ha esordito con una vittoria drammatica contro il beniamino di casa, Nicolas Jarry.

Ad Acapulco, in Messico, Nakashima sfida il belga Goffin per i quarti. Poi Tien contro Machac e Shapovalov contro Giron. L’idolo di casa Pacheco Mendez chiamato all’impresa contro il numero 48 del ranking Davidovich Fokina.

Guida TV Tennis: dove vedere i tornei ATP?

A detenere i diritti televisivi dell’ATP di Dubai e quello di Santiago è come sempre Sky Sport, che ha l’esclusiva su tutti i tornei maschili di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).

Per quanto riguarda lo streaming, le app di riferimento sono NOW TV, con abbonamento differente rispetto a quello per i canali satellitari, o Sky Go.

