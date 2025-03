Dopo aver parlato nel dettaglio del match di Berrettini contro Fritz ai quarti, facciamo un passo indietro, perchè solo nella giornata di mercoledì si completeranno gli ottavi del ATP Miami 2025 con Alexander Zverev-Arthur Fils. Vediamo anche il Master 1000 femminile con la nostra Jasmine Paolini ancora in corsa al WTA Miami. Master 1000 Miami 26 marzo 2025.

Master 1000 Miami 26 marzo 2025: si completano gli ottavi ATP con Zverev-Fils

Il meteo ha scombussolato i piani della 40° edizione del Master 1000 di tennis in Florida, l’ATP Miami che completerà il quadro degli ottavi di finale solo oggi con Alexander Zverev-Arthur Fils e chi passa incontrerà il ceco Jakub Mensik che ha vinto il derby col connazionale Tomas Machac senza neppure dover scendere in campo.

Vediamo il cammino dei due tennisti. Tra sabato e lunedì scorso Zverev ha superato Jacob Fearnley e Jordan Thompson, entrambi schiacciati in due set. Fils ha invece sconfitto a tavolino Gabriel Diallo, mentre poi ha dovuto faticare per venire a capo dell’ostacolo made in Usa rappresentato da Frances Tiafoe.

Alexander Zverev e Arthur Fils hanno giocato contro già quattro volte. Il bilancio è favorevole al tedesco che ha vinto in tre occasioni a fronte dell’unica affermazione ottenuta dal rivale francese. Partiamo proprio da quest’ultimo che ha avuto modo di sconfiggere il 27enne di Amburgo a casa sua nella finale dello scorso anno che gli valse il titolo. Prima e dopo quell’incontro, invece, era stato un plebiscito per l’attuale numero 2 al mondo abile ad imporsi sia nel 2023 (ancora una volta ad Amburgo) che l’anno dopo tra Halle e i Masters 1000 di Parigi.

WTA Miami: Jasmine Paolini sogna la finale nel match contro Sabalenka

Jasmine Paolini è tornata, la tennista azzurra supera Magda Linette e vola in semifinale al Masters 1000 di Miami dove affronterà la numeno #1 al mondo, Aryna Sabalenka, mentre a Paolini, numero #7 del mondo, bastano due rapidi set (6-3 6-2) per regolare la polacca. La toscana è tra le migliori 4 in Florida per la prima volta in carriera (e la prima italiana ad arrivare a questo punto a Miami), e in un 1000 ci era riuscita soltanto un’altra volta, a Dubai nella passata stagione.

Le quote non sono comunque clementi per Paolini che viene offerta nettamente sfavorita @4.75 rispetto al @1.15 a cui è proposta Sabalenka che sale appena @1.50 per il set betting 2-0, un risultato che invertito (2-0 per Paolini) sale invece fino @8.50 volte la posta. Infine, l’opzione Over 18,5 game è bancata a 1.60, con l’Under a 2.25. Più di 21 game totali nel match si trova invece a quota 2.40 (Under a 1.55).

Guida TV Tennis: dove vedere il Master 1000 ATP/WTA Miami?

La diretta televisiva dell’edizione 2025 dell’ATP 1000 di Miami è affidata a Sky Sport, pronta a dedicare all’importante evento i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus al quale si può accedere attraverso il tasto verde del telecomando. Disponibile pure la diretta streaming attraverso le app Sky Go e NOW. Diretta streaming anche attraverso l’app Tennis TV.

Record, numeri e curiosità sull’ATP Miami

Montepremi. Per la prima volta il prize money del torneo supera i 9 milioni di dollari: complessivamente ci saranno in palio 9.193.540 $. Al vincitore andranno 1.124.380 dollari mentre l’altro finalista guadagnerà comunque $597.890. L’approdo in semifinale vale $332.160.

Edizione 2024. Vincitore del torneo singolare maschile: Jannik Sinner (in finale contro Grigor Dimitrov 6-3, 6-1). Vincitrice del torneo singolare femminile: Danielle Collins (in finale contro Elena Rybakina 7-5, 6-3). Vincitori del torneo di doppio maschile: Bopanna/Ebden (in finale contro Dodig/Krajicek 6-7, 6-3, 10-6). Vincitrici del torneo di doppio femminile: Kenin/Mattek-Sands (in finale contro Dabrowski/Routliffe 4-6, 7-6, 11-9).

Statistiche. Record di titoli vinti: Andre Agassi e Novak Djokovic (6). Campione più anziano: Roger Federer (37 anni nel 2019). Campione più giovane: Carlos Alcaraz (18 anni nel 2022). Campione con il ranking più basso: Tim Mayotte (n. 45 nel 1985). Maggior numero di partite vinte: Andre Agassi (61).

