Continua la stagione sulla terra rossa di tennis e dopo lo spettacolo del Master 1000 di Monte Carlo, con Carlos Alcaraz che ha avuto la meglio in finale di un grande Lorenzo Musetti, si va in Spagna con ATP Barcellona e si gioca anche in Germania con ATP Monaco di Baviera. Vediamo il Programma Tennis 14-20 aprile e gli aggiornamenti dei ranking maschile e femminile.

Monte Carlo: Carlos Alcaraz batte un ottimo Musetti

Nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, Lorenzo Musetti parte benissimo conquistano il primo set, ma poi cede bruscamente a Carlos Alcaraz che lo batte in rimonta 6-3, 1-6, 0-6. Il numero 3 del mondo si conferma leader sulla terra rossa dopo aver tremato all’inizio del match. Una sfida in parte influenzata da un problema muscolare che ha bloccato Musetti nel corso del terzo set, ma che ha visto l’azzurro faticare già nel secondo parziale.

Programma Tennis 14-20 aprile: i tornei ATP della settimana

Da Monte Carlo il grande tennis ATP si sposta in Spagna, per ATP Barcellona che non è un torneo di primo piano come quello del Principato, ma richiama comunque grandi nomi, come la stella di casa, Carlos Alcaraz che partirà ovviamente col seed 1 in questo torneo, fresco della vittoria a Monte Carlo su un ottimo Lorenzo Musetti che però ha dato forfait e non sarà presente anche al torneo in terra catalana.

Ci sarà invece Matteo Arnaldi che rimane il nostro porta colori in Spagna. Arnaldi esordirà contro Sebastian Korda. Il 24enne sanremese è al #42 del ranking mondiale e non ha precedenti contro Korda, reduce da un periodo poco brillante.

Questo torneo va in scena dal Real Club di Tennis di Barcellona e la diretta tv e streaming è un esclusiva Sky Sport (come quello di Monaco) con i due consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go Sky e NOW.

In contemporanea questa settimana si gioca anche l’ATP Monaco di Baviera dove è il padrone di casa Alexander Zverev ad aprire da favorito, anche se il tedesco sta vivendo un momento davvero negativo, e dovrà fare attenzione anche alla truppa azzurra, anche se non ci sarà Matteo Berrettini, un altro italiano che ha dato forfait al torneo di questa settimana, ma potremo tifare Flavio Cobolli (che di recente ha vinto al ATP e che qui arrivò fino ai quarti nel 20234).

Ci sarà anche Luciano Darderi che non gioca dal successo a Marrakech e che inizierà il suo percorso contro il numero 26 del ranking Jiri Lehecka. Non ci sono precedenti in match ufficiali tra i due e chi passa troverà di fronte poi il vincente del match che vede opposti Miomir Kecmanovic e Marcos Giron.

Power ranking ATP/WTA: gli ultimi aggiornamenti

Jannik Sinner inizia la sua 45° settimana consecutiva da n.1 del ranking ATP e visti i risultati dei suoi principali avversari sarà certo di portare almeno a 49 le settimane in vetta alla classifica. Carlos Alcaraz vince il primo Master 1000 su terra rossa della stagione e si conferma un mago su questa superficie, un rendimento che gli ha permesso di scavalcare Alexander Zverev al 2° posto, come primo antagonista di Sinner.

Nota di merito anche per Lorenzo Musetti che con la finale nel principato si avvicina alla top-10, ora appena 15 punti lo separano dal norvegese Casper Ruud (n.10). Sono nove i giocatori italiani presenti in top-100 (7 dei quali in top-50): Matteo Berrettini che si conferma il numero 3 d’Italia (e 33° al mondo) a precedere Flavio Cobolli (n.36), Matteo Arnaldi (n.42), Lorenzo Sonego (n.44), Luciano Darderi (n.47), Mattia Bellucci (n.67) e Francesco Passaro (n.98).

TOP-10 RANKING ATP

1. Jannik Sinner 9930

2. Carlos Alcaraz 7720

3. Alexander Zverev 7595

4. Taylor Fritz 5280

5. Novak Djokovic 4120

6. Jack Draper 3870

7. Alex de Minaur 3535

8. Andrey Rublev 3490

9. Daniil Medvedev 3290

10. Casper Ruud 3215

Non ci sono invece aggiornamenti rispetto all’ultima settimana nel ranking WTA di tennis. A guidare le fila della classifica è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka, con un vantaggio considerevole rispetto alle immediate inseguitrici. La polacca Iga Swiatek (n.2 WTA) ha un ritardo di 3071 punti. Stabile Jasmine Paolini che questa settimana sarà impegnata a Stoccarda col nuovo tecnico Marc Lopez, dopo l’addio a Renzo Furlan.

TOP-10 RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka 10541 punti

2. Iga Swiatek 7470 punti

3. Jessica Pegula 6101 punti

4. Coco Gauff 6063 punti

5. Madison Keys 4999 punti

6. Jasmine Paolini 4843 punti

7. Mirra Andreeva 4775 punti

8. Qinwen Zheng 4243 punti

9. Paula Badosa 3821 punti

10. Elena Rybakina 3808 punti

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.