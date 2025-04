Andiamo a vedere i match più interessanti del giovedì di tennis tra gli ATP 500 di Barcellona e Monaco di Baviera dove si giocano gli ottavi di finale. Carlos Alcaraz sfida Laslo Djere mentre in Germania attenzione alla sfida Ugo Humbert-Fabian Marozsan. Pronostici Tennis 17 aprile 2025.

Pronostici Tennis 17 aprile 2025: Carlos Alcaraz in campo al ATP Barcellona

Continua l’ATP 500 Barcellona di tennis, arrivato agli ottavi di finale, e oggi scende in campo il favorito Carlos Alcaraz che cerca l’approdo ai quarti, ma prima dovrà superare il serbo Laslo Djere.

Dopo il successo a Monte Carlo, Carlos Alcaraz vuole vincere anche a Barcellona per prepararsi al meglio per il 1000 di Madrid, recuperando anche punti nel ranking mondiale a Jannik Sinner ancora fermo. A Barcellona il suo torneo è iniziato col successo in due set sull’americano Ethan Quinn. In caso di vittoria contro Djere, lo spagnolo troverebbe nei quarti uno tra Alex de Minaur, testa di serie numero 5, e l’inglese Lucky loser Jacob Fearnley.

La corsa di Laslo Djere a Barcellona è iniziata dalle qualificazioni col doppio successo sull’argentino Federico Coria e sullo spagnolo Daniel Rincon. Al primo turno Djere ha vinto in rimonta il francese Arthur Rinderknech: 6-7 6-1 6-2. Nell’unico precedente contro Alcaraz a Buenos Aires nel 2023 Djere ha portato il match al terzo set: 6-2 4-6 6-2 il finale a favore di Carlitos.

ATP Monaco di Baviera: scontro tra Humbert e Marozsan

Si chiudono gli ottavi di finale anche a Monaco dove gli occhi sono puntati soprattutto sul match tra Ugo Humbert-Fabian Marozsan che sulla carta si preannuncia molto combattuto ed equilibrato.

Al primo turno per Ugo Humbert successo difficile e in rimonta sul cileno Nicolas Jarry (4-6 6-3 6-2), più agevole invece la vittoria ottenuta da Fabian Marozsan a scapito del tedesco Justin Engel superato in 2 set.

Due i precedenti, entrambi a favore di Humbert in Coppa Davis nel 2023 e alle Olimpiadi 2024. Il vincente della sfida trova nei quarti il vincitore del confronto tra il belga Zizou Bergs e il lucky loser tedesco Diego Dedura-Palomero.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Marozsan leggermente favorito @1.87 su Goldbet mentre la vittoria di Humbert si prende @1.95 su Sisal.

Guida TV Tennis: dove vedere gli ATP Barcellona e Monaco di Baviera 2025?

La diretta televisiva degli ATP 500 di Barcellona e Monaco edizione 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due consueti canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.