L’attesa è finalmente finita, anzi le attese visto che questa settimana ci sono gli Internazionali d’Italia ATP Roma 2025 di Tennis e torna in gioco anche il numero 1 al mondo, Jannik Sinner. Vediamo tutto quello che c’è da sapere con l’Anteprima ATP Roma 2025.

Anteprima ATP Roma 2025: torna Sinner, i protagonisti nella capitale

Iniziamo col dire che nella settimana appena conclusa Casper Ruud ha vinto il suo primo Masters 1000 a Madrid battendo un ottimo Draper, ma le buone notizie per il Tennis italiano non arrivano solo dal ritorno in gioco dopo la sospensione del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, ma anche da Lorenzo Musetti che entra in top-10, abbiamo quindi due azzurri tra i primi 10 giocatori al mondo, e nel femminile Jasmine Paolini sale alla #5, a conferma del momento splendido del nostro tennis, e ora arriva proprio il torneo di casa, quello sulla terra rossa battuta della capitale con gli Internazionali d’Italia ATP Roma 2025, andiamo a vedere l’anteprima.

Ovviamente tutti i riflettori sono puntati su Jannik Sinner che torna in gioco dopo la sospensione per il fattaccio clostebol, e la sfida sarà con Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev che sono anche i due giocatori che provano ad insediare il numero #1 del ranking mondiale, anche se lo spagnolo ha dei problemi fisici e il tedesco sta attraversando un lungo periodo di crisi. Attenzione anche a Casper Ruud che come anticipato si è sbloccato sui Masters 1000 e potrà dire la sua anche sulla terra battuta romana. In attesa del termine delle qualificazioni, sono al momento 23 i giocatori azzurri (10 donne e 13 uomini) presenti nel main draw.

ATP Roma 2025: il sorteggio maschile e il possibile cammino di Sinner

Nella splendida cornice della Fontana di Trevi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2025.

Jannik Sinner comincerа il suo cammino a Roma direttamente al secondo turno contro uno tra il giovane talento italiano Federico Cinа e l’argentino Mariano Navone. Vediamo il probabile cammino di Sinner, e al terzo turno, ad oggi, si conoscono solo due possibili avversari di Sinner (il terzo è un qualificato e alla linea 7 c’è il bye): il numero 25 del tabellone, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il belga Zizou Bergs. Agli ottavi diversi nomi ostici, per esempio c’è l’argentino Francisco Cerundolo, che proprio nel 2023 sconfisse Sinner sul Centrale, ma ci sono anche Nicolas Jarry e Frances Tiafoe.

Ai quarti Sinner potrebbe incrociare Casper Ruud fresco della vittoria al primo Masters 1000 in carriera, quello di Madrid ma i pericoli non finiscono qui visto che ci potrebbero essere anche Alexander Bublik e pure Matteo Berrettini per un derby azzurro, Ben Shelton e Sebastian Korda. Per le semifinali a livello di teste di serie sono Taylor Fritz, l’americano battuto sia nella finale degli US Open che in quella delle ATP Finals, e Alex de Minaur, l’australiano con cui Jannik ha una striscia aperta di 8-0 per precedenti, ma anche Andrey Rublev che può sempre sorprendere anche il secondo turno contro Fonseca è davvero insidioso per il russo.

Sono dall’altra parte del tabellione tutti i grandi rivali. Alexander Zverev, il detentore del titolo, Carlos Alcaraz, che arriva a sua volta dall’aver saltato Madrid, Jack Draper, che sta vivendo un grandissimo anno e che in Spagna ha raggiunto la finale. Va posta anche l’attenzione su Holger Rune, dal momento che il danese и in netta ripresa anche se ha avuto problemi a Madrid, fino al sogno di una finale tutta azzurra con Musetti.

Approposito del numero 8 del seeding Lorenzo Musetti, se la vedrà invece con il vincente della sfida tra un qualificato ed il serbo Hamad Medjedovic.

Possibile derby al debutto per il padrone di casa romano Matteo Berrettini, abbinato al secondo round contro uno tra il ligure Fabio Fognini e l’emergente britannico Jacob Fearnley. Da segnalare anche il derby di primo turno al maschile tra Flavio Cobolli e Luca Nardi, con in palio un posto ai trentaduesimi di finale contro il big australiano Alex de Minaur.

I QUARTI DI FINALE TEORICI

[1] SINNER vs. Ruud [6] [4] Fritz vs. De Minaur [7] [5] Draper vs. Alcaraz [3] [8] Musetti vs. Zverev [2]

WTA Roma 2025: protagoniste e sorteggi. Paolini dalla parte di Swiatek

Vediamo anche il sorteggio e il tabellone principale del WTA Roma femminile. Jasmine Paolini è nella parte del tabellone di Iga Swiatek, inizierà il suo torneo al 2° turno, dopo il primo di bye, e potrebbe essere subito derby azzurro se l’italiana Pedone supererà la neozelandese Sun.

La neo-azzurra, classe 2008, Tyra Grant pesca una qualificata mentre Sara Errani debutterà contro Naomi Osaka, un avvio decisamente complicato. Le altre italiane sono Lucia Bronzetti, contro Sevastova, Elisabetta Cocciaretto che sfiderà Avanesyan ma anche Zucchini contro una qualificata, Brancaccio contro Stearns e Stefanini contro Kudermetova.

La statunitense Coco Gauff è stata inserita nella parte alta con la bielorussa Aryna Sabalenka, mentre l’altra statunitense Jessica Pegula e nella parte di tabellone con la polacca Iga Swiatek, e Pegula è la possibile avversaria ai quarti di finale di Jasmine Paolini.

I QUARTI DI FINALE TEORICI

[1] Sabalenka – [8] Zheng[4] Gauff – [7] Andreeva[6] Paolini – [3] Pegula[5] Keys – [2] Swiatek

Guida TV Tennis: dove vedere gli Internazionali d’Italia 2025?

Dopo le qualificazioni, in programma lunedì 5, e domani, martedì 6 maggio, gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis vedranno il tabellone principale di singolare femminile partire martedì 6, e quello maschile scattare mercoledì 7. I tornei di doppio prenderanno il via venerdì 9 per le donne e domenica 11 per gli uomini.

Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV. Torneo femminile su SuperTennis HD e SuperTenniX.

La RAI, inoltre, anche per il 2025 ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta tv in chiaro ed in streaming gratuito un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa, e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa, la finale del torneo di doppio maschile o femminile.

Noi seguiremo il torneo di Roma con aggiornamenti quotidiani, le analisi dei big match e ovviamente i consigli per le scommesse del nostro esperto sul tennis, Brian.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.