Purtroppo non vedremo l’intrigante derby con il giovane Cina, battuto da Mariano Navone al primo turno, e sarà proprio l’argentino l’avversario di Jannik Sinner nel suo giorno del ritorno dopo la sospensione per il caso clostebol. Pronostico Sinner-Navone 10 maggio 2025.

Pronostico Sinner-Navone 10 maggio 2025: lo stato di forma dei tennisti

L’attesa è finalmente finita, il Foro Italico si prepara al ritorno in campo del numero 1 al mondo di tennis, Jannik Sinner, che sfiderà Mariano Navone in questo secondo turno agli Internazionali d’Italia ATP Roma 2025. I due saranno in campo sabato.

Dopo il bye al primo turno, e dopo essersi visto già in campo sulla terra rossa romana in allenamento, Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno nel torneo di casa nello scontro con l’argentino n° 99 del mondo, Mariano Navone che ha battuto il giovane azzurro Federico Cinà in 2 set, vanificando un interessante derby azzurro al 2° turno degli Internazionali BNL. Non ci sono precedenti tra i due giocatori che sono coetanei (sono nati entrambi nel 2001).

Guida TV Tennis: dove vedere Sinner-Navone?

L’esordio di Jannik Sinner sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote Jannik Sinner-Mariano Navone

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Le quote parlano chiaro, Sinner domina @1.08 su Betway per il ritorno vincente mentre la vittoria di Navone arriva @7.50 volte la posta su Sisal.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Mariano Navone

Ecco l’audio analisi di Brian sul match del ritorno di Jannik Sinner, e una quota @1.83 su Lottomatica per la nostra free pick.

Le altre sfide di sabato e quote antepost ATP Roma 2025

Nonostante lo stop di 3 mesi e le dichiarazioni del numero 1 al mondo che ha detto che dovrà recuperare, e ha messo come obiettivo principale il Roland Garros, i bookmaker restano nettamente schierati su Jannik Sinner favorito anche in ottica titolo: il quinto Master 1000 è in lavagna @3 su Snai, con Alcaraz che insegue @3,50. Più lontano @10, il campione in carica a Roma e detentore del trofeo, Alexander Zverev.

Nel sabato in programma al Foro Italico, ci sarà anche l’esordio di Matteo Berrettini, testa di serie numero 29, opposto al britannico Jacob Fearnley, numero 57 della classifica Atp che ha eliminato Fognini al primo turno (ultima di Fabio a Roma prima del ritiro a fine stagione): l’italiano è avanti @1,40 su bet365, contro la quota @3 per il suo avversario.

Partono invece indietro gli altri due azzurri in campo: Luca Nardi, dopo aver eliminato il connazionale Cobolli al primo turno, cerca l’impresa contro Alex de Minaur favorito @1,11, mentre il successo di Nardi si gioca @6.50. Matteo Gigante se la vedrà con Jakub Mensik. Il successo del 23enne romano è anche qui l’opzione sfavorita @4,50, quello del ceco è invece quotato @1,20.

Infine, nel femminile, Jasmine Paolini è opposta per la quinta volta in carriera a Ons Jabeur: per gli esperti, l’italiana è favorita @1,53, mentre la terza vittoria della tennista tunisina vale @2,50.

