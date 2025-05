Questo martedì al ATP Roma 2025 si giocano gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia dove saranno impegnati i due migliori interpreti del tennis azzurro, Jannik Sinner che sfida Francisco Cerundolo, e Lorenzo Musetti che se la vedrà contro Daniil Medvedev. Pronostici Tennis 13 maggio 2025.

Pronostici Tennis 13 maggio 2025: Sinner contro Cerundolo ai quarti

I tre mesi di stop non sembrano aver arrugginito Jannik Sinner che ha vinto i primi due turni per 2 set a zero, e ora sfida agli ottavi di finale del ATP Roma 2025 l’argentino Francisco Cerundolo, attuale numero 18 del ranking ATP, che in questo 2025 ha già raggiunto le semifinali al Masters 1000 di Madrid, sconfiggendo tra gli altri Alexander Zverev, prima di arrendersi a Casper Ruud. Al Foro Italico ha superato Jarry prima e Ofner poi, senza cedere alcun set, e su terra battuta si sta confermando minaccia seria, anche per i più forti.

I precedenti tra i due sono in totale equilibrio: il primo risale al Masters 1000 di Miami del 2022 e vide Sinner ko per ritiro. Cerundolo, poi, ha perso i successivi due incontri, in Coppa Davis prima e a Vienna poi nello stesso anno. L’ultimo confronto è indubbiamente quello più interessante e avvenne proprio agli Internazionali d’Italia del 2023: a prevalere fu Cerundolo in rimonta, a sorpresa, gelando il pubblico che già si era ampiamente affezionato a Jannik, all’epoca numero 21 del mondo.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Sinner nettamente favorito @1.27 su Sisal mentre la vittoria di Cerundolo si gioca fino @4 volte la posta su Snai e Goldbet.

In campo anche Musetti contro Medvedev

Grande momento anche per Lorenzo Musetti, appena entrato in top-10, che oggi si gioca l’accesso ai quarti a Roma contro Daniil Medvedev, noto per il suo gioco solido e la capacità di adattarsi a diverse superfici, ma che ha storicamente mostrato qualche difficoltà sulla terra battuta. Nel 2025, il russo ha avuto un percorso altalenante: a Monte Carlo è stato eliminato da Alex de Minaur con un netto 6-2, 6-2. A Roma, dopo una vittoria sofferta contro Hamad Medjedovic, in cui ha mostrato un gioco falloso e poco incisivo, ha ritrovato fiducia superando Tommy Paul con un convincente 6-1, 6-4, dimostrando di poter ancora essere competitivo.

Musetti e Medvedev si sono affrontati due volte a livello ATP, nel 2023 e nel giro di appena otto giorni tra Toronto e Cincinnati: il russo ha avuto la meglio in entrambi i casi.

Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 18 maggio. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Per quanto riguarda la vittoria del torneo, è sempre solito testa a testa Sinner-Alcaraz: avanti l’italiano @2,75 nelle lavagne delle quote antepost, contro il @3 dello spagnolo.

Per i bookmaker probabile che saranno loro a due a giocarsi il titolo al Foro Italico, con una finale Sinner-Alcaraz fissata @3,50. Tra gli altri favoriti, occhio al campione in carica Alexander Zverev, proposto @8, mentre il primo Masters 1000 di Lorenzo Musetti paga @13 volte la posta.

