Giornata importante nella capitale dove iniziano i quarti di finale del ATP Roma 2025 di Tennis con big match davvero interessanti, ad iniziare da Lorenzo Musetti-Alexander Zverev, ma sono in campo anche Jack Draper-Carlos Alcaraz. Pronostici Tennis 14 maggio 2025.

Pronostici Tennis 14 maggio 2025: Lorenzo Musetti sfida Zverev

Iniziano i quarti di finale del ATP Roma 2025, gli Internazionali d’Italia di Tennis. In verità nella giornata di ieri le condizioni meteo hanno posticipato ad oggi l’ultimo ottavo (Munar-Ruud da cui uscirà lo sfidante di Sinner). Andiamo però a parlare del match più atteso questo mercoledì al Foro Italico della capitale, con Lorenzo Musetti-Alexander Zverev.

Il 23enne carrarino ha dichiarato senza mezzi termini di puntare alla vittoria del torneo romano, e finora non ha sbagliato nulla iniziando con la vittoria il finlandese Otto Virtanen. Dopodiché i suoi rivali sono stati prima Brandon Nakashima e quindi Daniil Medvedev, entrambi annichiliti in due set. Il campione in carica, Alexander Zverev, ha invece avuto la meglio su Vilius Gaubas, Camilo Ugo Carabelli ed Arthur Fils.

Nei precedenti davanti c’è l’italiano capace di vincere due incontri su tre con il tedesco. Dopo la prima gara che aveva visto trionfare il 27enne di Amburgo nel 2022 ai Masters 1000 di Madrid,l’azzurro ha vinto i due incroci della scorsa stagione, prima alle Olimpiadi di Parigi e poi all’ATP di Vienna.

Migliori quote Lorenzo Musetti-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. L’azzurro è nettamente sfavorito @2.30 su Sisal per la vittoria mentre il successo di Zverev si gioca @1.65 su Goldbet e Betway.

Pronostici Gratis Tennis: le scommesse su Lorenzo Musetti-Alexander Zverev

Il nostro Brian ha analizzato questo match. Entrambi arrivano a questo match dopo ottime prestazioni, Zverev ha battuto Fritz in una partita molto complicata, ma è stato superlativo anche il gioco di Musetti che ha superato Medvedev e sta continuando a convincere, fresco della top-10 del ranking mondiale.

Ci aspettiamo una partita molto dura, magari sulla falsa riga della sfida alle Olimpiadi di Parigi, vinta da Musetti, e prendiamo l’italiano da sfavorito con quota oltre alla pari di valore su un match che riteniamo da 50-50, anzi, l’azzurro potrà contare sul tifo di casa e questo gli darà qualche punto percentuale in più nelle nostre previsioni. Giochiamo MUSETTI VINCENTE @2.30 Bet365.

L’altro quarto di giornata: Jack Draper-Carlos Alcaraz

Molto interessante anche il quarto del pomeriggio con Jack Draper-Carlos Alcaraz. L’inglese è uno dei giocatori in grande ascesa mentre lo spagnolo non ha bisogno di grandi presentazioni ed è uno dei favoriti per la vittoria finale sulla terra rossa di Roma.

Qui a Roma Draper ha eliminato nell’ordine Luciano Darderi, Vit Kopriva e infine Corentin Moutet con quest’ultimo sconfitto solamente grazie ad una riuscita operazione rimonta. Alcaraz ha invece battuto Dusan Lajovic, Laslo Djere e Karen Khachanov.

Nei precedenti davanti c’è proprio il murciano che ha vinto 3 incroci a fronte dei 2 del rivale britannico. Due sfide sono state giocate proprio nel 2025, tra Australian Open e Indian Wells, con una affermazione a testa.

Il tabellone femminile, le sfide di oggi. Errani/Paolini nel doppio

In campo femminile grande sfida con Coco Gauff-Mirra Andreeva con l’americana che ha sempre battuto la russa, incluso il recente quarto di finale di Madrid vinto per 7-5 6-1.

Nell’altro quarto si sfidano Aryna Sabalenka-Qinwen Zheng. La bielorussa contro l’americana Sofia Kenin ha rischiato, e anche con l’ucraina Marta Kostyuk le cose non sono state scontate. La cinese invece deve ancora perdere un set, anche se non ha mai battuto la numero 1 del mondo, con la quale non ha mai disputato nemmeno un tie-break su sei confronti, oltre a non aver mai conquistato un parziale.

Sui campi esterni rimangono parecchi doppi, e senza dubbio quello di maggior prestigio ed interesse in Italia è quello che vedrà impegnate Sara Errani e Jasmine Paolini, che sul Grandstand se la giocheranno contro Gauff e la filippina Alexandra Eala per andare a ripetere la semifinale (che poi si trasformò in titolo) conquistata un anno fa.

Guida TV Tennis: dove vedere gli Internazionali d’Italia?

Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 18 maggio. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

