Altra giornata determinante ai Fori Imperiali della capitale dove continua l’ATP Roma 2025, gli Internazionali d’Italia di Tennis che completano i quarti di finale con Jannik Sinner-Casper Ruud e con Tommy Paul-Hubert Hurkacz mentre nel femminile la nostra Jasmine Paolini si gioca la finale con Peyton Stearns. Pronostici Tennis 15 maggio 2025.

Pronostici Tennis 15 maggio 2025: Sinner sfida l’amico Ruud

Oggi si completano i quarti di finale del ATP Roma 2025 con la sfida Jannik Sinner-Casper Ruud, con i due sono amici e si sono allenati insieme proprio alla vigilia del torneo del Foro Italico. C’era qualche dubbio sulla tenuta fisica del numero 1 al mondo dopo 3 mesi di stop, e invece Jannik ha superato di slancio i vari Navone, De Jong e Cerundolo.

Casper Ruud è il fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid e sogna una grande doppietta anche qui a Roma dopo aver superato lo spagnolo Munar nel recupero dell’ottavo non disputato martedì per pioggia: 6-3 6-4 il punteggio, in un’ora e 37 minuti di gioco. Prima Ruud aveva superato Bublik e un altro azzurro, Berrettini, che si era ritirato al secondo set.

Tre i precedenti tra Sinner e Ruud, tutti vinti dal fuoriclasse altoatesino: l’ultimo è il perentorio 6-1 6-2 nella semifinale delle ATP Finals di Torino del 2024.

Migliori quote Jannik Sinner-Casper Ruud

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Sinner sembra avere la strada spianata anche in questo scontro dove è favorito @1.27 su Sisal mentre la vittoria di Ruud si gioca fino @3.90 su Goldbet.

Tommy Paul-Hubert Hurkacz completano i quarti del ATP Roma

A completare il quadro dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia saranno Tommy Paul-Hubert Hurkacz rispettivamente numero 11 e numero 30 del seeding. L’americano ha debuttato con una convincente vittoria in due set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, poi ha rischiato grosso al terzo turno contro Tomas Machac, che lo ha costretto al terzo set.

Più netta l’affermazione di Tommy Paul contro un avversario del calibro di Alex de Minaur superato agli ottavi in due soli set (7-5 6-3).

Tre i precedenti, con due vittorie per Paul e una di Hurkacz: il polacco l’ha spuntata nel 2021 al Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’americano nel 2023 a Indian Wells e nei quarti dello scorso anno proprio a Roma.

WTA Roma 2025: Jasmine Paolini-Peyton Stearns per la finale

Dopo la vittoria in rimonta su Diana Shnaider, Jasmine Paolini continua la sua corsa al WTA Roma 2025 e oggi giocherà la semifinale contro l’americana Peyton Stearns, attuale numero 42 del mondo nonché avversaria mai affrontata prima in carriera. La statunitense è caldissima visto che nel torneo ha già superato Madison Keys (testa di serie numero 5 nel torneo) ed Elina Svitolina (n° 16).

Il match tra Jasmine Paolini e Peyton Stearns, valido per le semifinali del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, si disputerà giovedì 15 maggio come secondo match sul Centrale, non prima delle ore 15:00. Le quote favoriscono l’azzurra @1.40 per la vittoria mentre Stearns si gioca fino @3 volte la posta.

Guida TV Tennis: dove vedere gli Internazionali d’Italia?

Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 18 maggio. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

