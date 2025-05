Oggi scopriremo se avremo una finale tutta azzurra agli Internazionali d’Italia con le sfide di semifinale tra Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti e Jannik Sinner-Tommy Paul. Intanto un azzurra sarà sicuramente a giocarsi il titolo, nella finale del WTA Roma infatti Jasmine Paolini cercherà l’impresa contro Coco Gauff. Pronostici Tennis 16 maggio 2025.

Pronostici Tennis 16 maggio 2025: semifinali ATP Roma 2025

Due azzurri in semifinale agli ATP Roma 2025, gli Internazionali d’Italia di tennis dove teniamo vive le speranze di una finale tutta azzurra. Intanto nel femminile un italiana in finale c’è, si tratta della favolosa Jasmine Paolini che sfiderà Coco Gauff nell’ultimo atto del WTA Roma. Andiamo a vedere tutti i match che ci attendono tra oggi e domani ai Fori Imperiali della capitale italiana.

ATP Roma: Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti sta attraversando un momento di forma incredibile, è entrato per la prima volta nella top-10 del ranking mondiale (sarà almeno n.8 a fine torneo) e sulla sua superficie preferita, la terra battuta, sta inanellando una serie di ottimi risultati tra Montecarlo, Madrid e anche Roma, in questi Masters 1000 in cui ha sempre raggiunto le semifinali (solo 8 tennisti ci erano riusciti prima di lui). L’ultimo a cadere contro il carrarino è stato il campione in carica qui a Roma, Zverev.

Ora il prossimo ostacolo è ancora più importante, si chiama Carlos Alcaraz, un altro che da il suo meglio in queste superfici. Lo spagnolo, dopo la decisione di saltare il torneo di casa a Madrid, è tornato in grande spolvero in Italia, centrando subito una semifinale importante eliminando Karen Khachanov agli ottavi (dove la sfida si è decisa al terzo set) e Jack Draper ai quarti.

Sono 5 i precedenti tra i due con Carlos Alcaraz che conduce 4-1. Il primo scontro diretto, la finale di Amburgo nel 2022, fu vinto da Musetti mentre le successive quattro partite hanno sempre sorriso allo spagnolo che ha vinto: gli ottavi del Roland Garros 2023, gli ottavi a Pechino 2023, gli ottavi di Miami 2024 e la finale di quest’anno a Montecarlo dove Alcaraz si è imposto in tre set (3-6 6-1 6-0).

ATP Roma: Jannik Sinner-Tommy Paul

Doveva essere un torneo di adattamento dopo la lunga sosta, e in vista del Roland Garros, ma Jannik Sinner sta subito impressionando, e la vittoria 6-0, 6-1 ai quarti contro Casper Ruud è stata davvero incredibile, un dominio totale del numero 1 al mondo che punta subito al ritorno vincente nel torneo di casa.

Bravo Tommy Paul che per il secondo anno di fila raggiunge le semifinali qui a Roma, anche se ora gli servirà un impresa per battere l’altoatesino. Lo statunitense ai quarti di finale ha avuto la meglio di Hubert Hurkacz in due set e va a caccia della prima finale in un Masters 1000 della sua carriera.

Quello di venerdì sarà il quinto incrocio fra questi due giocatori. Nei precedenti incontri, giocati fra il 2022 e il 2024, Sinner ha avuto la meglio tre volte mentre è stato battuto una volta da Paul sull’erba di Eastbourne in tre set (6-3, 3-6, 6-3). Sinner invece ha vinto il primo incrocio sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid (6-7, 7-6, 6-3 ), il terzo match sul cemento di Montreal (doppio 6-4) e anche l’ultimo precedente allo US Open 2024 (7-6, 7-6, 6-1).

WTA Roma: finale Jasmine Paolini-Coco Gauff

Sabato 17 maggio si gioca la finale del WTA Roma, il torneo femminile in cui piazziamo una grandissima Jasmine Paolini. Da 40 anni un italiana non vince gli Internazionali di Roma. Paolini in semifinale ha superato la sorprendente Peyton Stearns.

In finale altra sfida con una statunitense, questa volta di maggior blasone, visto che parliamo di Coco Gauff, testa di serie numero 4 (n.3 del ranking mondiale mentre Jasmine è al #5), che però è reduce dalle oltre 3h30′ di lotta contro Zheng in semifinale.

Precedenti. Coco Gauff è in vantaggio negli scontri diretti con Jasmine Paolini ma nella sfida più recente, 19 aprile 2025 nei quarti a Stoccarda, vinse l’italiana in due set per 6-4 6-4. Predentemente Gauff si era imposta nel 2021 ad Adelaide (6-4 6-7 6-2) e nel 2023 a Cincinnati (quarti di finale, 6-3 6-2).

La finale del singolare donne degli Internazionali BNL d’Italia tra Coco Gauff e Jasmine Paolini si disputerà sabato 17 maggio alle ore 17:00 sul Campo Centrale del Foro Italico. L’atto conclusivo del singolare donne agli Internazionali BNL d’Italia vedrà fronteggiarsi Coco Gauff e Jasmine Paolini: il match sarà trasmesso in chiaro su Super Tennis e in diretta televisiva, per gli abbonati, su Sky Sport oltre che in streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote Jasmine Paolini-Coco Gauff

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis. Il pubblico di casa dovrà spingere e supportare Paolini oltre l’ostacolo visto che l’italiana parte in svantaggio anche secondo le quote che la vedono vincente @2.75 su Sisal mentre il successo di Gauff si fioca @1.45 su Snai.

Guida TV Tennis: dove vedere gli Internazionali d’Italia?

Gli Internazionali d’Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 18 maggio. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

