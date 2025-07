Pronostico Flavio Cobolli-Francis Tiafoe: ottavi di finale Tennis ATP Washington del 25-07-2025

Nella notte tra giovedì e venerdì sono in campo Flavio Cobolli-Francis Tiafoe in questo match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di tennis nella capitale americana, a Washington. Pronostico Cobolli-Tiafoe 25 luglio 2025.

Pronostico Cobolli-Tiafoe 25 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo l’analisi del match tra Flavio Cobolli-Francis Tiafoe, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP 500 Washington 2025 di tennis.

Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell’ATP500 di Washington. Sul cemento americano Flavio Cobolli, numero 7 del seed di questo torneo, liquida il giapponese Yoshihito Nishioka (n.89 del ranking) con lo score di 6-2 7-6 (3).

Ora Cobolli se la vedrà contro Frances Tiafoe (n.11 del mondo) ha sconfitto il connazionale Aleksandar Kovacevic (n.66 del ranking) col punteggio di 7-5 3-6 6-3. Tiafoe ha già sfidato in passato Cobolli, sempre sul cemento americano, in quel caso di Delray Beach, con vittoria per 2 set a 0 lo scorso anno.

Migliori quote Flavio Cobolli-Francis Tiafoe

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Cobolli nettamente sfavorito con quota oltre la pari @2.20 su Sisal mentre la vittoria di Tiafoe si gioca @1.66 su Goldbet.

Guida TV ATP Washington: dove vedere Flavio Cobolli-Francis Tiafoe?

Il match sarà il quarto in programma sullo Stadium e non si giocherà in ogni caso non prima delle ore 24.00. La sfida tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe dell’ATP 500 di Washington sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Francis Tiafoe

Tiafoe ha concesso un set lo scorso turno, mentre Cobolli è passato senza problemi, 2-0 contro Nishioka, ma in ogni caso, memori anche del precedente dello scorso anno, preferiamo lo statunitense che gioca in casa e consigliamo VITTORIA TIAFOE @1.66 Lottomatica.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.