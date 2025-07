Nella notte tra giovedì e venerdì sono in campo Taylor Fritz-Matteo Arnaldi in questo match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di tennis nella capitale americana, a Washington. Pronostico Fritz-Arnaldi 25 luglio 2025.

Pronostico Fritz-Arnaldi 25 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Vediamo l’analisi del match tra Taylor Fritz-Matteo Arnaldi, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP 500 Washington 2025 di tennis.

La corsa di Matteo Arnaldi nel torneo americano sembrava già al capolinea nel finale del terzo set del primo turno contro Daniel Altmaier, poi una incredibile rimonta ha ribaltato una situazione quasi compromessa: 4-6 6-2 7-6. Molto più convincente la prestazione di Matteo nel derby contro Lorenzo Sonego, spazzato via con un doppio 7-5.

Ora per l’azzurro c’è la prova del nove contro il numero 4 della classifica mondiale che inoltre gioca in casa. Taylor Fritz è partito direttamente dal secondo turno in cui ha piegato senza troppi problemi l’australiano Aleksandar Vukic: 6-3 6-2 il finale di una partita, di fatto, mai in discussione. Attenzione però alla sorpresa Arnaldi, che già nel 2024 ad Acapulco gli ha giocato un brutto scherzo: a favore dell’italiano, infatti, l’unico precedente con Fritz, vinto sul punteggio di 6-4 4-6 6-3.

Migliori quote Taylor Fritz-Matteo Arnaldi

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Le quote parlano chiaro con Fritz offerto appena @1.22 su Sisal per la vittoria, un match che sembra già scritto con la quota superiore @4 volte la posta su Admiral e Goldbet per il successo di Arnaldi.

Guida TV ATP Washington: dove vedere Taylor Fritz-Matteo Arnaldi?

L’ATP 500 di Washington ha come base il William H.G. FitzGerald Tennis Center della capitale statunitense. Si tratta di un impianto costruito nel 1990. Anche l’ATP di Washington, come tutti i tornei del circuito, è trasmesso in diretta su Sky Sport. In particolare, le partite sono visibili su Sky Sport Tennis, canale 203 della piattaforma. Disponibile anche la diretta streaming con Sky Go e NOW, e anche con Tennis TV.

Le nostre scommesse su Taylor Fritz-Matteo Arnaldi

Quote tutte dalla parte dell’americano di casa che però Arnaldi ha già battuto lo scorso anno, ad Acapulco, e su questa stessa superficie. Speriamo che l’azzurro possa almeno battersi bene e consigliamo OVER 21.5 GAMES @1.75 su Bet365.

