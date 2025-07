Arriviamo da una giornata negativa per i colori azzurri nella capitale statunitense, dove i giocatori di casa, Fritz e Tiafoe, hanno eliminato gli azzurri Cobolli ed Arnaldi. Vediamo ora uno dei quarti di finale più interessanti con Daniil Medvedev-Corentin Moutet che si sfidano per avanzare in questo ATP 500 di Washington. Pronostico Medvedev-Moutet 25 luglio 2025.

Pronostico Medvedev-Moutet 25 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere le analisi di Daniil Medvedev-Corentin Moutet, match valido per i quarti di finale del torneo di tennis ATP Washington.

Finalmente un buon percorso per Daniil Medvedev che arriva da un annata ancora senza titoli e molto incostante, tanto da uscire dalla top-10 del ranking mondiale ATP (ora è #14). Spera di riprendersi a Washington, torneo in cui fu finalista nel 2019. Il russo ha faticato al debutto contro Reilly Opelka, recuperando un set di svantaggio (3-6, 7-5, 6-1), ma ha poi gestito con maggiore tranquillità l’incontro agli ottavi contro Wu Yibing, vinto con un doppio 6-3. I numeri al servizio, in particolare gli 11 ace e la percentuale del 93% di punti vinti con la prima palla contro il cinese, indicano un miglioramento e il cemento rimane la superficie più adatta per il suo gioco.

Dall’altra parte della rete Corentin Moutet che aveva iniziato la sua avventura nella capitale statunitense con una sconfitta: il francese era infatti uscito di scena nelle qualificazioni, ma ha trovato posto nel tabellone principale come Lucky loser, in seguito al forfait di Holger Rune. Da lì, ha costruito un cammino sorprendente. Dopo un netto successo su Alexander Muller (6-0, 6-1), ha eliminato negli ottavi il detentore del titolo Daniel Evans, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-6. Moutet, attualmente fuori dai primi 70 del ranking mondiale, ha messo in campo un tennis vari e ha già raggiunto i quarti in due tornei ATP quest’anno, ma quella di oggi è la sua miglior prestazione in un evento di categoria 500.

Il vincitore del match, in programma nella sessione pomeridiana sullo Stadium Court, troverà in semifinale uno tra Frances Tiafoe e Jordan Thompson.

Migliori quote Daniil Medvedev-Corentin Moutet

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Medvedev è favorito @1.23 su Marathonbet mentre il successo di Moutet si gioca @4.10 sia su Sisal che su Goldbet.

Guida TV Tennis ATP Washington: dove vedere Medvedev-Moutet?

Anche l’ATP di Washington, come tutti i tornei del circuito, è trasmesso in diretta su Sky Sport. In particolare, le partite sono visibili su Sky Sport Tennis, canale 203 della piattaforma. La programmazione include non solo la diretta dei match, ma anche aggiornamenti, interviste e approfondimenti con i commenti degli esperti di rete. Per chi preferisce seguire il torneo in mobilità, l’evento è disponibile anche in streaming tramite le app ufficiali Sky Go e NOW ma anche su Tennis TV.

Le nostre scommesse su Daniil Medvedev-Corentin Moutet

Sono due i confronti diretti tra Medvedev e Moutet nel circuito maggiore, entrambi vinti dal russo. L’unico disputato sul cemento risale al 2021. Da un punto di vista tattico, molto dipenderà dalla percentuale di prime palle di Medvedev, oltre che dalla sua disposizione a prendere l’iniziativa contro un avversario che cercherà spesso la variazione. Per Moutet, sarà fondamentale evitare cali di concentrazione e riuscire a sorprendere l’avversario con l’alternanza dei colpi. Il francese potrebbe riuscire a portare a casa almeno un set, un opzione che vale un raddoppio secondo noi di valore e da tentare: MOUTET VINCE UN SET @2.00.

