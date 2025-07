Siamo al secondo turno del torneo WTA 1000 di Montreal tra Jasmine Paolini e la qualificata giapponese Aoi Ito, le due tenniste si affrontano per la prima volta sul cemento canadese. Pronostico Paolini-Ito 29 luglio 2025.

Pronostico Paolini-Ito 29 luglio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Jasmine Paolini-Aoi Ito con statistiche, migliori quote, guida tv e consigli per le scommesse su questo match valido per il 2° turno al WTA Master 1000 Montreal 2025 di tennis.

Jasmine Paolini arriva a questo appuntamento da numero 9 delle classifiche WTA. Sconfitta a sorpresa al secondo turno di Wimbledon l’azzurra ha sollevato dall’incarico di coach lo spagnolo Marc Lopez cambiando dunque il secondo allenatore in pochi mesi, affidandosi fino agli US Open di quest’anno a Federico Gaio.

Aoi Ito, ventunenne giapponese, sui campi canadesi ha già vinto due match. Superata in tre parziali la bielorussa Sasnovich nell’unico turno di qualificazione, la giapponese ha poi regolato sempre in tre set l’americana Volynets nel primo turno del tabellone principale. Numero 110 WTA Ito in questa stagione ha vinto trionfato nel Challenger di Canberra (cemento outdoor).

Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente della sfida che troverà al terzo turno una tra l’americana Ashlyn Krueger e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.

Guida TV Tennis WTA Montreal: dove vedere Paolini-Ito?

La partita tra Jasmine Paolini e la giapponese Aoi Ito andrà in scena quest’oggi e sarà la terza sfida in programma sul Rogers Court, il cui programma inizierà a partire dalle 17.00 italiane. La copertura televisiva dell’incontro sarà garantita da SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

Le migliori quote su Jasmine Paolini-Aoi Ito

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Paolini nettamente favorita in quota @1.11 su Starvegas e Marathonbet mentre la vittoria della Ito si gioca fino @7 volte la posta su Sisal.

Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Aoi Ito

Ito ha vinto, ma faticando in tre set, nelle prime 2 sfide qui a Montreal. Jasmine non è nel suo massimo momento, e forse preferisce altre superfici, ma crediamo che supererà l’ostacolo della nipponica senza grande fatica e qui consigliamo UNDER 19.5 GAMES @1.64 Goldbet.

