Questo venerdì primo agosto si completa il terzo turno del Master 1000 di tennis canadese, l’ATP Toronto, con il nostro Flavio Cobolli che sfida l’ungherese Fabian Marozsan. Pronostico Cobolli-Marozsan 1 agosto 2025.

Pronostico Cobolli-Marozsan 1 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Flavio Cobolli-Fabian Marozsan, match valido per il terzo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025.

Debutto tutt’altro che agevole sul cemento dell’Ontario per Flavio Cobolli che ha dovuto faticare prima di avere la meglio sul giocatore di casa, Galarneau, sorretto dal tifo del suo pubblico. L’azzurro è partito bene, ha vinto 6-4 il primo set, poi ha iniziato ad accusare dei fastidi al ginocchio che l’hanno condizionato nella frazione successiva, persa 5-7. Dopo la sospensione per pioggia e un medical timeout, la riscossa nel terzo e decisivo set, vinto da Cobolli con grande tenacia e forza di volontà sul 6-4. Ora c’è da capire in quali condizioni Cobolli si presenterà a questa sfida, come starà il ginocchio?

La sfida è con Fabian Marozsan che ha superato i primi 2 turni canadesi, grazie ad un esordio da doppio 6-2 contro il boliviano Dellien. Più difficile l’impegno successivo contro il beniamino locale Auger-Aliassime, pure spazzato via con una prestazione molto convincente: 6-4 6-4 il risultato.

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Cobolli-Marozsan?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote su Flavio Cobolli-Fabian Marozsan

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. Cobolli apriva sotto 1.60 per la vittoria, ma le ultime notizie sulle sue condizioni hanno fatto lievitare la quota e ora i due tennisti si giocano quasi alla pari, @1.86 l’azzurro e @1.92 il magiaro su Goldbet e Lottomatica.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Fabian Marozsan

Il magiaro sembra essere in forma come abbiamo visto nei primi due turni, Cobolli no, e i problemi al ginocchio preoccupano. In classifica sta meglio l’italiano, 17esimo nel ranking contro la 56esima posizione occupata dall’ungherese, mentre per quel che riguarda i precedenti, la situazione è di perfett parità: nel 2022 Marozsan vinse a San Marino in due set, nel 2025 Cobolli si è preso la rivincita a Madrid, sempre in due set. Chi vince trova agli ottavi uno statunitense, il vincitore del derby tra Shelton e Nakashima. Questa volta andiamo contro l’azzurro e prendiamo MAROZSAN VINCITORE @1.97 su Betflag, una delle quote più alte sul mercato italiano.

