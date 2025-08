Lorenzo Sonego chiamato all’impresa venerdì sera in Canada, quando si completeranno i terzi turni del Master 1000 di tennis, sul cemento del ATP Toronto, visto che l’azzurro sfiderà un osso duro come il russo Andrey Rublev. Pronostico Rublev-Sonego 1 agosto 2025.

Pronostico Rublev-Sonego 1 agosto 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi di Andrey Rublev-Lorenzo Sonego, match valido per il terzo turno del Master 1000 ATP Toronto 2025.

Impegno difficile per Lorenzo Sonego che affronta il numero 6 del seeding. Nel primo turno il torinese ha comunque impressionato contro un brutto cliente, il cinese Bu, con un punteggio rassicurante: 6-1 6-4.

Andrey Rublev potrebbe spaventare chiunque e a sua volta sembra attraversare un periodo positivo, dopo i talti alti e bassi del passato anche recente. Nel secondo turno, quello inaugurale per lui, il russo si è sbarazzato del francese Gaston con un perentorio 6-2 6-3.

Quattro i precedenti tra i due e il bilancio è di perfetta parità: due successi per parte, anche se Rublev ha sempre vinto sul cemento e Sonego sulla terra rossa. Al computo va aggiunto un ulteriore incontro giocato nel lontano 2016 a Cortina e vinto da Rublev sull’italiano. Negli ottavi il vincente della sfida se la vedrà col vincitore del match tra Mensik (testa di serie numero 12) e Davidovich Fokina (numero 20).

Guida TV Tennis ATP Toronto: dove vedere Rublev-Sonego?

A detenere i diritti tv del Canadian Open è Sky Sport. All’evento è dedicato esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite l’app dell’emittente satellitare Sky Go, oltre che su NOW, e su Tennis TV.

Le migliori quote su Andrey Rublev-Lorenzo Sonego

Andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis. l russo è favorito sulla lavagna degli esperti, a quota @1,34, con il trionfo di Sonego dato invece @3,10 su Goldbet e Lottomatica. La testa di serie numero 6 a Toronto comanda anche tra il set betting, con il 2-0 offerto @1,89 e il 2-1 @3,50. Un successo dell’italiano in due set vale invece @5,40 volte la giocata. Chiude il 2-1 @6,40.

Le nostre scommesse su Andrey Rublev-Lorenzo Sonego

Partita non semplice da prevedere e in questi casi ci affidiamo spesso ad un match combattuto che potrà risolversi anche al terzo set. Gli ultimi 3 precedenti tra Rublev e Sonego sono sempre stati abbastanza combattuti, e anche a Toronto speriamo di vedere un bel match da OVER 22.5 GAMES @1.80 su Bet365.

