L’ultimo slam della stagione di Tennis, lo US Open, va in archivio con la vittoria di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner, e lo spagnolo torna anche numero 1 al mondo. Vediamo gli aggiornamenti dei ranking mondiali, i prossimi appuntamenti (Coppa Davis) e anche le quote antepost aggiornate sui quattro slam del 2026. Finale US Open 2025.

Finale US Open 2025: Carlos Alcaraz batte nettamente Jannik Sinner

Carlos Alcaraz è il nuovo campione degli US Open. Lo spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner nella finale disputata sull’Arthur Ashe Stadium con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, in un match intenso durato quasi tre ore ma dominato dallo spagnolo che porta a casa il suo secondo titolo a New York (6° Grand Slam) e torna numero 1 al mondo, superando proprio l’altoatesino in una rivalità che comunque è destinata a segnare il futuro del tennis maschile.

Al momento della premiazione, uno Jannik Sinner visibilmente provato ma corretto, ha analizzato la sconfitta: “Prima di tutto, complimenti a Carlos. Oggi ha giocato una partita incredibile ed è stato più forte. Ci sono stati momenti in cui sentivo di poter rientrare, ma lui ha giocato meglio i punti importanti. Fa male, ma queste esperienze aiutano a crescere. Ringrazio il mio team per il lavoro che facciamo ogni giorno. Torneremo più forti.“

Carlos Alcaraz, al momento di sollevare il trofeo, non ha nascosto la sua gioia: “È incredibile vincere di nuovo qui a New York. È un torneo che amo. Voglio fare i complimenti a Jannik, ci spingiamo a vicenda a dare il massimo ogni volta che giochiamo. So che giocheremo molte altre finali come questa. Tornare al numero uno del mondo è un sogno, ma il mio obiettivo è continuare a migliorare. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e al mio team, senza di loro non sarei qui.“

Questa finale aggiorna le statistiche di una delle sfide più appassionanti del circuito. Con la vittoria odierna, Carlos Alcaraz si porta in vantaggio per 10 a 5 nel bilancio degli scontri diretti contro Jannik Sinner. Per quanto riguarda i tornei del Grande Slam, il divario si allarga: lo spagnolo vanta ora 6 titoli Major in bacheca, contro i 4 dell’italiano. La leadership nella classifica mondiale, strappata da Alcaraz a Sinner, certifica una rivalità giocata costantemente ai massimi livelli.

Tennis Official Ranking: Alcaraz torna alla 1

Il regno di Jannik Sinner al numero 1 del mondo si interrompe dopo 454 giorni, ovvero 65 settimane dopo la sconfitta subita a NY contro Carlos Alcaraz, anche se ha pesato pure la sospensione di tre mesi che lo ha tenuto lontano dai campi tra febbraio e inizio maggio, impedendogli di difendere o conquistare fino a 5000 punti.

Carlos Alcaraz torna al comando del ranking dopo due anni, riprendendosi con pieno merito una leadership passata prima a Djokovic e poi allo stesso Sinner. Gli altri tennisti sono a distanza siderale: terzo il solito Alexander Zverev a quota 5930 punti (Alcaraz e Sinner sono rispettivamente a 11540 e 10780), quarto è un Novak Djokovic capace di risalire posizioni (+3) e gravitare altissimo grazie alla finale di Miami e alle quattro semifinali Slam centrate in stagione. Sorrisi anche per Lorenzo Musetti, che consolida il proprio status di top ten salendo al nono posto e prendendo margine su Khachanov.

TOP-10 TENNIS MASCHILE

1 Carlos Alcaraz 11540 (+1)

2 Jannik Sinner 10780 (-1)

3 Alexander Zverev 5930

4 Novak Djokovic 4830 (+3)

5 Taylor Fritz 4675 (-1)

6 Ben Shelton 4280

7 Jack Draper 3690 (-2)

8 Alex de Minaur 3545

9 Lorenzo Musetti 3505 (+1)

10 Karen Khachanov 3280 (-1)

Il tennis italiano continua a brillare: grazie ai risultati di Luciano Darderi, tra US Open e Challenger di Genova, sono quattro gli azzurri nei primi 30 del mondo (2. Sinner, 9. Musetti, 25. Cobolli, 30. Darderi), un primato condiviso solo con gli Stati Uniti in questo momento. Restano nove i giocatori in top 100, ma all’orizzonte si registrano due scalate interessanti: quella di Andrea Pellegrino, protagonista di un ottimo 2025, e quella di Giulio Zeppieri, libero da difese di punti fino a febbraio e reduce dal successo al Challenger di Shanghai. Da segnalare anche Federico Cinà, che si trova a soli quattro posti dall’ingresso nei primi 200, pronto a completare un altro tassello della crescita italiana nel circuito.

I prossimi appuntamenti col tennis a settembre

L’ultimo slam dell’anno si è concluso, ma la stagione di tennis continua a spron battente con molti appuntamenti già nei prossimi giorni, in particolare la Coppa Davis col 2° turno che si giocherà nel weekend del 12-14 settembre, poi si passa ai tornei asiatici in Cina che culmineranno con ATP 500 Pechino a fine mese (prima anche un altro 500 in Giappone, a Tokyo), proprio il primo torneo in cui dovremmo rivedere Jannik Sinner in campo visto che il campione azzurro figura nella lista dei partecipanti di questo evento di preparazione al successivo Masters 1000 di Shanghai, dall’1 al 12 ottobre. Al termine della doppia fatica cinese, ci sarà un torneo-esibizione a Riad dl 15 al 18 ottobre: Sinner parteciperà alla seconda edizione del ricchissimo Six Kings Slam, con Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper.

A seguire, secondo il piano di Sinner, ci dovrebbe essere in calendario il Masters 1000 di Parigi Bercy dal 27 ottobre al 2 novembre, in attesa poi di approdare alle NITTO ATP Finals di Torino dal 9 novembre e poi di una sicura convocazione per Bologna con la Nazionale italiana di capitan Filippo Volandri.

TORNEI TENNIS SETTEMBRE 2025

12-14 settembre: 2° turno Coppa Davis

17-23 settembre: ATP 250 Chengdu

17-23 settembre: ATP 250 Hangzhou

19-21 settembre: Laver Cup

24-30 settembre: ATP 500 Tokyo

25 settembre-1 ottobre: ATP 500 Pechino

Per quanto riguarda la Coppa Davis, l’Italia non è convolta: come campioni in carica, gli azzurri entreranno nel torneo con un bye, direttamente alle fasi finali di Bologna dal 18 al 23 novembre. Per quanto riguarda la Laver Cup, Sinner non fa parte del Team Europa capitanato da Yannick Noah, ma ci sarà Carlos Alcaraz insieme ad Alexander Zverev, Casper Ruud, Holger Rune, Jakub Mensik e al nostro Flavio Cobolli.

Al prossimo turno partecipano le 13 formazioni che hanno superato il primo turno dei Qualifiers ed i Paesi Bassi, finalisti dell’ultima edizione ed esentati dall’atto inaugurale della competizione. La selezione neerlandese se la vedrà in casa con l’Argentina per un tie molto interessante e dal pronostico aperto, mentre la quotata Australia ospiterà il Belgio. Il secondo turno della Coppa Davis 2025, previsto nella tre-giorni dal 12 al 14 settembre, sarà trasmesso in diretta televisiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. Ecco il calendario completo:

12-13 settembre – Inizio ore 12.00 italiane

Paesi Bassi vs Argentina

13-14 settembre – Inizio ore o3.00 italiane

Australia vs Belgio

12-13 settembre – Inizio ore 13.00 italiane

Ungheria vs Austria

12-13 settembre – Inizio ore 05.00 italiane

Giappone vs Germania

12-13 settembre – Inizio ore 22.00 italiane

Stati Uniti vs Repubblica Ceca

13-14 settembre – Inizio ore 10.30

Spagna vs Danimarca

12-13 settembre – Inizio ore 14.00

Croazia vs Francia

Quote antepost Tennis Slam 2026

Vediamo dopo NY come cambiano le lavagne delle quote antepost per la vittoria degli slam di tennis principali del 2026, che inizieranno come sempre con l’Australian Open dove Jannik Sinner torna favorito in un testa a testa con Carlos Alcaraz che come vedremo si ripeterà anche in tutti gli altri grandi eventi del prossimo anno di tennis (al momento manca ancora US Open 2026, con l’edizione 2025 di Flushing Meadows appena conclusa).

