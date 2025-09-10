La sconfitta in finale allo US Open di tennis è costata il numero 1 del ranking mondiale di tennis a Jannik Sinner, che era sul tetto del mondo da 65 settimane, ma ora Carlos Alcaraz è tornato a comandare. Il ritorno dell’altoatesino al numero #1 entro fine anno si gioca @6 volte la posta di quota. Ranking Tennis Settembre 2025.

Ranking Tennis Settembre 2025: quando può tornare numero 1 Jannik?

Dopo 65 settimane consecutive da numero 1 al mondo, Jannik Sinner viene spodestato da Carlos Alcaraz in vetta alla classifica. La sconfitta agli Us Open ha avuto il duplice effetto negativo per l’italiano: mancata conferma del titolo a New York e perdita del trono mondiale. Jannik Sinner è stato il numero 1 al mondo nel Ranking ATP per ben 455 giorni.

Attualmente, Carlos Alcaraz si trova in una posizione di vantaggio per il resto della stagione. Il motivo è semplice: dovrà difendere molti meno punti rispetto a Jannik Sinner. Nello specifico, Alcaraz ha ben 950 punti da difendere da qui a fine anno, mentre Sinner ne deve “recuperare” ben 2880.

Questo significa che se Alcaraz continuerà a giocare e vincere come ha fatto, ad esempio, agli US Open, per Sinner sarà molto difficile riconquistare la vetta del ranking entro la fine dell’anno.

Tuttavia, c’è un fattore a favore di Jannik: la tenuta fisica. Non avendo giocato per tre mesi a causa di una sospensione concordata con la Wada, Sinner potrebbe essere più fresco e avere la possibilità di partecipare a più tornei rispetto alla fine della scorsa stagione. Ricordiamo che nel 2024, oltre a un’importante esibizione in Arabia Saudita, Sinner ha partecipato solo ai tornei di Pechino (raggiungendo la finale) e Shanghai (vincendo).

Per attaccare la posizione di Alcaraz, Sinner potrebbe quindi decidere di partecipare a tornei come il Masters 1000 di Bercy o i tornei indoor europei di Vienna o Basilea. Naturalmente, anche Alcaraz potrebbe fare lo stesso per consolidare il suo primato.

Le quote per Jannik Sinner numero 1 al mondo

L’azzurro punta a spodestare lo spagnolo già entro fine anno: opzione che si gioca @6 di quota su Lottomatica e Goldbet.

Da qui al 31 dicembre, Alcaraz dovrà difendere 950 punti, mentre Sinner ben 2.880. Lo scorso anno, l’azzurro (complice lo stop forzato per il caso Clostebol) ha partecipato soltanto a Pechino, dove è stato battuto proprio da Alcaraz in finale, e a Shanghai, dove invece ha vinto il titolo, saltando Parigi-Bercy e i tornei Atp 500 indoor europei, come Vienna e Basilea.

Il finale di stagione dello spagnolo è stato altalenante: ha vinto a Pechino, ma si è fermato nei quarti di finale a Shanghai e al terzo turno a Parigi-Bercy, chiudendo l’annata alla terza posizione mondiale.

Il confronto e le statistiche tra Sinner-Alcaraz

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ci stanno già regalando partite straordinarie da diversi anni, con un confronto diretto che si preannuncia come uno dei più entusiasmanti del tennis contemporaneo e che sembra destinato a infiammare i campi per molto tempo ancora.

Totale incontri: 15

Vittorie di Carlos Alcaraz: 10

Vittorie di Jannik Sinner: 5

2025

US Open 07/09/2025-Finale-Alcaraz vince 2-6, 6-3, 1-6, 4-6

Il servizio impeccabile di Alcaraz e i troppi errori di Sinner fanno la differenza. Alcaraz è campione dello US Open.

Master 1000 Cincinnati (18/08/2025) – Finale – Alcaraz vince 5-0 per ritiro di Sinner

Incontro sfortunato per Jannik Sinner, che dopo soli 20 minuti dall’inizio del match, è costretto al ritiro.

Wimbledon (13/07/2025)-Finale-Sinner vince 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Sinner conquista per la prima volta Wimbledon disputando una grandissima finale. Alcaraz vince il primo set ma poi la forza mentale dell’italiano che conuista i 3 set successivi per 6-4. Un giorno storico per Sinner e per lo sport italiano.

French Open (08/06/2025) – Finale – Alcaraz vince 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7

Alcaraz conquista il suo quinto Slam e il secondo a Parigi rimontando una finale che sembrava persa: tre match point per Sinner, poi la rimonta epica del murciano. Un match di oltre cinque ore e mezza, con tre set risolti al tie-break e un finale che ha consacrato Alcaraz come il più lucido nei momenti decisivi (2-10 nel tie-break finale).

Masters 1000 Roma (18/05/2025) – Finale – Alcaraz vince 7-6, 6-1

Vittoria in “casa” di Sinner per Alcaraz. Dopo un primo set combattuto chiuso al tie-break (7-5), il secondo è stato a senso unico per lo spagnolo, che conquista per la prima volta il titolo romano.

2024

China Open 500 (02/10/2024) – Finale – Alcaraz vince 7-6, 4-6, 6-7

Una lunga maratona di quasi tre ore e mezza a Pechino con due tie-break. Alcaraz diventa il primo tennista a vincere un ATP 500 su tutte le superfici. Dopo aver perso il primo set nonostante un vantaggio iniziale di 5-2, il murciano reagisce e chiude al terzo set con un tie-break decisivo.

French Open (07/06/2024) – Semifinali – Alcaraz vince 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

Quattro ore di estenuante battaglia sulla terra rossa di Parigi. Alcaraz rimonta due set a uno e diventa il più giovane tennista a raggiungere tre finali Slam su superfici diverse (cemento, erba e terra).

Indian Wells (16/03/2024) – Semifinali – Alcaraz vince 1-6, 6-3, 6-2

Sinner parte davvero forte aggiudicandosi il primo set. Tuttavia, Alcaraz ribalta il match e poi vince il torneo battendo Medvedev in finale.

2023

Pechino 500 (03/10/2023) – Semifinali – Sinner vince 7-6, 6-1

Grande prova di Sinner che, dopo un primo set equilibrato vinto al tie-break, domina il secondo e conquista il torneo.

Masters 1000 Miami (01/04/2023) – Semifinali – Sinner vince 7-6, 4-6, 2-6

Altro duello bello tirato: Alcaraz vince il primo set al tie-break ma Sinner reagisce e si impone nei due set successivi. L’italiano perderà poi la finale.

Indian Wells (18/03/2023) – Semifinali – Alcaraz vince 7-6, 6-3

Primo incontro tra i due nel torneo californiano: match equilibrato con tie-break nel primo set e maggiore sicurezza al servizio per Alcaraz nel secondo.

2022

US Open (08/09/2022) – Quarti di finale – Alcaraz vince 3-6, 7-6, 7-6, 5-7, 6-3

Match epico di oltre cinque ore. Alcaraz riesce a rimontare dopo aver perso due set al tie-break (incluso un 7-0) e conquista la semifinale del suo primo Slam, poi abilmente portato a casa.

Umago 250 (31/07/2022) – Finale – Sinner vince 7-6, 1-6, 1-6

La prima volta non si scorda mai. Prima finale tra i due campioni. Dopo un primo set vinto al tie-break da Alcaraz, Sinner domina i successivi due set e conquista il titolo.

Wimbledon (03/07/2022) – Ottavi di finale – Sinner vince 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

La prima vittoria di Sinner arriva sull’erba londinese. Dopo aver conquistato i primi due set, perde il terzo al tie-break ma chiude nel quarto grazie ad un servizio efficace.

2021

Masters 1000 Parigi (03/11/2021) – Secondo turno – Alcaraz vince 7-6, 7-5

Primo confronto assoluto tra i due. Sulla pista dura di Bercy, Alcaraz prevale grazie a un solido primo servizio (80% di punti vinti) nonostante la buona prova al servizio anche di Sinner. La premessa è comunque incoraggiante.

I prossimi impegni dell’altoatesino

Jannik Sinner si prenderà un periodo di riposo e lo vedremo in campo a fine mese: compare infatti nella lista degli iscritti per il 500 di Pechino. Rivedremo quindi Sinner a partire dal 25 settembre, salvo cambi di programma, perché figura nella lista dei partecipanti del 500 di Pechino, torneo di preparazione al successivo Masters 1000 di Shanghai, dall’1 al 12 ottobre.

Lo scorso anno a Pechino aveva perso in finale, in tre set, contro Alcaraz, che però quest’anno figura nella lista del contemporaneo Tokyo e quindi avrà margine, in caso di vittoria, per aumentare i punti in classifica. A Shanghai invece è campione in carica: aveva battuto Djokovic in finale.

Al termine della doppia fatica cinese, ci sarà un torneo-esibizione a Riad dl 15 al 18 ottobre: Sinner parteciperà alla seconda edizione del ricchissimo Six Kings Slam, con Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper.

A seguire, secondo il piano ci dovrebbe essere in calendario il Masters 1000 di Parigi Bercy dal 27 ottobre al 2 novembre, in attesa poi di approdare alle NITTO ATP Finals di Torino dal 9 novembre e poi di una sicura convocazione per Bologna con la Nazionale italiana di capitan Filippo Volandri.

