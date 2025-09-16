Questa settimana iniziano i tornei in Cina con gli eventi ATP 250 di tennis a Chengdu e ad Hangzhou che vedono in gioco molti tennisti azzurri, anche tra le teste di serie principali, e torna in campo anche Matteo Berrettini. Andiamo a vedere cosa ci aspetta da questa settimana cinese con i Pronostici Tennis 16-21 settembre 2025.

Pronostici Tennis 16-21 settembre 2025: si gioca in Cina con un occhio a BJK e Coppa Davis

Questa settimana il Tennis ATP inizia la serie di tornei in Cina con gli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou dove abbiamo tanti azzurri in gioco, anche nelle posizioni più alte del seeding. Vediamo gli italiani impegnati in questi tornei, e i possibili cammini verso le rispettive finali. Da segnalare il ritorno di Matteo Berrettini,

Nel femminile le ragazze sono impegnate nella BJK Cup, con Paolini ed Errani protagoniste della sfida contro la Cina, quindi anche in questo caso Cina protagonista. Infine vi diamo un aggiornamento sulla Coppa Davis 2025 (mentre parleremo della Laver Cup in un articolo apposito).

Il sorteggio della Coppa Davis 2025, almeno per quanto riguarda le Final 8 di Bologna, è previsto per domani a mezzogiorno ma c’è già una buona notizia per gli azzurri. L’Italia sarà la prima testa di serie; non perché ospita, ma per rendimento, mentre la Germania sarà seconda testa di serie, da numero 4 del ranking ITF e forte dell’assenza tanto dell’Australia quanto dei Paesi Bassi.

In attesa dell’aggiornamento, è probabile, ma non ancora certo, che la Spagna sia tra le altre due teste di serie, con la Francia ad accompagnarla. In questo caso le avversarie delle due citate potrebbero essere solo (e vale lo stesso per Italia e Germania) Argentina, Belgio, Austria e Cechia, ma c’è da attendere ancora l’ufficialità dalla Federazione internazionale.

ATP Chengdu, gli italiani in gara

L’Italia con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi ha le due teste di serie principali in un torneo, una cosa molto rara, ma che certifica il momento eccezionale del tennis azzurro (abbiamo perso il numero 1 al mondo dopo tante settimane, ma manteniamo comunque quattro giocatori nei primi 30), anche se parliamo di un torneo “minore” come l’ATP 250 Chegdou.

Il toscano avrà un secondo turno senza dubbio interessante: troverà uno tra il francese Terence Atmane, che ha stupito molti con la semifinale a Cincinnati, e il croato Dino Prizmic. Possibile un quarto con l’olandese Botic van de Zandschulp più che con l’argentino Sebastian Baez.

Nella parte bassa, per il nativo di Villa Gesell le cose sono leggermente più complicate a livello di secondo turno, anche se l’australiano Jordan Thompson arriva direttamente dal suo Paese, dove ha giocato in coppa Davis. Da capire quale sia la condizione di Cameron Norrie.

Nello stesso lato di tabellone c’è Lorenzo Sonego, che esordirà con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco e recente vincitore del Challenger di Guangzhou. Sicuramente un americano al secondo turno tra Marcos Giron ed Ethan Quinn, poi le possibilità sono ampie ai quarti tra Bergs, Shang (in cerca di nuova fiducia) e Nakashima.

TABELLONE ATP 250 CHENGDU 2025

Musetti (ITA) [1]-Bye

Atmane (FRA)-Prizmic (CRO)

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Qualificato-Baez (ARG) [7]

Griekspoor (NED) [3]-Bye

Qualificato-Wong (HKG) [WC] Shevchenko (KAZ)-Monfils (FRA)

Misolic (AUT)-Mpetshi Perricard (FRA) [6]

Sonego (ITA) [8]-J. M. Cerundolo (AERG)

Giron (USA)-Quinn (USA)

Bergs (BEL)-Shang (CHN) [WC] Bye-Nakashima (USA) [4]

Norrie (GBR) [5]-Zhou (CHN) [WC] Halys (FRA)-O’Connell (AUS)

Thompson (AUS)-Qualificato

Bye-Darderi (ITA) [2]

ATP Hangzhou, gli azzurri in gioco

Rimaniamo in Cina passando al ATP 250 di Hangzhou dove l’attenzione è catalizzata dal ritorno di Matteo Berrettini dopo uno stop durato praticamente da Roma in avanti (eccezion fatta per l’infelice parentesi di Wimbledon). Il romano rientra da numero 8 di questo seeding con un esordio contro un qualificato, p oi ci sarà un proveniente dal derby cinese tra Yunchaokete Bu e il rientrante Zhizhen Zhang, che non giocava da marzo per un serio infortunio a una spalla. Potrebbe anche esserci un quarto molto interessante contro il kazako Alexander Bublik.

Presente al via anche Luca Nardi, che ha subito un sorteggio non così impossibile con l’americano Aleksandar Kovacevic, ma è successivamente chiamato a più di un’impresa contro il numero 1 del seeding, il russo Andrey Rublev (e l’unico che può fermare il russo prima della finale sembra essere un Corentin Moutet in stato di grazia).

Matteo Arnaldi, invece, è in una zona possibile del tabellone: esordio contro il francese Arthur Cazaux, poi non si sa mai bene quale versione di Moutet possa entrare in campo. In generale, zona fattibile con l’argentino Tomas Martin Etcheverry che arriva direttamente da Groningen sulla terra.

TABELLONE ATP 250 HANGZHOU 2025

Rublev [1]-Bye

Kovacevic (USA)-Nardi (ITA)

Qualificato-Sun (CHN) [WC] Navone (ARG)-Tien (USA) [7]

Moutet (FRA) [4]-Bye

Cazaux (FRA)-Arnaldi (ITA)

Dzumhur (BIH)-Etcheverry (ARG)

Qualificato-Ugo Carabelli (ARG) [5]

Berrettini (ITA) [8]-Qualificato

Bu (CHN)-Zhang (CHN) [WC] Vukic (AUS)-Goffin (BEL)

Bye-Bublik (KAZ) [3]

Mannarino (FRA) [6]-Wu (CHN) [WC] Walton (AUS)-Korda (USA)

Qualificato-Cilic (CRO)

Bye-Medvedev [2]

Le quote antepost per le vittorie dei tornei ATP in Cina

A Chengdu, Lorenzo Musetti (dopo la sconfitta in finale lo scorso anno) punta alla vittoria ed è in pole sulla lavagna dei bookmaker: vale infatti 4 su Sisal il terzo titolo in carriera per il tennista di Carrara. Dietro di lui, a 5, c’è lo statunitense Brandon Nakashima,mentre sul terzo gradino del podio, tutti a 12, ci sono Cameron Norrie, Jordan Thompson e Giovanni Mpetshi Perricard. Tra gli altri italiani in gara, vale 16 la quinta volta in singolare per Lorenzo Sonego, mentre si sale a 20 per Luciano Darderi.

Spostandoci ad Hangzhou, quello asiatico è il torneo che segna il ritorno in campo di Matteo Berrettini. Il romano, che dallo scorso maggio ha giocato solo una partita a causa di un infortunio, spera di trasformare il rientro in un trionfo: vale 12 questa possibilità, al pari di Sebastian Korda e Corentin Moutet. Davanti a loro, in pole ci sono i russi Andrey Rublev a 4,50 e Daniil Medvedev a 6. Tra gli altri azzurri in gara, vale 20 il titolo per Matteo Arnaldi e 33 quello di Luca Nardi.

