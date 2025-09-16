Pronostici Tennis Laver Cup 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla competizione di San Francisco dal 19 al 21 settembre

Pronostici Tennis Laver Cup 2025
Pronostici Tennis
Avatar
di
16 Settembre 2025

In arrivo un weekend speciale per gli amanti di Tennis visto che a San Francisco, dal 19 al 21 settembre, si gioca la Laver Cup 2025, speciale evento a squadre che vedrà ovviamente contro il Team Europa contro il Team Mondo. Vediamo tutto quello che c’è da sapere con i Pronostici Tennis Laver Cup 2025.

Pronostici Tennis Laver Cup 2025: come funziona questo torneo?

Tutto pronto per la Laver Cup 2025: da venerdì 19 a domenica 21 settembre al Chase Center di San Francisco si disputerà la tradizionale sfida tra Europa e Mondo. Il Vecchio Continente detiene il trofeo, vinto lo scorso anno a Berlino, e proverà a difendere il titolo negli Stati Uniti. 

Il capitano del Team Europa è Yannick Noah (ereditato il posto di Bjorn Borg), che avrà come vice Tim Henman: la squadra sarà composta da Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) e Flavio Cobolli (25). 

A guidare il Team Mondo, invece, sarà Andre Agassi (prende il posto di John McEnroe), il quale avrà come vice Patrick Rafter: a comporre la formazione saranno Taylor Fritz (5), Alex de Minaur (8), Francisco Cerundolo (21), Alex Michelsen (32), João Fonseca (42) e Reilly Opelka (62).

Programma completo e guida TV Laver Cup 2025

In Italia i diritti televisivi della competizione anche quest’anno appartengono a Warner Bros Discovery. Tutte le partite della tre giorni in California saranno visibili sui canali di Eurosport (su Dazn e Timvision) oppure abbonandosi alla piattaforma Discovery+. 

Pronostici Tennis Laver Cup 2025

Pronostici Tennis Laver Cup 2025

DAY 1 – VENERDI 19 SETTEMBRE

Sessione Diurna – ore 22:00: 2 singolari

Sessione Serale – ore 04:00 (di sabato 20 settembre): 1 singolare + 1 doppio

DAY 2 – SABATO 20 SETTEMBRE

Sessione Diurna – ore 22:00: 2 singolari

Sessione Serale – ore 04:00 (di domenica 21 settembre): 1 singolare + 1 doppio

DAY 3 – DOMENICA 21 SETTEMBRE

Sessione Unica – Ore 21:00: 1 doppio + 3 singolari

Statistiche ed Albo d’oro Laver Cup

Si sono giocate 7 edizioni della Laver Cup e il Team Europa comanda 5-2 sul resto del mondo. Ecco l’albo d’oro

Screenshot 2025-09-16 alle 12.54.16.png

A livello statistico Alexander Zverev ha il maggior numero di vittorie in singolare per Team Europe mentre Carlos Alcaraz è stato decisivo nel 2024 vincendo sia in doppio che in singolare. Jack Sock ha il maggior numero di vittorie nei doppi (9) e il maggior numero complessivo di match vinti combinando singolare + doppio (10). Nel 2021, Europe vinse 14-1 (il margine più grande a suo favore).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
Altri articoli
Pronostici Tennis: si gioca in Cina, ecco gli italiani impegnati negli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: si gioca in Cina, ecco gli italiani impegnati negli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou
16 Settembre 2025
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
10 Settembre 2025
Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz batte Sinner e torna numero 1 al mondo. I prossimi tornei a settembre e le quote aggiornate sugli slam 2026
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: Carlos Alcaraz batte Sinner e torna numero 1 al mondo. I prossimi tornei a settembre e le quote aggiornate sugli slam 2026
8 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.