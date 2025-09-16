In arrivo un weekend speciale per gli amanti di Tennis visto che a San Francisco, dal 19 al 21 settembre, si gioca la Laver Cup 2025, speciale evento a squadre che vedrà ovviamente contro il Team Europa contro il Team Mondo. Vediamo tutto quello che c’è da sapere con i Pronostici Tennis Laver Cup 2025.

Pronostici Tennis Laver Cup 2025: come funziona questo torneo?

Tutto pronto per la Laver Cup 2025: da venerdì 19 a domenica 21 settembre al Chase Center di San Francisco si disputerà la tradizionale sfida tra Europa e Mondo. Il Vecchio Continente detiene il trofeo, vinto lo scorso anno a Berlino, e proverà a difendere il titolo negli Stati Uniti.

Il capitano del Team Europa è Yannick Noah (ereditato il posto di Bjorn Borg), che avrà come vice Tim Henman: la squadra sarà composta da Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) e Flavio Cobolli (25).

A guidare il Team Mondo, invece, sarà Andre Agassi (prende il posto di John McEnroe), il quale avrà come vice Patrick Rafter: a comporre la formazione saranno Taylor Fritz (5), Alex de Minaur (8), Francisco Cerundolo (21), Alex Michelsen (32), João Fonseca (42) e Reilly Opelka (62).

Programma completo e guida TV Laver Cup 2025

In Italia i diritti televisivi della competizione anche quest’anno appartengono a Warner Bros Discovery. Tutte le partite della tre giorni in California saranno visibili sui canali di Eurosport (su Dazn e Timvision) oppure abbonandosi alla piattaforma Discovery+.

DAY 1 – VENERDI 19 SETTEMBRE

Sessione Diurna – ore 22:00: 2 singolari

Sessione Serale – ore 04:00 (di sabato 20 settembre): 1 singolare + 1 doppio

DAY 2 – SABATO 20 SETTEMBRE

Sessione Diurna – ore 22:00: 2 singolari

Sessione Serale – ore 04:00 (di domenica 21 settembre): 1 singolare + 1 doppio

DAY 3 – DOMENICA 21 SETTEMBRE

Sessione Unica – Ore 21:00: 1 doppio + 3 singolari

Statistiche ed Albo d’oro Laver Cup

Si sono giocate 7 edizioni della Laver Cup e il Team Europa comanda 5-2 sul resto del mondo. Ecco l’albo d’oro

A livello statistico Alexander Zverev ha il maggior numero di vittorie in singolare per Team Europe mentre Carlos Alcaraz è stato decisivo nel 2024 vincendo sia in doppio che in singolare. Jack Sock ha il maggior numero di vittorie nei doppi (9) e il maggior numero complessivo di match vinti combinando singolare + doppio (10). Nel 2021, Europe vinse 14-1 (il margine più grande a suo favore).

