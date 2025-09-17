Pronostico Arthur Cazaux-Matteo Arnaldi: analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis ATP Hangzhou 2025

Il tennis non si ferma ed in Cina sono in programma due tornei ATP 250 e in particolare giovedì mattina Matteo Arnaldi sarà in campo ai sedicesimi del ATP Hangzhou 2025 contro il francese Arthur Cazaux. Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025.

Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Arthur Cazaux-Matteo Arnaldi, sfida valida per i sedicesimi di finale del ATP 250 Hangzhou 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Matteo Arnaldi arriva all’ATP di Hangzhou dopo una stagione di grande crescita personale, dal colpo di prestigio su Novak Djokovic a Madrid ai quarti raggiunti a Delray Beach, passando per la partitona vinta al French Open contro Felix Auger-Aliassime. L’azzurro ha anche dovuto fare i conti con qualche stop fisico, come il forfait al Queen’s, ma in questo momento sembra tornato al 100%.

Dall’altra parte Arthur Cazaux, reduce dalla sua prima finale ATP a Kitzbühel e da vittorie di spessore come quella su Wawrinka a Montpellier, ha alternato exploit sorprendenti a momenti di difficoltà dovuti agli infortuni. In Cina si sfidano dunque due giocatori giovani in piena ascesa, entrambi alla ricerca di continuità.

Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025

Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025

Guida TV Tennis ATP Hangzhou: dove vedere Cazaux-Arnaldi?

l’ATP di Hangzhou si disputa all’Hangzhou Olympic Sports Expo Center. I tornei di Chengdu e Hangzhou sono esclusive di Sky Sport. Agli eventi sono dedicati esclusivamente il canale di Sky Sport Tennis al 203 della lineup dei canali sport. Naturalmente è possibile anche la visione in streaming tramite le app dell’emittente satellitare Sky Go e NOW. 

Le migliori quote su Arthur Cazaux-Matteo Arnaldi

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Arnaldi favorito @1.85 su Goldbet, ma quote comunque equilibrate con Cazaux al massimo @2 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Arthur Cazaux-Matteo Arnaldi

I due giovani tennisti si sono affrontati 3 volte in passato, nel lontano 2019 a French Open di casa per Cazaux che vince per 2 set a 0 nelle qualificazioni. Doppio scontro nel 2024 con l’unica vittoria di Arnaldi a Barcellona, per ritiro del francese che un paio di mesi dopo si prese la rivincita sull’erba inglese con un altro 2-0 sull’azzurro che però in questo momento preferiamo e consigliamo VITTORIA ARNALDI @1.85 su Lottomatica.

