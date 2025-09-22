Questa settimana si completano i tornei di Chengdu ed Hangzhou, ma si inizia a parlare anche di eventi maggiori del tennis, sempre in Cina, come ATP e WTA Pechino col ritorno di Jannik Sinner e nel femminile Jasmine Paolini. Sorteggiato il tabellone ATP Tokyo con Berrettini e Darderi. Pronostici Tennis 22-28 settembre 2025.

Pronostici Tennis 22-28 settembre 2025: si gioca a Pechino e Tokyo

Continua il grande tennis ATP e WTA in Asia, e questa settimana si rimane in Cina con i tornei ATP e WTA di Pechino, ma ci spostiamo anche in Giappone con ATP Tokyo. Andiamo a vedere i protagonisti azzurri, i favoriti e i sorteggi con i primi match (dove disponibili).

ATP Pechino 2025: torna in campo Jannik Sinner

Questa settimana si gioca l’ATP 500 Pechino 2025, e in attesa del sorteggio di martedì 23 settembre, vediamo i protagonisti azzurri impegnati nel main draw visto che torna in campo Jannik Sinner che ha da poco perso il titolo di numero 1 al mondo, ma sarà il numero 1 del seeding di questo torneo a cui parteciperanno anche Lorenzo Musetti (testa di serie numero 4), Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Proviamo a vedere i possibili ostacoli per Sinner da qui alla finale, con l’altoatesino che potrà sfidare soltanto in finale il tedesco Alexander Zverev (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti (4) soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, i due russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, il ceco Jakub Mensik e l’altro russo Daniil Medvedev. Nei primi due turni l’azzurro non incontrerà teste di serie.

Ecco il programma del torneo. Le qualificazioni si disputeranno martedì 23 e mercoledì 24, mentre il tabellone principale scatterà a partire da giovedì 25. Le finali sono previste entrambe mercoledì 1° ottobre: dalle ore 5.30 italiane il doppio, non prima delle ore 8.00 italiane il singolare.

WTA Pechino 2025: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti ci provano

In gioco anche il WTA 1000 di Pechino, penultimo appuntamento di questa categoria di tornei del 2025 di tennis femminile e anche qui l’Italia sta crescendo visto che ha da poco vinto la seconda edizione consecutiva della Billie Jean King Cup.

Tornando al torneo cinese tra le assenze, per varie ragioni, spiccano quelle di Aryna Sabalenka e Madison Keys, ma qui ci sarà soprattutto una grandissima lotta per le WTA Finals, con Jasmine Paolini coinvolta. Per la toscana, testa di serie numero 6, una buona notizia c’è: è dall’altra parte rispetto a Iga Swiatek, e soprattutto è, per conseguenza, in quella di Coco Gauff, con l’americana che quest’anno ha sempre patito tantissimo il tennis dell’azzurra. Il tabellone, però, tanto facile non è: ritorna la prospettiva di Anastasija Sevastova, la lettone ex 12 del mondo che è rientrata col ranking protetto. Poi c’è Sofia Kenin, tornata nell’elite da 27 del seeding, ma soprattutto il fattore da tener d’occhio è la possibile rivincita di Billie Jean King Cup con Elina Svitolina, e già le sfide tra Jasmine e l’ucraina non hanno nulla di banale fin da Melbourne. Poi una tra Muchova e Anisimova negli eventuali quarti.

Per Lucia Bronzetti tabellone non fortunato. Entrata a Shenzhen con qualche guaio fisico e la vedrà con la russa Kamilla Rakhimova, con cui non ha mai giocato, ma che ha un bilancio leggermente peggiore rispetto all’italiana sui campi veloci nel 2025. Dopo però ci sarà Coco Gauff contro cui la ventiseienne riminese non ha mai sfigurato ma resta comunque 0-3 nei precedenti.

ATP Tokyo 2025: ci sono Berrettini e Darderi

Al via l’ATP 500 Tokyo 2025 dall’Ariake Coliseum, nella capitale giapponese. In gioco c’è Matteo Berrettini che è tornato in campo dopo l’ennesimo stop a Hangzhou, a dire il vero un rientro negativo. Ora il romano sfiderà Jaume Munar, lo spagnolo alla miglior stagione della vita sul veloce. Un unico precedente con il romano: 2° turno a Marrakech nel 2024, 6-4 4-6 6-3.

Luciano Darderi, invece, è atteso dal debutto con il giapponese Yoshihito Nishioka, con il quale non si è mai incontrato. Torneo di casa per Nishioka che avrà un boost dal proprio pubblico, ma questo non è un momento facile per lui che è rientrato solo grazie ad una wild card, calando al 151° posto del ranking mondiale. I recenti progressi sui campi rapidi fanno ben sperare per Darderi e in caso di passaggio dal primo turno se la vedrebbe col francese Ugo Humbert al secondo, poi c’è la prospettiva Holger Rune. Presenti nelle qualificazioni Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi (che ha battuto Luca Nardi).

Tabellone che, comunque, è molto interessante: tutti match particolari per Carlos Alcaraz, soprattutto dal secondo turno in poi, mentre in basso a Taylor Fritz capita forse una delle peggiori sequenze possibili: Diallo-Borges-Machac.

TABELLONE COMPLETO ATP TOKYO

Alcaraz (ESP) [1]-Baez (ARG)

Bergs (BEL)-Tabilo (CHI)

Thompson (AUS)-Nakashima (USA)

Qualificato-Tiafoe (USA) [8]

Ruud (NOR) [4]-Mochizuki (JPN) [WC] Munar (ESP)-Berrettini (ITA)

Dzumhur (BIH)-Qualificato

Altmaier (GER)-Shapovalov (CAN) [7]

Humbert (FRA) [6]-Brooksby (USA) [PR] Nishioka (JPN) [WC]-Darderi (ITA)

Michelsen (USA)-Qualificato

Medjedovic (SRB)-Rune (DEN) [3]

Machac (CZE) [5]-Qualificato

Giron (USA)-Korda (USA)

Watanuki (JPN) [WC]-Borges (POR)

Diallo (CAN)-Fritz (USA) [2]

