Lorenzo Musetti ci riprova in finale all’ATP Chengdu di tennis, un anno dopo. Questa volta il carrarino numero 9 al mondo sfiderà il cileno Alejandro Tabilo (numero 112) che si è spinto sino alla finale partendo di turni di qualificazione. Pronostico Musetti-Tabilo 23 settembre 2025.

Pronostico Musetti-Tabilo 23 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo, sfida valida per la finale del ATP 250 Chengdu 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti ci riprova, è di nuovo in finale al ATP Chengdu, un anno dopo la finale persa con Shang. Musetti non vince un titolo ATP dall’ottobre 2022 a Napoli e dopo 6 finali perse (2 di queste a livello Challenger) cerca finalmente di sbloccarsi.

Il cileno Alejandro Tabilo ha impiegato il doppio delle partite rispetto a Musetti (6 contro 3) per arrivare in finale, visto che è partito già dai primi due match di qualificazione. Al primo turno del Main Draw ha eliminato Thompson in due set, poi è toccato a Darderi. Ai quarti il match più duro controO’Connell battuto in tre set (4-6 7-5 6-2) mentre in semifinale ha avuto la meglio 6-4 7-6 di Nakashima.

Guida TV Tennis ATP Chengdu: dove vedere Musetti-Tabilo?

Lorenzo Musetti affronterà Alejandro Tabilo nella giornata di martedì 23 settembre. La loro finale è in programma a Chengu non prima delle 19:00 ora locale. La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis) e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Le migliori quote per Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Quote nettamente dalla parte del numero 9 al mondo azzurro offerto al massimo @1.29 su Admiralbet mentre la vittoria di Tabilo sale fino @3.75 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo

Il carrarino ha vinto l’unico incrocio della carriera, avvenuto nel 2021 sulla terra del Challenger di Antalya, in Turchia. Partita che finì con un netto 6-2 6-0 a favore dell’italiano. Anche oggi siamo nettamente dalla parte dell’azzurro e consigliamo MUSETTI -3.5 GAMES @1.85 Sisal.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.