Pronostico Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo: analisi, quote e scommesse sulla finale ATP 250 Chengdu 2025

Pronostico Musetti-Tabilo 23 settembre 2025
Pronostici Tennis
Avatar
di
23 Settembre 2025

Lorenzo Musetti ci riprova in finale all’ATP Chengdu di tennis, un anno dopo. Questa volta il carrarino numero 9 al mondo sfiderà il cileno Alejandro Tabilo (numero 112) che si è spinto sino alla finale partendo di turni di qualificazione. Pronostico Musetti-Tabilo 23 settembre 2025.

Pronostico Musetti-Tabilo 23 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo, sfida valida per la finale del ATP 250 Chengdu 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti ci riprova, è di nuovo in finale al ATP Chengdu, un anno dopo la finale persa con Shang. Musetti non vince un titolo ATP dall’ottobre 2022 a Napoli e dopo 6 finali perse (2 di queste a livello Challenger) cerca finalmente di sbloccarsi.

Il cileno Alejandro Tabilo ha impiegato il doppio delle partite rispetto a Musetti (6 contro 3) per arrivare in finale, visto che è partito già dai primi due match di qualificazione. Al primo turno del Main Draw ha eliminato Thompson in due set, poi è toccato a Darderi. Ai quarti il match più duro controO’Connell battuto in tre set (4-6 7-5 6-2) mentre in semifinale ha avuto la meglio 6-4 7-6 di Nakashima.

Pronostico Musetti-Tabilo 23 settembre 2025

Pronostico Musetti-Tabilo 23 settembre 2025

Guida TV Tennis ATP Chengdu: dove vedere Musetti-Tabilo?

Lorenzo Musetti affronterà Alejandro Tabilo nella giornata di martedì 23 settembre. La loro finale è in programma a Chengu non prima delle 19:00 ora locale. La partita sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky (Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis) e in diretta live streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Le migliori quote per Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Quote nettamente dalla parte del numero 9 al mondo azzurro offerto al massimo @1.29 su Admiralbet mentre la vittoria di Tabilo sale fino @3.75 su Marathonbet.

Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.283.50
1.283.75
1.293.50
1.283.60
1.293.50

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo

Il carrarino ha vinto l’unico incrocio della carriera, avvenuto nel 2021 sulla terra del Challenger di Antalya, in Turchia. Partita che finì con un netto 6-2 6-0 a favore dell’italiano. Anche oggi siamo nettamente dalla parte dell’azzurro e consigliamo MUSETTI -3.5 GAMES @1.85 Sisal.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Tennis ATP 500 Pechino 2025: sorteggio, il cammino degli azzurri. Jannik Sinner inizia con Cilic
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis ATP 500 Pechino 2025: sorteggio, il cammino degli azzurri. Jannik Sinner inizia con Cilic
23 Settembre 2025
Pronostici Tennis: i tornei della settimana, si gioca a Pechino e a Tokyo. Torna in campo Jannik Sinner
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: i tornei della settimana, si gioca a Pechino e a Tokyo. Torna in campo Jannik Sinner
22 Settembre 2025
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
10 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.