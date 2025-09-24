Pronostico Jannik Sinner-Marin Cilic: analisi, quote e scommesse tennis ATP Pechino 2025

Pronostico Sinner-Cilic 25 settembre 2025
24 Settembre 2025

Jannik Sinner torna in campo per la prima volta dopo la sconfitta in finale allo US Open, e da numero 2 al mondo. L’altoatesino ha scelto l’ATP Pechino 2025 per tornare, torneo cinese di tennis che ha vinto nel 2023 e dove è arrivato in finale anche la scorsa edizione. Il primo avversario di Jannik sarà l’esperto Marin Cilic. Pronostico Sinner-Cilic 25 settembre 2025.

Pronostico Sinner-Cilic 25 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Marin Cilic, sfida valida per i sedicesimi di finale del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Primo turno del China Open per Jannik Sinner che torna in campo dopo la finale dello US Open persa contro Alcaraz, testa di serie numero uno dell’ATP 500 cinese, che apre ufficialmente la tournée asiatica. L’azzurro difende i punti conquistati lo scorso anno, quando raggiunse la finale contro il solito Alcaraz, oggi assente. Sinner punta al terzo titolo stagionale e al secondo su cemento dopo l’Australian Open, ricordando il trionfo del 2023 a Pechino contro Daniil Medvedev, primo successo in carriera sul russo.

Marin Cilic non ha bisogno di particolari presentazioni: a 36 anni ha già una storia ben definita alle spalle nel mondo del tennis con 21 titoli in bacheca tra i quali anche uno del Grande Slam (gli US Open del 2014). Il croato non è più nel suo momento d’oro ma rimane un avversario da non prendere sotto gamba. In palio l’accesso al secondo turno, dove l’avversario sarà uno tra un qualificato e il cinese Zhang.

Guida TV ATP Pechino: dove vedere Sinner-Cilic?

La partita tra Sinner e Cilic, valida per il primo turno del China Open di Pechino è in programma giovedì 25 settembre non prima delle ore 13.00. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Marin Cilic

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Quote rasoterra per Sinner offerto @1.02 su Sisal mentre la vittoria di Cilic sale fino @18 volte la posta su Marathonbet.

Jannik Sinner-Marin Cilic
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0211.00
1.0218.00
1.0113.00
1.0212.00
1.0211.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Marin Cilic

In tutta la loro carriera Jannik Sinner e Marin Cilic si sono affrontati soltanto una volta. Il precedente risale al 2021, nei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Croazia, disputati a Torino. In quella sfida la nazionale croata si impose nel complesso del tie, ma l’unica vittoria azzurra portò la firma proprio di Sinner. L’altoatesino, allora appena ventenne, riuscì a piegare il più esperto Cilic in tre set, dimostrando già personalità e maturità da campione nonostante la giovane età. Quote minime per l’altoatesino, consigliamo SINNER -6.5 @1.83 BET365.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€
4.5
Visita il Sito Recensione

