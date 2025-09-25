Lorenzo Musetti non riesce a sfatare la maledizione delle finali ATP di tennis e arriva dalla sconfitta al 250 di Changdu. Il carrarino, top-10 mondiale, rimane in Cina e inizia il torneo 500 della capitale contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Pronostico Perricard-Musetti 26 settembre 2025.

Pronostico Perricard-Musetti 26 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Giovanni Mpetshi Perricard-Lorenzo Musetti, sfida valida per i sedicesimi di finale del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Dopo la delusione di Changdu, dove ha perso in finale contro il numero 112 del mondo Tabilo, Lorenzo Musetti vuole un riscatto immediato nel torneo ATP 500 di Pechino. L’ultima gioia del carrarino a livello ATP è rimasta la vittoria a Napoli nel lontano 2022, nel frattempo per il campione toscano solo tante belle cavalcate ma nessuna coppa in bacheca, a eccezione della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Contro ci sarà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 36 al mondo, che sul cemento, dopo essersi spinto sino alla semifinale a Winston-Salem, non ha più brillato, uscendo contro lo stesso Musetti al primo turno dello US Open per 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6) dopo aver vinto il primo set. A Chengdu è stato eliminato al 2° round da Schevchenko, superato dallo stesso Musetti sempre nel 250 cinese della scorsa settimana.

Guida TV ATP Pechino: dove vedere Mpetshi Perricard-Musetti?

L’Atp 500 di Pechino sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in streaming su Now, Sky Go e Tennis Tv.

Le migliori quote per Mpetshi Perricard-Musetti

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti gode dei favori del pronostico: il successo è a 1.30, contro 3.40 per l’eventuale vittoria di Mpetshi Perricard. Per quanto riguarda il numero di game complessivamente disputati, la soglia individuata dall’operatore è 22.5: l’Over è a 1.62, l’Under è a 2.10. La combinazione di risultato esatto più probabile è il 2-0 per Musetti a 1.85; segue il 2-1 per l’italiano a 3.90, il 2-0 per il francese a 5.25 e il 2-1 per Mpetshi Perricard a 6.50

Le nostre scommesse su Mpetshi Perricard-Musetti

I due si sono affrontati tre volte in carriera e ha sempre vinto Musetti: ai sedicesimi a Stoccarda e agli ottavi di Wimbledon nel 2024, mentre agli scorsi Us Open si sono sfidati al primo turno, dando vita sempre a incontri combattuti. Giochiamo OVER 23.5 GAMES @1.95 SNAI.

