Sorteggio poco fortunato per Flavio Cobolli che al primo turno del ATP 500 di Pechino di tennis si trova subito contro un big come Andrey Rublev, che però è sceso al 14° posto del ranking mondiale, e che l’azzurro ha già battuto in finale ad Amburgo quest’anno. Pronostico Rublev-Cobolli 26 settembre 2025.

Pronostico Rublev-Cobolli 26 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Andrey Rublev-Flavio Cobolli, sfida valida per i sedicesimi di finale del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Flavio Cobolli debutta al primo turno del ATP 500 di Pechino. Dopo il ritiro agli US Open nel derby con Musetti a causa di un infortunio, il 23enne azzurro è invece tornato in campo per la Laver Cup dove è stato battuto dal brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-4 6-3. L’unico precedente col russo è in finale ad Amburgo nel 2025 che ha visto trionfare un grande Cobolli.

Andrey Rublev non ha bisogno di grandi presentazioni anche se non sta attraversando un grande momento (è rimasto a secco in stagione su questa superficie), ma il 27enne russo rimane comunque al numero 14 nel ranking anche se è reduce da un inatteso k.o. all’esordio a Hangzhou contro il qualificato francese Valentin Royer, numero 88 del ranking, in due soli set.

Pronostico Rublev-Cobolli 26 settembre 2025

Pronostico Rublev-Cobolli 26 settembre 2025

Guida TV ATP Pechino: dove vedere Rublev-Cobolli?

L’Atp 500 di Pechino sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in streaming su Now, Sky Go e Tennis Tv.

Le migliori quote per Rublev-Cobolli

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Rublev è leggermente favorito: il successo vale 1.46, mentre la possibile impresa di Cobolli è quotata 2.60. Per quanto riguarda il numero di game complessivamente disputati, la soglia individuata dagli operatori è 22.5: l’Under è a 1.86, l’Over è a 1.84. In merito ai risultati esatti, l’esito ritenuto più verosimile è il 2-0 per il russo a 2.24, segue il 2-1 a 3.70. Mentre il 2-0 per l’italiano vale 4.50. 

Le nostre scommesse su Andrey Rublev-Flavio Cobolli

Il tennista russo non è nel suo momento migliore della carriera, ma crediamo sia ancora superiore a Cobolli e potrà vincere questo match. La quota sul testa a testa vale pochissimo, proviamo RUBLEV -2.5 GAMES @1.67 GOLDBET.

