Torna in campo Jannik Sinner che dopo aver superato agevolmente Cilic è pronto alla sfida contro Terence Atmane per gli ottavi di finale del AtP 500 Pechino 2025 di tennis. Pronostico Sinner-Atmane 27 settembre 2025.

Pronostico Sinner-Atmane 27 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Terence Atmane, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Molto convincente la prestazione offerta dal campione azzurro Jannik Sinner nel primo match giocato a Pechino. Una partita vinta in modo netto e perentorio a spese di una vecchia volpe come Cilic (6-2 6-2)

Se Jannik è la testa di serie numero 1 del torneo il suo avversario, Terence Atmane, al main draw è entrato solo dopo aver superato il percorso delle qualificazioni. Tre gli incontri vinti sul cemento di Pechino, due nel tabellone d’accesso (6-4 6-1 al cinese Sun e 7-6 7-6 all’olandese Van de Zandschulp), uno nel primo turno del torneo vero e proprio, a spese di un beniamino di casa. Ottima la prova offerta da Atmane contro la wild card Zhizhen Zhang, liquidata con un autorevole 6-4 6-2.

Guida TV ATP Pechino: dove vedere Sinner-Atmane?

La partita tra Sinner e Atmane, valida per gli ottavi del China Open di Pechino è in programma sabato 27 settembre (orario ancora da definire). Il match tra Sinner e Atmane sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Le migliori quote per Sinner-Atmane

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Quote rasoterra per Sinner che non va oltre @1.03 su Marathonbet e Admiralbet mentre Atmane si gioca fino @15 volte la posta su Sisal.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Terence Atmane

C’è un solo precedente tra Sinner e Atmane: quello andato in scena quest’anno nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati di poco più di un mese fa che ha visto l’azzurro imporsi con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Giochiamo una vittoria netta del numero 2 al mondo consigliando SINNER -5.5 GAMES @1.90 SISAL.

