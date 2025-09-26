Torna in campo Jannik Sinner che dopo aver superato agevolmente Cilic è pronto alla sfida contro Terence Atmane per gli ottavi di finale del AtP 500 Pechino 2025 di tennis. Pronostico Sinner-Atmane 27 settembre 2025.
Pronostico Sinner-Atmane 27 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Terence Atmane, sfida valida per gli ottavi di finale del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
Molto convincente la prestazione offerta dal campione azzurro Jannik Sinner nel primo match giocato a Pechino. Una partita vinta in modo netto e perentorio a spese di una vecchia volpe come Cilic (6-2 6-2)
Se Jannik è la testa di serie numero 1 del torneo il suo avversario, Terence Atmane, al main draw è entrato solo dopo aver superato il percorso delle qualificazioni. Tre gli incontri vinti sul cemento di Pechino, due nel tabellone d’accesso (6-4 6-1 al cinese Sun e 7-6 7-6 all’olandese Van de Zandschulp), uno nel primo turno del torneo vero e proprio, a spese di un beniamino di casa. Ottima la prova offerta da Atmane contro la wild card Zhizhen Zhang, liquidata con un autorevole 6-4 6-2.
Guida TV ATP Pechino: dove vedere Sinner-Atmane?
La partita tra Sinner e Atmane, valida per gli ottavi del China Open di Pechino è in programma sabato 27 settembre (orario ancora da definire). Il match tra Sinner e Atmane sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.
Le migliori quote per Sinner-Atmane
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Quote rasoterra per Sinner che non va oltre @1.03 su Marathonbet e Admiralbet mentre Atmane si gioca fino @15 volte la posta su Sisal.
|
Jannik Sinner-Terence Atmane
|
10/03/2025
22:00
|Bookmaker
|1
|2
|1.02
|15.00
|1.03
|15.00
|1.03
|10.00
|1.02
|12.00
|1.03
|10.00
Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Terence Atmane
C’è un solo precedente tra Sinner e Atmane: quello andato in scena quest’anno nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati di poco più di un mese fa che ha visto l’azzurro imporsi con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Giochiamo una vittoria netta del numero 2 al mondo consigliando SINNER -5.5 GAMES @1.90 SISAL.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.