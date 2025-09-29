Pronostico Jannik Sinner-Alex De Minaur: analisi, guida tv, quote e scommesse semifinale tennis ATP Pechino 2025

Pronostico Sinner-De Minaur 30 settembre 2025
Pronostici Tennis
Avatar
di
29 Settembre 2025

Jannik Sinner si gioca l’accesso alla finale del ATP 500 Pechino 2025 di tennis, ma prima dovrà superare l’australiano Alex De Minaur in semifinale, un avversario che Jannik ha sempre dominato in passato. Pronostico Sinner-De Minaur 30 settembre 2025.

Pronostico Sinner-De Minaur 30 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alex De Minaur, sfida valida per le semifinali del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner difende i punti conquistati lo scorso anno quando raggiunse (e perse) la finale contro Alcaraz che non ci sarà questa volta (è impegnato nella finale a Tokyo contro Fritz). Sinner si presenta a questa partita dopo aver eliminato: Marin Cilic, Terence Atmane e Fabia Marozsan. L’altoatesino punta al terzo titolo stagionale e al secondo sul cemento dopo l’Australian Open, ricordando il trionfo del 2023 a Pechino contro Daniil Medvedev, primo successo in carriera sul russo. 

Tra Sinner e la finale c’è però un ostacolo chiamato Alex De Minaur che ha superato Bu al primo turno in 2 set, per poi battere Rinderknech ma solo al 3° e sfruttare il ritiro nel primo set di Mensick ai quarti.  

Pronostico Sinner-De Minaur 30 settembre 2025

Pronostico Sinner-De Minaur 30 settembre 2025

Guida TV Tennis ATP Pechino: dove vedere Sinner-De Minaur?

La partita tra Sinner e de Minaur, valida per la semifinale del China Open di Pechino, è in programma martedì 30 settembre non prima delle 8:00 di mattina (orario italiano). Si giocherà, ovviamente, sul campo centrale. Il match tra Sinner e Marozsan sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Le migliori quote per Sinner-De Minaur

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Quote rasoterra per Sinner @1.14 su Sisal per la vittoria contro De Minaur che arriva fino @6.50 volte la posta su Marathonbet.

Jannik Sinner-Alex De Minaur
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.145.50
1.116.50
1.135.40
1.125.75
1.135.60

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alex De Minaur

La partita tra Sinner e de Minaur è sempre stata un no-contest negli ultimi sei anni: undici incontri, dieci vittorie dell’azzurro. L’unico successo dell’australiano, tra l’altro, è legato al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, quando Sinner decise di ritirarsi ancora prima di scendere in campo. Sinner è favorito giustamente, ma linea sui games totali per almeno 20 ci sembra alla portata e consigliamo appunto OVER 19.5 GAMES @1.80 BET365.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Carlos Alcaraz-Taylor Fritz: scommesse tennis sulla finale ATP Tokyo del 30-09-2025
Pronostici Tennis
Pronostico Carlos Alcaraz-Taylor Fritz: scommesse tennis sulla finale ATP Tokyo del 30-09-2025
29 Settembre 2025
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
10 Settembre 2025
Pronostici Tennis: il calendario completo di tutti i tornei ATP e WTA, i Master 1000 e gli Slam del 2025
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario completo di tutti i tornei ATP e WTA, i Master 1000 e gli Slam del 2025
5 Gennaio 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.