Jannik Sinner si gioca l’accesso alla finale del ATP 500 Pechino 2025 di tennis, ma prima dovrà superare l’australiano Alex De Minaur in semifinale, un avversario che Jannik ha sempre dominato in passato. Pronostico Sinner-De Minaur 30 settembre 2025.

Pronostico Sinner-De Minaur 30 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alex De Minaur, sfida valida per le semifinali del ATP 500 Pechino 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner difende i punti conquistati lo scorso anno quando raggiunse (e perse) la finale contro Alcaraz che non ci sarà questa volta (è impegnato nella finale a Tokyo contro Fritz). Sinner si presenta a questa partita dopo aver eliminato: Marin Cilic, Terence Atmane e Fabia Marozsan. L’altoatesino punta al terzo titolo stagionale e al secondo sul cemento dopo l’Australian Open, ricordando il trionfo del 2023 a Pechino contro Daniil Medvedev, primo successo in carriera sul russo.

Tra Sinner e la finale c’è però un ostacolo chiamato Alex De Minaur che ha superato Bu al primo turno in 2 set, per poi battere Rinderknech ma solo al 3° e sfruttare il ritiro nel primo set di Mensick ai quarti.

Guida TV Tennis ATP Pechino: dove vedere Sinner-De Minaur?

La partita tra Sinner e de Minaur, valida per la semifinale del China Open di Pechino, è in programma martedì 30 settembre non prima delle 8:00 di mattina (orario italiano). Si giocherà, ovviamente, sul campo centrale. Il match tra Sinner e Marozsan sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Le migliori quote per Sinner-De Minaur

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Quote rasoterra per Sinner @1.14 su Sisal per la vittoria contro De Minaur che arriva fino @6.50 volte la posta su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alex De Minaur

La partita tra Sinner e de Minaur è sempre stata un no-contest negli ultimi sei anni: undici incontri, dieci vittorie dell’azzurro. L’unico successo dell’australiano, tra l’altro, è legato al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, quando Sinner decise di ritirarsi ancora prima di scendere in campo. Sinner è favorito giustamente, ma linea sui games totali per almeno 20 ci sembra alla portata e consigliamo appunto OVER 19.5 GAMES @1.80 BET365.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.