Pronostico Carlos Alcaraz-Taylor Fritz: scommesse tennis sulla finale ATP Tokyo del 30-09-2025

Pronostico Alcaraz-Fritz 30 settembre 2025
29 Settembre 2025

Siamo al capitolo finale del ATP 500 Tokyo di Tennis, in Giappone dove Carlos Alcaraz sfiderà l’americano Taylor Fritz per cercare di mettere a segno un altro successo in questa stagione che lo ha visto tornare al numero 1 al mondo. Pronostico Alcaraz-Fritz 30 settembre 2025.

Pronostico Alcaraz-Fritz 30 settembre 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Carlos Alcaraz-Taylor Fritz, sfida valida per la finale del ATP 500 Tokyo 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Si affrontano, come detto, due tra i tennisti più in forma del momento. Ovviamente Carlos Alcaraz, tornato numero 1 al mondo ai danni di Sinner. Il murciano per arrivare qui ha elinato Bergs, Baez e il padrone di casa Nakashima contro cui Alcaraz ha messo a segno colpi di grande pregio. In semifinale infine la vittoria su Ruud.

Alti e bassi nel 2025 di Taylor Fritz; dopo il trionfo nella United Cup e una deludente campagna in Australia, il californiano ha ritrovato fiducia con la semifinale a Miami e soprattutto con i successi sull’erba a Stoccarda, Eastbourne e la prima semifinale a Wimbledon. Sul cemento ha ottenuto vittorie di prestigio, come quella su Rublev al Canadian Open, ma ha ceduto a Shelton e soprattutto a Djokovic, che lo ha eliminato per l’undicesima volta agli US Open. Il suo percorso è passato soprattutto attraverso giocatori della stessa nazione come Brooksby e Korda. Prima ancora, invece, Fritz si era misurato con successo nelle gare con Borges e Diallo.

Pronostico Alcaraz-Fritz 30 settembre 2025

Pronostico Alcaraz-Fritz 30 settembre 2025

Guida TV Tennis ATP Pechino: dove vedere Alcaraz-Fritz?

A detenere i diritti televisivi dell’ATP di Tokyo è Sky che all’evento dedica un canale intero come Sky Tennis, al 203 della lineup dei canali sport. Possibilità di seguire il match anche in diretta streaming con TennisTV, NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Alcaraz-Fritz

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. La quota massima per Alcaraz è appena @1.20 su Marathobet mentre il successo di Fritz si gioca @4.70 su Goldbet.

Carlos Alcaraz-Taylor Fritz
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.174.70
1.204.50
1.184.50
1.184.60
1.174.70

Le nostre scommesse su Carlos Alcaraz-Taylor Fritz

Sono quattro i precedenti complessivi tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Il bilancio è favorevole al murciano che ha vinto tre volte a fronte dell’unica affermazione ottenuta dallo statunitense. Giochiamo ALCARAZ -4.5 GAMES @2.25 BET365, una quota per un raddoppio abbondante che riteniamo di valore.

