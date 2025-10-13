Pronostico Matteo Berrettini-Giulio Zeppieri: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Stoccolma

Pronostico Berrettini-Zeppieri 14 ottobre 2025
Pronostici Tennis
Avatar
di
13 Ottobre 2025

Derby azzurro al primo turno del ATP 250 di Stoccolma che apre questa settimana di Tennis in cui ci sono tanti tornei minori, ma anche l’esibizione milionaria del Six Kings Slam di Riad. Pronostico Berrettini-Zeppieri 14 ottobre 2025.

Pronostico Berrettini-Zeppieri 14 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Matteo Berrettini-Giulio Zeppieri, sfida valida per il primo turno ATP 250 Stoccolma, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Cosa aspettarsi da Matteo Berrettini per il torneo svedese? Dopo essere stato mesi lontano dai campi, il romano è tornato a giocare nella trasferta asiatica e il suo ritardo di condizione si è notato soprattutto nel confronto a Shanghai col francese Adrian Mannarino (in precedenza aveva ceduto al cospetto del norvegese Casper Ruud agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo al debutto nell’ATP 250 di Hangzhou contro il ceco Dalibor Svrcina).

Sul veloce indoor scandinavo, il romano è atteso al derby azzurro contro Giulio Zeppieri. Il classe 2001 ha affrontato i match di qualificazione per ottenere un pass per il tabellone principale. La vittoria di ieri contro il tedesco Patrick Zahraj (n.243 del mondo) per 6-1 6-4 nel turno decisivo ha dato l’opportunità a Zeppieri di essere nel main draw. 

Pronostico Berrettini-Zeppieri 14 ottobre 2025

Pronostico Berrettini-Zeppieri 14 ottobre 2025

Guida TV Tennis ATP Stoccolma: dove vedere Berrettini-Zeppieri?

Match in programma martedì 14 ottobre e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Berrettini-Zeppieri 

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Berrettini favorito @1.53 su Marathonbet mentre la vittoria di Zeppieri sale @2.50 su Sisal e Starvegas.

Matteo Berrettini-Giulio Zeppieri
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.502.50
1.532.50
1.512.45
1.502.50
1.512.45

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Giulio Zeppieri

Non ci sono precedenti tra i due italiani. Chi la spunterà, giocherà poi gli ottavi di finale contro il francese Ugo Humbert (n.25 ATP e quarta testa di serie in questo torneo). Zeppieri è numero 160 al mondo, circa 100 posizioni in meno di Berrettini, ma in questo momento potrebbe anche giocarsela col romano e consigliamo ZEPPIERI +2.5 GAMES @1.77 SNAI.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Tennis Six King Slam: tutto sul torneo a Riad. Programma, format, favoriti e guida tv. Sinner inizia contro Tsitsipas
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis Six King Slam: tutto sul torneo a Riad. Programma, format, favoriti e guida tv. Sinner inizia contro Tsitsipas
13 Ottobre 2025
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: quando può tornare numero 1 al mondo Jannik Sinner? Prossimi impegni, quote e il confronto con Alcaraz
10 Settembre 2025
Pronostici Tennis: il calendario completo di tutti i tornei ATP e WTA, i Master 1000 e gli Slam del 2025
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: il calendario completo di tutti i tornei ATP e WTA, i Master 1000 e gli Slam del 2025
5 Gennaio 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.