Derby azzurro al primo turno del ATP 250 di Stoccolma che apre questa settimana di Tennis in cui ci sono tanti tornei minori, ma anche l’esibizione milionaria del Six Kings Slam di Riad. Pronostico Berrettini-Zeppieri 14 ottobre 2025.

Pronostico Berrettini-Zeppieri 14 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Matteo Berrettini-Giulio Zeppieri, sfida valida per il primo turno ATP 250 Stoccolma, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Cosa aspettarsi da Matteo Berrettini per il torneo svedese? Dopo essere stato mesi lontano dai campi, il romano è tornato a giocare nella trasferta asiatica e il suo ritardo di condizione si è notato soprattutto nel confronto a Shanghai col francese Adrian Mannarino (in precedenza aveva ceduto al cospetto del norvegese Casper Ruud agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo al debutto nell’ATP 250 di Hangzhou contro il ceco Dalibor Svrcina).

Sul veloce indoor scandinavo, il romano è atteso al derby azzurro contro Giulio Zeppieri. Il classe 2001 ha affrontato i match di qualificazione per ottenere un pass per il tabellone principale. La vittoria di ieri contro il tedesco Patrick Zahraj (n.243 del mondo) per 6-1 6-4 nel turno decisivo ha dato l’opportunità a Zeppieri di essere nel main draw.

Guida TV Tennis ATP Stoccolma: dove vedere Berrettini-Zeppieri?

Match in programma martedì 14 ottobre e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Berrettini-Zeppieri

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Berrettini favorito @1.53 su Marathonbet mentre la vittoria di Zeppieri sale @2.50 su Sisal e Starvegas.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Giulio Zeppieri

Non ci sono precedenti tra i due italiani. Chi la spunterà, giocherà poi gli ottavi di finale contro il francese Ugo Humbert (n.25 ATP e quarta testa di serie in questo torneo). Zeppieri è numero 160 al mondo, circa 100 posizioni in meno di Berrettini, ma in questo momento potrebbe anche giocarsela col romano e consigliamo ZEPPIERI +2.5 GAMES @1.77 SNAI.

