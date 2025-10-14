Pronostico Yannik Hanfmann-Matteo Arnaldi: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis ATP Bruxelles del 15-10-2025

Pronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025
Pronostici Tennis
14 Ottobre 2025

Mercoledì mattina al ATP Bruxelles di tennis si gioca una sfida interessante con Yannik Hanfmann contro l’italiano Matteo Arnaldi che passando si regalerebbe un ottavo di finale contro Musetti, un derby azzurro che ci piacerebbe vedere, ma prima c’è da superare l’ostacolo tedesco dei sedicesimi di finale. Pronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025.

Pronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Yannik Hanfmann-Matteo Arnaldi sfida valida per i 16esimi del ATP 250 Bruxelles, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Matteo Arnaldi, impegnato mercoledì 15 ottobre contro il tennista tedesco, mai affrontato prima in carriera, per regalarsi un prossimo turno contro Musetti (testa di serie numero 1 del tabellone del torneo belga), in un derby azzurro che tutti ci auguriamo. Arnaldi, numero 74 al mondo, è uscito al 2° turno a Shanghai, superato per 2 set a 0 dallo spagnolo Davidovich Fokina.

Yannik Hanfmann è il numero 134 al mondo, il tedesco è arrivato al main draw passando da un doppio match di qualificazione contro il francese Hemery e contro il belga di casa, Colson, superato al 3° set.

Pronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025

Pronostico Hanfmann-Arnaldi 15 ottobre 2025

Guida TV Tennis ATP Bruxelles: dove vedere Hanfmann-Arnaldi?

Il match tra Hanfmann ed Arnaldi è in programma per mercoledì 15 ottobre non prima delle ore 10:00. Guida tv sui canali Sky Sport e streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Hanfmann-Arnaldi

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Sfida in equilibrio con Arnaldi di poco avanti, anche se su Marathonbet si prende @1.90 mentre Hanfmann si gioca @1.95 su Sisal.

Yannik Hanfmann-Matteo Arnaldi
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.951.80
1.911.90
1.911.83
1.921.80
1.911.83

Le nostre scommesse su Yannik Hanfmann-Matteo Arnaldi

Non abbiamo precedenti su cui affidarci ma Arnaldi è più riposato, visto che non ha dovuto giocare i match di qualificazione al contrario di Hanfmann, e a nostro avviso, come dice anche il ranking, l’azzurro è superiore e lo prendiamo con ARNALDI VINCENTE @1.91 BET365.

