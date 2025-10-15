Pronostico Ugo Humbert-Matteo Berrettini: analisi, quote, guida tv e scommesse ottavi di finale Tennis ATP Stoccolma

15 Ottobre 2025

Agli ottavi di finale del Nordic Open 2025, l’ATP 250 Stoccolma di tennis, Matteo Berrettini sfida il francese Ugo Humbert che ha avuto il bye al primo turno, mentre il tennista romano ha vinto un convincente derby azzurro con Zeppieri. Pronostico Humbert-Berrettini 16 ottobre 2025.

Pronostico Humbert-Berrettini 16 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Ugo Humbert-Matteo Berrettini sfida valida per gli ottavi del ATP 250 Stoccolma, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Continua l’’ATP 250 Nordic Open 2025 di Stoccolma che lo scorso turno ha visto andare in scena un derby italiano che ha sorriso a Matteo Berrettini che ha superato in 2 set Giulio Zeppieri ed approda agli ottavi di finale del torneo scandinavo.

Ugo Humbert, numero 4 del seeding, ha ricevuto un bye al primo turno e che arriva da Shanghai dove non è andato oltre il secondo turno, in cui il francese è incappato sul cammino di Rune che lo ha superato per 2 set a 0. Humbert è comunque al numero 25 del ranking mondiale, dove Berrettini cerca di risalire (al momento il romano occupa il 61° posto).

Guida TV Tennis ATP Stoccolma: dove vedere Humbert-Berrettini?

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l’evento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Humbert-Berrettini

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Berrettini leggermente favorito @1.80 su Marathonbet mentre Humbert si gioca @2 su Sisal e Starvegas.

Ugo Humbert-Matteo Berrettini
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
2.001.75
2.001.80
1.981.77
2.001.75
1.981.77

Le nostre scommesse su Ugo Humbert-Matteo Berrettini

I precedenti tra i due sorridono a Berrettini, che ha vinto in tutte le 3 occasioni e non ha mai perso un set contro il transalpino. L’azzurro, infatti, vanta una striscia aperta di 8 set consecutivi vinti contro il francese: nel 2020 si impose al secondo turno degli US Open per 6-4 6-4 7-6 (6), nel 2022 la spuntò nella fase a gironi dell’Atp Cup per 6-4 7-6 (6), e nel 2023 dominò al primo turno degli US Open per 6-4 6-2 6-2. Per questa sfida in realtà non vediamo così favorito Matteo, anzi, il francese potrebbe fargli anche lo scherzetto. Consigliamo HUMBERT +1.5 GAMES @1.74 LOTTOMATICA.

Tutti i Pronostici e le Quote

