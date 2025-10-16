Giovedì è tempo di semifinali in Arabia Saudita, a Riad, per il Six Kings Slam che oggi vedrà in campo Jannik Sinner contro Novak Djokovic mentre l’altra sfida vedrà contrapposti Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Pronostico Sinner-Djokovic 16 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Djokovic 16 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Novak Djokovic sfida valida per la semifinale Six Kings Slam, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Continua il torneo-esibizione di Riad (Arabia Saudita), il Six Kings Slam, che nella giornata di oggi vedrà la semifinale con in campo Jannik Sinner che si è già scaldato con un agevole 2-0 su Stefanos Tsitsipas mentre Novak Djokovic inizia solo oggi il suo torneo arabo visto che si presentava come testa di serie.

Alle 18:30 si comincerà con la sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, e a seguire l’atteso scontro tra Jannik e Nole. Tornando ad Alcaraz e Fritz, i precedenti dicono 4-0 netto per lo spagnolo anche se Fritz lo ha battuto in Laver Cup.

Guida TV Tennis Six Kings Slam: dove vedere Sinner-Djokovic?

La semifinale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si giocherà giovedì 16 ottobre dopo la fine della prima semifinale (inizio alle 18:30, ora italiana) tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz ma non prima delle ore 20:00 italiane. Il match, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming Netflix.

Migliori quote per Jannik Sinner-Novak Djokovic

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Sinner nettamente favorito @1.12 su Marathonbet mentre Djokovic sale fino @6.50 su Sisal.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Novak Djokovic

Jannik Sinner conduce 6-4 nei precedenti contro Novak Djokovic. Dalla semifinale delle ATP Finals del 2023 l’azzurro non ha più perso con il serbo raccogliendo cinque vittorie consecutive. In questo 2025 Sinner ha sconfitto Djokovic nelle semifinali al Roland Garros (6-4 7-5 7-6) e a Wimbledon (6-3 6-3 6-4). Il nostro pronostico è VITTORIA SINNER per andarsi a giocare un altra, ennesima, finale contro Alcaraz che a sua volta è favorito al massimo @1.20 per la vittoria contro Fritz.

