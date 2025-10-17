Pronostico Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard: analisi, guida tv, quote e scommesse Tennis ATP Bruxelles

Continua la corsa di Lorenzo Musetti al ATP Bruxelles e allo stesso tempo continua anche la corsa dell’azzurro verso le ATP Finals. Oggi Musetti se la vedrà per la terza volta in stagione contro Giovanni Mpetshi Perricard in questo match che vale la semifinale del tornei di tennis in Belgio. Pronostico Musetti-Perricard 17 ottobre 2025.

Pronostico Musetti-Perricard 17 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard sfida valida per i quarti di finale ATP 250 Bruxelles, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti (numero 1 del seeding in questo torneo) si presenta all’appuntamento belga dopo la buon parentesi cinese. Nel paese asiatico l’italiano ha colto la finale a Chengdu, i quarti a Pechino e gli ottavi a Shanghai, difendendosi e rispondendo al canadese Auger-Aliassime in ottica qualificazione ATP Finals.

Giovanni Mpetshi-Perricard, ventiuenne di Lione, arriva ai quarti a margine dei successi sul finlandese Ruusuvuoi e sul georgiano Basilashvili. 2025 al di sotto delle aspettative per il transalpino, che però è tra i più pericolosi nel finale di stagione sul veloce indoor. Nella passata stagione trionfò in quel di Basilea.

Guida TV Tennis ATP Bruxelles: dove vedere Musettu-Mpetshi Perricard?

Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti favorito @1.50 su Starvegas contro l'avversario che sale @2.60 su Sisal.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Giovanni Mpetshi Perricard

Quinto confronto diretto tra i due con l’azzurro finora sempre vincitore, e terzo incontro negli ultimi due mesi dopo le sfide di US Open e Pechino. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il ceco Jiri Lehecka ed il francese Benjamin Bonzi. Andiamo con VITTORIA MUSETTI @1.50 MARATHONBET.

