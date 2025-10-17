Pronostico Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: finale Six Kings Slam, in palio 6 milioni di dollari

Pronostico Sinner-Alcaraz 18 ottobre 2025
17 Ottobre 2025

Siamo arrivati al finale del torneo di tennis d’esibizione, il Six Kings Slam, dove si rinnova quella che è ormai un classico delle finali, col numero 1 al mondo contro il numero 2, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Sarà anche un torneo d’esibizione, ma in palio c’è un primo premio da 6 milioni di dollari. Pronostico Sinner-Alcaraz 18 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-Alcaraz 18 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Carlos Alcaraz sfida valida per la finale del torneo d’esibisione Six Kings Slam a Riad con 6 milioni di dollari al vincitore; vediamo statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Ancora una volta tra il titolo e Jannik Sinner c’è il murciano Alcaraz che ha superato da poco l’altoatesino come numero 1 al mondo nel tennis. Sinner è partito dal primo turno dove ha superato senza fatica Tsitsipas, e poi ha continuato in semifinale contro Djokovic superato 6-4, 6-2.

Stesso risultato con cui Carlos Alcaraz ha regolato Taylor Fritz lo scorso turno. Il numero uno ed il numero due al mondo tornano dunque a sfidarsi, anche se in un incontro non ufficiale, per la prima volta dallo scorso 7 settembre quando lo spagnolo si impose abbastanza nettamente per 6-2 3-6 6-1 6-4 nella finale degli US Open. 

Guida TV Tennis Six Kings Slam: dove vedere Sinner-Alcaraz?

La finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà sabato 18 ottobre non prima delle 20:00 ora italiana (le 21:00 a Riad). Prima di loro in campo Djokovic-Fritz per la finale terzo-quarto posto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming Netflix.

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Sinner punta a confermarsi campione in carica in Arabia Saudita ed è favorito sulla lavagna dei bookmaker: vale infatti 1,79 su Goldbet e Better il suo trionfo, con Alcaraz invece offerto a 1,92. Tra il set betting, comanda il 2-0 azzurro a 2,70, seguito dal 2-0 del numero 1 al mondo a quota 2,94. La vittoria del 24enne di San Candido con il punteggio di 2-1, risultato dello scorso anno, paga 4,01, mentre la prima volta nel Six Kings Slam del 22enne di Murcia in tre set è offerta a 4,17.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz è avanti su Jannik Sinner per 10 vittorie a 5. In questo 2025 si sono affrontati 5 volte, con 4 vittorie di Alcaraz e una di Sinner (a Wimbledon). Il conteggio diventa 11-5 Alcaraz se contiamo anche il precedente a livello Challenger del 2019, ad Alicante, vinto da un giovanissimo Alcaraz. Se consideriamo anche le esibizioni, invece, i precedenti diventano 11-6. Sinner infatti ha vinto proprio lo scorso anno la finale del Six Kings Slam 2024, superando in 3 set Carlitos, ma questa volta vediamo più valore sulla quota vincente dello spagnolo.

PRONOSTICO: VITTORIA ALCARAZ @1.94 EUROBET.

