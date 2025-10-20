Questa settimana ci attendono due tornei ATP 500 per gli appassionati di tennis e pronostici, e torna subito in campo Jannik Sinner che dopo il successo milionario di Riad su Alcaraz al Six Kings Slam, è super favorito anche in Austria. A Basilea gioca invece Lorenzo Sonego e intanto arrivano ottime notizie per Jasmine Paolini, sicuramente qualificata alle prossime WTA Finals. Programma Tennis 20-26 ottobre 2025.

Programma Tennis 20-26 ottobre 2025: si gioca a Vienna e Basilea

Questa settimana i riflettori del tennis sono puntati in particolare sugli eventi ATP 500 a Vienna e Basilea. Nel torneo austriaco torna in campo Jannik Sinner, fresco della vittoria al Six Kings Slam a Riad, dove ha difeso il titolo vinto l’anno prima superando Alcaraz, e incassando il primo premio ricchissimo da 6 milioni di dollari.

Andiamo a vedere cosa ci aspetta questa settimana con i due tornei in programma a Vienna e Basilea, e gli azzurri che giocheranno. Intanto in campo femminile arriva la conferma, Jasmine Paolini è alle WTA Finals!!!

Il tabellone e le quote del ATP 500 Vienna 2025

Il torneo ATP 500 di Vienna si giocherà sul cemento della capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre, e il seed 1 sarà ovviamente di Jannik Sinner che dopo il ritiro forzato al Masters 1000 di Shanghai e la partecipazione vincente al Six Kings Slam, giocherà il torneo austriaco dove è anche il super favorito, con una quota antepost micro @1.58 per la vittoria del titolo, come vedremo tra poco.

Il numero 2 al mondo esordirà contro il tedesco Daniel Altmaier e in un eventuale ottavo di finale incrocerà il vincente del confronto tra Flavio Cobolli e il ceco Tomas Machac. L’altoatesino potrebbe poi doversela vedere con il kazako Alexander Bublik in un ipotetico quarto di finale. In caso di semifinale potrebbe esserci l’ennesimo scontro con l’australiano Alex de Minaur (debutto con la wild card austriaca Rodionov, poi l’argentino Ugo Carabelli o il padrone di casa Misolic) oppure la sfida con il russo Andrey Rublev (debutto con il britannico Cameron Norrie, poi o Matteo Berrettini o l’australiano Alexey Popyrin).

Lorenzo Musetti è invece dall’altra parte del tabellone: esordio con il greco Stefanos Tsitsipas, poi l’argentino Etcheverry o il norvegese Budkov Kjaer e un’eventuale quarto di finale contro il russo Daniil Medvedev (favorito sul portoghese Nuno Borges e sul francese Corentin Moutet che ha recentemente battuto tornando alla vittoria ad Almaty). Se il toscano dovesse approdare in semifinale allora potrebbe trovarsi di fronte il tedesco Alexander Zverev, che nei primi due turni affronterà dei qualificati e poi nei quarti chi uscirà dallo spicchio che comprendere Khachanov-Grieskspoor e Darderi-Nakashima.

TABELLONE ATP 500 VIENNA

Sinner vs Altmaier

Machac vs Cobolli

Cerundolo vs Michelsen

Tabilo vs Bublik

de Minaur vs Rodionov

Ugo Carabelli vs Misolic

Popyrin vs Berrettini

Norrie vs Rublev

Medvedev vs Borges

Moutet vs Qualificato

Etcheverry vs Budkov Kjaer

Musetti vs Tsitsipas

Khachanov vs Griekspoor

Darderi vs Nakashima

Qualificato vs Qualificato

Zverev vs Qualificato

QUOTE ATP VIENNA

Quando gioca Jannik Sinner e guida TV Tennis

In Austria il tabellone di singolare maschile sarà a 32 giocatori, quindi per Sinner, numero 1 del seeding, non ci saranno bye: l’azzurro dovrà iniziare il proprio cammino dai sedicesimi. Il primo turno del torneo austriaco potrà essere spalmato al massimo su tre giornate, dunque Sinner potrà giocare al più tardi mercoledì 22.

Sinner in Austria incontrerà al primo turno il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto due settimane fa a Shanghai, poi negli ottavi di finale. Come sempre potrete seguire il grande tennis in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Il tabellone e le quote del ATP 500 Basilea 2025

Questa settimana si gioca anche l’ATP 500 di Basilea che si disputerà sul cemento della località svizzera dal 20 al 26 ottobre. La testa di serie numero 1 del seeding, e favorito dalle quote antepost, è lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo che incrocerà all’esordio il monegasco Valentin Vacherot, wild-card reduce dall’incredibile trionfo al Masters 1000 di Shanghai, per un match subito molto interessante. In caso di passaggio del turno, ottavo di finale contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e il francese Ugo Humbert, con all’orizzonte un quarto di finale contro il ceco Jiri Lehecka (atteso da un qualificato e dal vincente di Baez-Shapovalov).

Nella parte alta del tabellone figura anche il norvegese Casper Ruud, che incrocerà un qualificato e poi il vincente di Kecmanovic-Wawrinka. Lo scandinavo potrebbe incrociare ai quarti di finale il nostro Lorenzo Sonego, se il piemontese riuscirà a superare prima lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (numero 8 del seeding) e poi il vincente di Brooksby-Muller.

Nella parte bassa del tabellone, invece, spiccano il ceco Jakub Mensik (deve battere la wild card di casa Bernet per meritarsi uno tra Giovanni Mpetshi Perricard e il brasiliano Joao Fonseca), il danese Holger Rune (contro Giron e poi il vincente di Collignon-Rinderknech, possibile il quarto con Mensik), lo statunitense Ben Shelton (qualificato e Munar) e il canadese Felix Auger-Aliassime (derby con Diallo, poi un qualificato e il possibile quarto con Shelton).

TABELLONE ATP 500 BASILEA

Fritz vs Vacherot

Korda vs Humbert

Baez vs Shapovalov

Lehecka vs Qualificato

Ruud vs Qualificato

Kecmanovic vs Wawrinka

Brooksby vs Muller

Sonego vs Davidovich Fokina

Mensik vs Bernet

Mpetshi Perricard vs Fonseca

Collignon vs Rinderknech

Giron vs Rune

Auger-Aliassime vs Diallo

Qualificato vs Qualificato

Munar vs Qualificato

Shelton vs Qualificato

QUOTE ANTEPOST ATP BASILEA

WTA: Jasmine Paolini sicuramente qualificata alle Finals

Buone notizia anche in campo femminile per il tennis, visto che ora è ufficiale, Jasmine Paolini farà parte delle 8 giocatrici che si sfideranno alle prossime WTA Finals di inizio novembre Riad, che ha portato bene a Sinner di recente, speriamo porti bene anche all’azzurra che intanto è salita al #6 del ranking mondiale. Dopo la sconfitta nello scontro diretto con la kazaka Elena Rybakina nelle semifinali di Ningbo, in Cina, si attendeva l’uscita del tabellone del WTA 250 di Guangzhou, in programma la prossima settimana, che, in caso di assenza della russa Mirra Andreeva, avrebbe spedito l’azzurra alle Finals. Del tabellone nemmeno l’ombra, ma evidentemente la WTA ha notizie certe dalla Cina, ed allora può far festa Jasmine Paolini, che sarà a Riad sia in singolare che in doppio: l’azzurra, che si era iscritta a Tokyo, ora potrà pianificare con calma l’avvicinamento e dovrebbe rinunciare all’appuntamento nipponico.

Le WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita, sono in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre. La fase a gironi si terrà dall’1 al 6 novembre (con Paolini in campo tutti i giorni, dovendo alternare singolare e doppio), mentre venerdì 7 ci saranno le semifinali e sabato 8 le finali.

Paolini si qualifica da 7° alle Finals, ma potrebbe ancora scavalcare la statunitense Madison Keys a Tokyo e portarsi in terza fascia se giocasse e andasse bene a Tokyo. Le teste di serie saranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Świątek, mentre in seconda fascia ci saranno le statunitensi Coco Gauff ed Amanda Anisimova, infine è certa di essere nella terza urna l’altra statunitense Jessica Pegula.

Le otto giocatrici saranno divise in due gironi, e le tenniste inserite nella stessa fascia non potranno finire nel medesimo girone: le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, poi le vincenti disputeranno l’ultimo atto. Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW.

