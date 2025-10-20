Dopo la vittoria del Six Kings Slam a Riad, torna in campo Jannik Sinner che si mette in gioco al ATP 500 di Vienna, anche se è arrivata da poco la notizia che l’altoatesino non ci sarà in Coppa Davis di tennis, con Volandri che chiama Flavio Cobolli al suo posto, ma vediamo all’attualità col primo turno del torneo di tennis di questa settimana, col Pronostico Sinner-Altmaier 21 ottobre 2025.
Pronostico Sinner-Altmaier 21 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Daniel Altmaier sfida valida per il primo turno ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
Jannik Sinner ha difeso il titolo a Riad battendo Alcaraz in finale al Six Kings Slam, e portandosi a casa anche un bel bottino da 6 milioni di dollari. Il numero 2 al mondo torna in campo in Austria dove cercherà di accorciare le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nel ranking ATP.
Il 27enne tedesco Daniel Altmaier (numero 51 ATP) ha sfidato Jannik pochi giorni fa in un altro primo turno, quello di Shanghai, dove ha perso nettamente con un doppio 6-3, e non sarà certamente contento di ritrovarsi contro nuovamente Sinner al primo turno, inoltre Altmaier ha perso anche la settimana scorsa al primo turno a Bruxelles, contro il numero 232 al mondo, Bailly, che lo ha superato in tre set.
Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Sinner-Altmaier?
L’azzurro sfiderà Altmaier nella giornata di martedì 21 ottobre. Si giocherà sul campo principale, a un orario da stabilire.Il match verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La sfida sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per Jannik Sinner-Daniel Altmaier
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.
|
Jannik Sinner-Daniel Altmaier
|
10/03/2025
22:00
|Bookmaker
|1
|2
|1.01
|12.00
|1.01
|15.00
|1.01
|14.00
|1.01
|13.00
|1.01
|13.00
Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniel Altmaier
Sinner è avanti per 2-1 nei confronti diretti con Altmaier. L’altoatesino si è imposto in 5 set al 1° turno degli US Open 2022, ha perso al 2° turno al Roland Garros 2023 e ha vinto al debutto all’ultimo Master 1000 di Shanghai di poche settimane fa. Ci attendiamo un altra affermazione da parte di Jannik, visto che non sembra nemmeno un momento particolarmente felice per il suo avversario.
PRONOSTICO: SINNER 6-5 @2.20 BET365
