Lorenzo Musetti torna in campo per il primo turno all’ATP 500 Vienna di tennis, un torneo importante anche per la corsa alle ATP Finals per il tennista carrarino che ha subito uno scontro non semplice col greco Stefanos Tsitsipas. Pronostico Tsitsipas-Musetti 21 ottobre 2025.
Pronostico Tsitsipas-Musetti 21 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi del match tra Stefanos Tsitsipas-Lorenzo Musetti sfida valida per il primo turno ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.
A Vienna, dove entra in gioco da testa di serie numero 4, Lorenzo Musetti ha pescato subito un avversario imprevedibile che abbiamo visto di recente anche al Six Kings Slam, dove è subito uscito contro Sinner. Quello austriaco è un torneo importante per il carrarino che continua la sua rincorsa alle ATP Finals e deve difendere il vantaggio nella Race su Felix Auger-Aliassime, un vantaggio che si è assottigliato.
Stefanos Tsitsipas si presenta a Vienna dopo la parentesi poco esaltante del Six Kings Slam, un’avventura durata pochissimo: il tempo di inchinarsi in due set a uno straripante Sinner nel turno preliminare. In effetti il greco sembra in crisi prolungata, tanto a livello di condizione fisica quanto di qualità di gioco. Il cemento di Vienna potrebbe in ogni caso esaltare le sue caratteristiche.
Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Tsitsipas-Musetti?
Sede degli incontri è la Wiener Stadthalle, complesso polifunzionale della capitale austriaca composto da sei edifici principali e da una piscina. Il match è in programma non prima delle ore 17:30 di martedì 21 ottobre. A detenere i diritti televisivi dei due tornei ATP 500 in corso tra Vienna e Basilea è Sky, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming ci sono Sky Go e NOW.
Migliori quote per Stefanos Tsitsipas-Lorenzo Musetti
Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Musetti nettamente favorito @1.36 su Sisal mentre Tsitsipas si gioca @3.25 su Marathonbet.
Le nostre scommesse su Stefanos Tsitsipas-Lorenzo Musetti
Sette i precedenti tra il carrarino e il greco e il bilancio è clamorosamente a favore di Tsitsipas, che ha vinto cinque match perdendone due. Che però sono i più recenti, entrambi giocati nel 2025: il primo ai quarti del Masters 1000 di Monte-Carlo, il secondo ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid. Attenzione a dare il greco perdente scontato, un set potrebbe anche strapparlo.
PRONOSTICO: TSITSIPAS +1.5 SET @1.77 SNAI
