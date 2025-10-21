Torna in campo Matteo Berrettini, il tennista romano parteciperà al ATP 500 di Vienna, e il torneo di tennis austriaco inizierà contro l’australiano Alexei Popyrin. Pronostico Popyrin-Berrettini 22 ottobre 2025.

Pronostico Popyrin-Berrettini 22 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Alexei Popyrin-Matteo Berrettini sfida valida per il primo turno ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Matteo Berrettini torna in campo a Vienna e cerca di tornare alla sua forma migliore. Intanto il tennista romano è risalito al 59° del ranking mondiale. Di recente Matteo ha giocato a Stoccolma dove ha vinto il derby azzurro con Zeppieri al primo turno, ma poi ha perso nettamente contro il francese Humbert al secondo turno.

Alexei Popyrin è il numero 48 al mondo, con l’australiano avanti quasi una decina di posizioni sul romano. Popyrin ha perso al primo turno a Stoccolma per 2 set a 1 contro Korda, un ritorno visto che il torneo precedente era stato lo slam dello US Open dove aveva superato il primo turno contro Ruusuvuori prima di affrontare un altro italiano, Sinner, che lo superò per 3 set a 0.

Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Popyrin-Berrettini?

Sede degli incontri è la Wiener Stadthalle, complesso polifunzionale della capitale austriaca composto da sei edifici principali e da una piscina. Il match è in programma non prima delle ore 10:00 di mercoledì 22 ottobre. A detenere i diritti televisivi dei due tornei ATP 500 in corso tra Vienna e Basilea è Sky, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming ci sono Sky Go e NOW.

Migliori quote per Alexei Popyrin-Matteo Berrettini

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Popyrin avanti nel ranking e nei precedenti, ma il favorito è Berrettini @1.60 su Starvegas di quota massima mentre l’australiano si gioca fino @2.30 su Sisal.

Le nostre scommesse su Alexei Popyrin-Matteo Berrettini

I due si sono incrociati ben tre volte in carriera: al terzo turno agli US Open del 2019 vinse Berrettini, così come al primo turno a Vienna nel 2021, mentre nel 2024 a Parigi si è imposto l’australiano in due set. Non vediamo il romano così favorito, appoggiamo l’australiano con spread.

PRONOSTICO: POPYRIN +2.5 GAMES @1.66 LOTTOMATICA

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.