Pronostico Alexei Popyrin-Matteo Berrettini: le scommesse di tennis sul primo turno ATP Vienna 2025

Pronostico Popyrin-Berrettini 22 ottobre 2025
21 Ottobre 2025

Torna in campo Matteo Berrettini, il tennista romano parteciperà al ATP 500 di Vienna, e il torneo di tennis austriaco inizierà contro l’australiano Alexei Popyrin. Pronostico Popyrin-Berrettini 22 ottobre 2025.

Pronostico Popyrin-Berrettini 22 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Alexei Popyrin-Matteo Berrettini sfida valida per il primo turno ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Matteo Berrettini torna in campo a Vienna e cerca di tornare alla sua forma migliore. Intanto il tennista romano è risalito al 59° del ranking mondiale. Di recente Matteo ha giocato a Stoccolma dove ha vinto il derby azzurro con Zeppieri al primo turno, ma poi ha perso nettamente contro il francese Humbert al secondo turno.

Alexei Popyrin è il numero 48 al mondo, con l’australiano avanti quasi una decina di posizioni sul romano. Popyrin ha perso al primo turno a Stoccolma per 2 set a 1 contro Korda, un ritorno visto che il torneo precedente era stato lo slam dello US Open dove aveva superato il primo turno contro Ruusuvuori prima di affrontare un altro italiano, Sinner, che lo superò per 3 set a 0.

Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Popyrin-Berrettini?

Sede degli incontri è la Wiener Stadthalle, complesso polifunzionale della capitale austriaca composto da sei edifici principali e da una piscina. Il match è in programma non prima delle ore 10:00 di mercoledì 22 ottobre. A detenere i diritti televisivi dei due tornei ATP 500 in corso tra Vienna e Basilea è Sky, che ha l’esclusiva su tutti i tornei di questa categoria. Sono diversi i canali che l’emittente satellitare dedica ai match: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming ci sono Sky Go e NOW.

Migliori quote per Alexei Popyrin-Matteo Berrettini

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis. Popyrin avanti nel ranking e nei precedenti, ma il favorito è Berrettini @1.60 su Starvegas di quota massima mentre l’australiano si gioca fino @2.30 su Sisal.

Alexei Popyrin-Matteo Berrettini
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
2.301.57
2.251.57
2.271.59
2.251.60
2.271.59

Le nostre scommesse su Alexei Popyrin-Matteo Berrettini

I due si sono incrociati ben tre volte in carriera: al terzo turno agli US Open del 2019 vinse Berrettini, così come al primo turno a Vienna nel 2021, mentre nel 2024 a Parigi si è imposto l’australiano in due set. Non vediamo il romano così favorito, appoggiamo l’australiano con spread.

PRONOSTICO: POPYRIN +2.5 GAMES @1.66 LOTTOMATICA

