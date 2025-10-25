Siamo alle battute conclusive del Erste Bank Open, ATP 500 in programma a Vienna con Jannik Sinner che dovrà superare l’ultimo ostacolo rappresentato da Alex De Minaur, prima della finale che potrebbe essere tutta azzurra se anche Musetti dovesse vincere l’altra semifinale contro Zverev. Pronostico Sinner-De Minaur 25 ottobre 2025.

Pronostico Sinner-De Minaur 25 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Jannik Sinner-Alex De Minaur sfida valida per la semifinale ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Jannik Sinner si presenta a questa partita dopo aver eliminato con scioltezza Daniel Altmaier, Flavio Cobolli e Sasha Bublik senza concedere nemmeno un set agli avversari. L’altoatesino punta al quarto titolo stagionale e al terzo sul cemento dopo l’Australian Open e il recente China Open a Pechino.

Alex De Minaur a sua volta ha finora sempre vinto senza concedere nemmeno un set. Al primo turno l’australiano numero 7 al mondo ha avuto la meglio per 6-4, 6-1 di Rodionov mentre agli ottavi ha superato Misolic con un doppio 6-4. Ai quarti un altro azzurro contro De Minaur, che era più fresco e ha superato 6-1, 7-6 Berrettini.

Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Sinner-De Minaur

La partita tra Sinner e de Minaur, valida per la semifinale dell’Erste Bank Open di Vienna, è in programma sabato 25 ottobre non prima delle 15:00. Si giocherà, ovviamente, sul campo centrale. Il match tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV

Migliori quote per Jannik Sinner-Alex De Minaur

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alex De Minaur

La partita tra Sinner e de Minaur è sempre stata un no-contest negli ultimi sei anni: dodici incontri, undici vittorie dell’azzurro. L’unico successo dell’australiano, tra l’altro, è legato al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, quando Sinner decise di ritirarsi ancora prima di scendere in campo. Anche questa volta Jannik potrà confermarsi bestia nera per De Minaur.

PRONOSTICO: SINNER -4.5 GAMES @1.67

