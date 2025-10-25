Lorenzo Musetti procede verso la semifinale dell’ATP 500 Vienna di Tennis e in casa di vittoria potrebbe incrociare le racchette con Sinner, in una finale tutta azzurra in Austria, ma prima ci sarà da battere un osso duro come Alexander Zverev, in un match che per Musetti ha implicazioni anche per la qualificazione alle prossime ATP Finals. Pronostico Musetti-Zverev 25 ottobre 2025

Pronostico Musetti-Zverev 25 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi del match tra Lorenzo Musetti-Alexander Zverev sfida valida per la semifinale ATP 500 Vienna 2025, con statistiche, guida tv, quote e consigli per le scommesse di tennis.

Lorenzo Musetti ha vinto i quarti di finale a Vienna contro Corentin Moutet con una prestazione importante dal parte del carrarino che allo stesso tempo continua così la sua corsa per le ATP Finals, aiutato anche dai ritiri di Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime a Basilea. Finora percorso perfetto per Musetti che non ha perso nemmeno un set, battendo 6-3, 6-4 tutti gli avversari finora incontrati: Medjedovic, Etcheverry e appunto Moutet.

Tra Musetti e la finale (forse tutta italiana contro Sinner) c’è però un certo Alexander Zverev. Il numero 3 al mondo tedesco non è al suo apice in queste settimane, ma sta comunque dando segnali di ripresa importanti ed è arrivato sino a qui superando Fearnley, un altro azzurro come Arnaldi e Griekspoor.

Guida TV Tennis ATP Vienna: dove vedere Musetti-Zverev

La partita tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev, valida per la semifinale dell’Erste Bank Open 2025 di Vienna, è in programma sabato 25 ottobre non prima delle 16:30 sul campo centrale. Il match tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev sarà disponibile in diretta su Sky Sport. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Alexander Zverev

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il testa a testa su questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Alexander Zverev

La partita tra Lorenzo Musetti ed Alexander Zverev valevole per la semifinale dell’Erste Bank Open 2025 di Vienna sarà il quinto testa a testa tra i due. I quattro precedenti recitano 3-1 a favore del carrarino, che ha perso il primo a Madrid nel 2022 e ha vinto i successivi tre alle Olimpiadi di Parigi 2024, proprio qui a Vienna lo scorso anno e a maggio a Roma. Forse siamo d’accordo con le quote che danno Zverev favorito, ma Musetti metterà tutto per giocarsela e ci aspettiamo anche un possibile terzo set per questo match.

PRONOSTICO OVER 23.5 GAMES @1.87

